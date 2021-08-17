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Formula E / Berlin E-Prix II Haberler

Nato, sezonunda başındaki “hayal kırıklığından” sonra FE’deki ilk zaferinden memnun

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matt Kew
Çeviren:
Selin Elif Köse

Venturi sürücüsü Norman Nato, Formula E'deki ilk sezonunda Roma ve Valensiya'da kaçırdığı podyum şanslarından ötürü "hayal kırıklığına uğrasa" da Berlin'deki zaferi ardından oldukça sevinçliydi.

Nato, sezonunda başındaki “hayal kırıklığından” sonra FE’deki ilk zaferinden memnun

Formula E sezonunun son yarış hafta sonunda, Superpole seansında yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle pole pozisyonu için mücadele etme fırsatını kaçıran Nato, 6. sıradan başladığı yarışta iyi bir ivme yakalayarak pozisyon kazanmaya başladı ve 11. turda Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne’u geçerek liderliği aldı.

Öne geçtiğinde Nato, ardındaki Nissan sürücüsü Oliver Rowland’la olan farkı 5 saniyeye kadar çıkardı. Venturi, Mercedes güç ünitesi kullandığı için griddeki diğer sürücülere karşı avantajlıydı.

Yarışın ortasında Lucas di Grassi ve Antonio Felix da Costa arasında yaşanan kaza ardından güvenlik aracı çıktı. Yeniden startta Rowland, Nato’yu yakından takip etse de Nato, finiş çizgisini rakibinin 2 saniye önünde geçti.

Roma’da üçüncü bitirdiği yarıştan diskalifiye edilmesi ve Valensiya’da bir podyum daha kaçırması ardından gelen bu galibiyet, Fransız sürücüyü oldukça rahatlattı.

Nato, bu hafta sonu öncesinde şampiyonada 25 sürücü arasından 21. Sıradaydı ve Venturi’nin onun yerine Audi’den Lucas di Grassi ile anlaşacağı düşünülüyordu.

Venturi’nin 2021-2022 sezonu için sürücü kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı.

Motorsport.com/Autosport tarafından Berlin’deki zaferinin, Roma ve Valensiya’da kaçırdığı podyum fırsatlarını telafi edip etmediği sorulduğunda, “Evet, kesinlikle. Günün sonunda bunu başardık. Bu [iki yarışta] podyuma çıkamamak bir hayal kırıklığıydı ama bence [saf hızımızla podyum için savaşacabileceğimizi] gösterdik.”

“Sezonun başlarında, ben tam anlamıyla bir çaylakken daha ikinci yarışta zafer ve podyum için mücadele ediyordum.”

“[O zaman], podyum için mücadele etmek için başka bir fırsatımız olacağını biliyordum. Her şeyi bir araya getirebildik ve bu sonucu aldık. Bu yüzden çok, çok mutluyum.”

“İyi bir fırsatımız vardı ve bu sabahki antrenman seansında hızımız iyiydi. Enerji yönetimini ve diğer her şeyi denediğimizde podyum için savaşabilecek bir konumda olduğumuzdan emindik ve daha fazlasını da yaparak yarışı kazandık. Yani sadece mükemmel bir yarıştı.” cevabını verdi.

Norman Nato, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Norman Nato, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Bu, Venturi’nin Mercedes güç ünitesini kullandığı ikinci sezondu ve hem Nato hem de Mortara galibiyet kazandı.

Mortara, Berlin E-Prix’sinde yarış dışı kalması ardından sürücüler şampiyonasını ikinci sırada bitirdi ve start çizgisinde Jaguar sürücüsü Mitch Evans’la arasında yaşanan kaza ardından omurgasında kırık oluştu.

Nato da zaferinden sonra şampiyonayı 18. sırada noktaladı ve bazı yarışlarda motor üreticileri Mercedes’i bile geride bırakan Venturi’nin 2021’de başardıklarından gurur duyması gerektiğini söyledi.

“Bu önemli bir şey. Özellikle bizim için böyle anların tadını çıkarmamız gerekiyor.”

“Yılın başında Edo’nun şampiyonayı ikinci sırada bitireceğini, 2 zafer kazanacağımız, toplamda 5 kez podyuma ek olarak kaçırdığımız 2 [podyum] fırsatını söyleseydiniz kesinlikle buna çok sevinirdik.”

“Bu harika. Üreticiler, en iyi sürücüleri ve takımlarla savaştık. Bu gerçekten harika ve bana hem iyi hem kötü anlarımda yardımcı olan takımdaki herkese teşekkür ederim çünkü Formula E, her zaman inişli çıkışlı geçiyor. Bu yüzden Berlin’den gülümseyerek ayrılmak çok güzel.”

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