Mugello F3: Sezonun son pole'ü Zendeli'nin oldu, Piastri 16. sırada!

Trident pilotu Zendeli, ikinci ve son sıralama turunda attığı 1.35.328'lik turuyla FIA F3 kariyerindeki ikinci pole pozisyonunu aldı.

Şampiyonada takım arkadaşı Piastri'nin sadece sekiz puan arkasında yer alan Logan Sargeant ise, Zandeli'den sadece 0.034 saniye daha yavaş kaldı.

Sargeant, takım radyosunda Prema aracının "sürülemez" olduğunu ve "daha önce hiç bu kadar arkadan kayma" yaşamadığını söyledi.

Amerikalı pilot, geçen hafta sonu Monza'da Prema takım arkadaşı ile yaşadığı kaza nedeniyle aldığı grid cezası ile beraber üç sıra geri düşerek yarışa beşinci sıradan başlayacak.

Böylece antrenmanların en hızlı ismi olan Jake Hughes, HWA Racelab ile ilk çizgiye yükselmiş olacak.

26 yaşındaki Hughes, sıralamalardaki son turunda en hızlı ikinci sektör zamanını elde etti, ancak son virajda dışarı taştı ve zamanını geliştiremedi.

Vesti, Hughes'un takım arkadaşı Enzo Fittipaldi'nin önünde üçüncü sıradan yarışa başlayacak. Fittipaldi'nin aldığı bu sonuç, Ferrari junior sürücüsünün serideki en iyi sıralama pozisyonu olacak.

Sargeant, ART Grand Prix ikilisi Sebastian Fernandez ve Theo Pourchaire'in önünde, yarışa beşinci sıradan başlayacak. Pourchaire, Piastri ve Sargeant ile beraber, matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdüren dört sürücüden biri.

Bir diğer şampiyonluk adayı David Beckmann ise, Red Bull junior sürücüsü Dennis Hauger ve ART GP pilotu Alexander Smolyar'ın önünde sekizinci sırada yarışa başlayacak.

Renault junior pilotu Piastri ise en hızlı 11. pilot olsa da, Monza'da Beckmann'ı pist dışına itmekten ötürü aldığı beş sıra grid cezasıyla beraber yarışa 16. sıradan başlayacak.

Böylece, üçüncü HWA ile Red Bull junior sürücüsü Jack Doohan, bir diğer Red Bull junior sürücüsü Liam Lawson'ın önünde 11. sırada yarışa başlayacak.

2019 Macau Grand Prix galibi Richard Verschoor ise Alex Peroni, Matteo Nannini ve Piastri'nin önünde 13. sıradan start alacak.

Mugello F3 sıralama sonuçları (cezalar uygulanmadan önce):