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Vandoorne: "Arkadakilere hava koridoru vermenin cezasını çektim"

Sao Paulo'dan altıncılıkla ayrılan Stoffel Vandoorne, hava koridoru sağlaması nedeniyle yarışa lider başlamanın cezasını çektiğini söylüyor.

Stefan Mackley
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Vandoorne: "Arkadakilere hava koridoru vermenin cezasını çektim"
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Sıralama düellolarında Antonio Felix da Costa'yı geçerek DS Penske macerasının ilk pole pozisyonuna ulaştı ve yarışın ilk aşamalarını da lider götürdü. 

Ancak son şampiyona ciddi dezavantaj sağlayacak bir faktör mevcuttu; uzun düzlükleri nedeniyle önü açık olan ve hava koridorundan faydalanamayan sürücüler hızlı gitmek veya enerji tasarrufu yapmak arasında ikilemde kalmaktalardı.

Bu dezavantajdan kurtulmak için liderliği vermeye çalışan Vandoorne, rakiplerinin kendisini geçmesini sağlayamadı ve enerji kaybetmesinin ardından yarışın bir noktasında gerilemeye başladı.

Mücadelenin galibi Mitch Evans olurken, Vandoorne damalı bayrağı ancak altıncı sırada görebildi.

Yarıştan sonra konuşan Vandoorne, "Rakiplerimin beni geçmesine izin vermeye çalışıyordum, birçok noktada gaz kesiyordum."

"Televizyonda garip geçişler görmenizin sebebi bu, birçok kişi erkenden gaz kesmekteydi."

"Ancak aracı durdurmam imkansız, öyle ya da böyle yarışıyoruz. Sadece önde olmanın ve hava koridoru sağlamanın cezasını çektim."

"1. viraj ciddi tehlike yaratıyordu, nitekim erkenden gaz kesiyordum ve önce Antonio, sonra Mitch yanıma gelip geçişi tamamlamıyordu. Sanırım bir noktada 1. Viraja neredeyse dört kişi giriyorduk çünkü herkes liderlikten kaçınmaya çalıştı." dedi.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

İlk çizgiden başlayan Da Costa ise 1. virajda yaptığı hatanın ardından geriledi ve yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Porsche sürücüsü, yeni araçların daha fazla hava koridoru sağlaması nedeniyle takipte olan sürücülerin aşırı hızlandığını söylüyor.

Da Costa, "Stoffel'in kaç tur liderlik ettiği konusunda harika bir yarış çıkardığını düşünüyorum, hepimize hava koridoru sağlıyordu." 

"Bunun hoşuma gidip gitmediğinden hiç emin değilim. Bence harika, ancak bu araçlar hava koridoruna girdiğinde epey hızlanıyor, özellikle bu pistte bu belirgindi." dedi.

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