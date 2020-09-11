Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
FP3:
15 Saat
:
09 Dakika
:
43 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
FP3:
13 Saat
:
04 Dakika
:
43 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Aragon II
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F3 / Mugello / Sıralama turları raporu

Mugello F3: Sezonun son pole'ü Zendeli'nin oldu, Piastri 16. sırada!

paylaşım
yorumlar
Mugello F3: Sezonun son pole'ü Zendeli'nin oldu, Piastri 16. sırada!
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Lirim Zendeli, 2020 FIA Formula 3 sezonunun Mugello'da yapılan son sıralama turlarında pole pozisyonunu elde etti, şampiyona lideri Oscar Piastri ise ilk yarışa 16. sırada başlayacak.

Trident pilotu Zendeli, ikinci ve son sıralama turunda attığı 1.35.328'lik turuyla FIA F3 kariyerindeki ikinci pole pozisyonunu aldı.

Şampiyonada takım arkadaşı Piastri'nin sadece sekiz puan arkasında yer alan Logan Sargeant ise, Zandeli'den sadece 0.034 saniye daha yavaş kaldı. 

Sargeant, takım radyosunda Prema aracının "sürülemez" olduğunu ve "daha önce hiç bu kadar arkadan kayma" yaşamadığını söyledi.

Amerikalı pilot, geçen hafta sonu Monza'da Prema takım arkadaşı ile yaşadığı kaza nedeniyle aldığı grid cezası ile beraber üç sıra geri düşerek yarışa beşinci sıradan başlayacak.

Böylece antrenmanların en hızlı ismi olan Jake Hughes, HWA Racelab ile ilk çizgiye yükselmiş olacak.

26 yaşındaki Hughes, sıralamalardaki son turunda en hızlı ikinci sektör zamanını elde etti, ancak son virajda dışarı taştı ve zamanını geliştiremedi. 

Vesti, Hughes'un takım arkadaşı Enzo Fittipaldi'nin önünde üçüncü sıradan yarışa başlayacak. Fittipaldi'nin aldığı bu sonuç, Ferrari junior sürücüsünün serideki en iyi sıralama pozisyonu olacak.

Sargeant, ART Grand Prix ikilisi Sebastian Fernandez ve Theo Pourchaire'in önünde, yarışa beşinci sıradan başlayacak. Pourchaire, Piastri ve Sargeant ile beraber, matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdüren dört sürücüden biri.

Bir diğer şampiyonluk adayı David Beckmann ise, Red Bull junior sürücüsü Dennis Hauger ve ART GP pilotu Alexander Smolyar'ın önünde sekizinci sırada yarışa başlayacak. 

Renault junior pilotu Piastri ise en hızlı 11. pilot olsa da, Monza'da Beckmann'ı pist dışına itmekten ötürü aldığı beş sıra grid cezasıyla beraber yarışa 16. sıradan başlayacak.

Böylece, üçüncü HWA ile Red Bull junior sürücüsü Jack Doohan, bir diğer Red Bull junior sürücüsü Liam Lawson'ın önünde 11. sırada yarışa başlayacak.

2019 Macau Grand Prix galibi Richard Verschoor ise Alex Peroni, Matteo Nannini ve Piastri'nin önünde 13. sıradan start alacak. 

Mugello F3 sıralama sonuçları (cezalar uygulanmadan önce):

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 10 Germany Lirim Zendeli Italy Trident 1'35.328  
2 3 United States Logan Sargeant Italy Prema Powerteam 1'35.362 0.034
3 15 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 1'35.453 0.125
4 2 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 1'35.548 0.220
5 14 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 1'35.561 0.233
6 9 Venezuela Sebastian Wahbeh France ART Grand Prix 1'35.594 0.266
7 7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 1'35.631 0.303
8 11 Germany David Beckmann Italy Trident 1'35.646 0.318
9 6 Norway Dennis Hauger United Kingdom Hitech Racing 1'35.682 0.354
10 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 1'35.693 0.365
11 1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 1'35.699 0.371
12 16 Australia Jack Doohan Germany HWA AG 1'35.941 0.613
13 5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 1'35.999 0.671
14 17 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 1'36.043 0.715
15 29 Australia Alex Peroni Spain Campos Racing 1'36.094 0.766
16 22 Italy Matteo Nannini Switzerland Jenzer Motorsport 1'36.135 0.807
17 27 Germany David Schumacher United Kingdom Carlin 1'36.166 0.838
18 12 United Kingdom Olli Caldwell Italy Trident 1'36.176 0.848
19 18 Netherlands Bent Viscaal Netherlands MP Motorsport 1'36.231 0.903
20 25 Michael Belov Czech Republic Charouz Racing System 1'36.319 0.991
21 21 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 1'36.364 1.036
22 19 Austria Lukas Dunner Netherlands MP Motorsport 1'36.477 1.149
23 26 United Kingdom Clement Novalak United Kingdom Carlin 1'36.537 1.209
24 31 Germany Sophia Floersch Spain Campos Racing 1'36.606 1.278
25 20 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 1'36.853 1.525
26 23 Czech Republic Roman Staněk Czech Republic Charouz Racing System 1'36.879 1.551
27 28 United States Cameron Das United Kingdom Carlin 1'37.571 2.243
28 30 Italy Alessio Deledda Spain Campos Racing 1'37.575 2.247
Tüm sonuçları görüntüle
F3 Monza: Olaylarla dolu yarışı Hughes kazandı

Önceki haber

F3 Monza: Olaylarla dolu yarışı Hughes kazandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Etkinlik Mugello
Pilotlar Lirim Zendeli
Takımlar Trident
Editör Josh Suttill

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı

Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"

Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü

Perez, Raikkonen olayından ötürü 1 sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Raikkonen olayından ötürü 1 sıra grid cezası aldı

AlphaTauri, Red Bull'un rüzgar tünelini kullanarak gelişmeyi bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, Red Bull'un rüzgar tünelini kullanarak gelişmeyi bekliyor

Rossi: "Vettel-Ferrari ilişkisinin kötüye gitmesi üzücü oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rossi: "Vettel-Ferrari ilişkisinin kötüye gitmesi üzücü oldu"

Son Haberler

Mugello F3: Sezonun son pole'ü Zendeli'nin oldu, Piastri 16. sırada!
F3 FIA F3 / Sıralama turları raporu

Mugello F3: Sezonun son pole'ü Zendeli'nin oldu, Piastri 16. sırada!

F3 Monza: Olaylarla dolu yarışı Hughes kazandı
F3 FIA F3 / Yarış raporu

F3 Monza: Olaylarla dolu yarışı Hughes kazandı

Monza F3: Vesti, ilk yarışta Pourchaire'nin önünde kazandı
F3 FIA F3 / Yarış raporu

Monza F3: Vesti, ilk yarışta Pourchaire'nin önünde kazandı

Monza F3: Pole pozisyonu Pourchaire'nin
F3 FIA F3 / Sıralama turları raporu

Monza F3: Pole pozisyonu Pourchaire'nin

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

2
Formula 1

Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"

55dk
3
Formula 1

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı

4
Formula 1

Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"

2s
5
Formula 1

Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü

Son Haberler

Mugello F3: Sezonun son pole'ü Zendeli'nin oldu, Piastri 16. sırada!
F3

Mugello F3: Sezonun son pole'ü Zendeli'nin oldu, Piastri 16. sırada!

F3 Monza: Olaylarla dolu yarışı Hughes kazandı
F3

F3 Monza: Olaylarla dolu yarışı Hughes kazandı

Monza F3: Vesti, ilk yarışta Pourchaire'nin önünde kazandı
F3

Monza F3: Vesti, ilk yarışta Pourchaire'nin önünde kazandı

Monza F3: Pole pozisyonu Pourchaire'nin
F3

Monza F3: Pole pozisyonu Pourchaire'nin

Spa F3: Sargeant kazandı, Prema 1-2
F3

Spa F3: Sargeant kazandı, Prema 1-2

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.