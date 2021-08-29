F3 Spa: Doohan arka arkaya ikinci kez kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı

Belçika'da tüm gece ve sabah yağmur yağdı, bu yüzden Formula 3 yarışı öncesinde pist tamamen ıslaktı.

Risk almak istemeyen yarış kontrol, yarışı güvenlik aracı ardında başlattı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jack Doohan, startla birlikte yerini korurken, ikinci sıradaki Victor Martins rakibinin arayı açmasına izin vermedi.

Güvenlik aracı sonrası Alexander Smolyar üçüncü, Caio Collet dördüncü ve Logan Sargeant ise beşinci sıradaydı.

Doohan ve Martins, turlar ilerledikçe yavaş yavaş Smolyar ile arayı açarak galibiyet mücadelesinde yalnız kalmaya başladılar.

Martins yarışın beşinci turunda Doohan'ı iyice sıkıştırdı ve rakibini geçmeyi başardı. Ancak geçişi yaparken pist dışına taşmıştı ve uyarı üzerine yerini geri vermek zorunda kaldı.

Doohan, liderliğe yükselmesinin ardından rakibine bir daha atak izni vermedi ve damalı bayrağı iki saniye farkla ilk sırada görerek arka arkaya ikinci, bu yılki ise üçüncü galibiyetini aldı.

Martins tüm yarış Doohan'ı kovalayıp, bir noktada liderliği alsa da yerini geri vermek zorunda kaldı ve sonuç olarak yarışı ikinci bitirdi.

Smolyar damalı bayrağı üçüncü sırada görerek 10 yarış aradan sonra podyuma çıkarken, Collet de dördüncü sırada finiş gördü.

Fransız sürücü Clement Novalak, Frederik Vesti'nin önünde altıncı olurken, Logan Sargeant yedinci ve şampiyona lideri Dennis Hauger sekizinci oldu.

Prema'nın zorlandığı hafta sonunda ön bölümde yarışamayan Hauger, buna rağmen iyi bir yükselişle damalı bayrağı sekizinci sırada gördü ve en azından puan aldı.

Günün son puanları dokuzuncu ve onuncu olan David Schumacher ile Arthur Leclerc ikilisine gitti.

Olli Caldwell ise 11. sırada finiş görerek hafta sonunu puansız tamamladı.

Bu sonuçların ardından Doohan, şampiyona lideri Hauger ile arasını 25 puana düşürdü. Ayrıca Vesti ile üçüncü Hauger arasında da artık 57 puan var.

Yarış sonucu: