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FIA F3 / Spa-Francorchamps Yarış raporu

F3 Spa: Doohan arka arkaya ikinci kez kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Trident sürücüsü Jack Doohan, Spa'da gerçekleştirilen üçüncü yarışta galibiyete ulaşmayı başardı.

F3 Spa: Doohan arka arkaya ikinci kez kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı

Belçika'da tüm gece ve sabah yağmur yağdı, bu yüzden Formula 3 yarışı öncesinde pist tamamen ıslaktı.

Risk almak istemeyen yarış kontrol, yarışı güvenlik aracı ardında başlattı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jack Doohan, startla birlikte yerini korurken, ikinci sıradaki Victor Martins rakibinin arayı açmasına izin vermedi.

Güvenlik aracı sonrası Alexander Smolyar üçüncü, Caio Collet dördüncü ve Logan Sargeant ise beşinci sıradaydı.

Doohan ve Martins, turlar ilerledikçe yavaş yavaş Smolyar ile arayı açarak galibiyet mücadelesinde yalnız kalmaya başladılar.

Martins yarışın beşinci turunda Doohan'ı iyice sıkıştırdı ve rakibini geçmeyi başardı. Ancak geçişi yaparken pist dışına taşmıştı ve uyarı üzerine yerini geri vermek zorunda kaldı.

Doohan, liderliğe yükselmesinin ardından rakibine bir daha atak izni vermedi ve damalı bayrağı iki saniye farkla ilk sırada görerek arka arkaya ikinci, bu yılki ise üçüncü galibiyetini aldı.

Martins tüm yarış Doohan'ı kovalayıp, bir noktada liderliği alsa da yerini geri vermek zorunda kaldı ve sonuç olarak yarışı ikinci bitirdi.

Smolyar damalı bayrağı üçüncü sırada görerek 10 yarış aradan sonra podyuma çıkarken, Collet de dördüncü sırada finiş gördü.

Fransız sürücü Clement Novalak, Frederik Vesti'nin önünde altıncı olurken, Logan Sargeant yedinci ve şampiyona lideri Dennis Hauger sekizinci oldu.

Prema'nın zorlandığı hafta sonunda ön bölümde yarışamayan Hauger, buna rağmen iyi bir yükselişle damalı bayrağı sekizinci sırada gördü ve en azından puan aldı.

Günün son puanları dokuzuncu ve onuncu olan David Schumacher ile Arthur Leclerc ikilisine gitti.

Olli Caldwell ise 11. sırada finiş görerek hafta sonunu puansız tamamladı.

Bu sonuçların ardından Doohan, şampiyona lideri Hauger ile arasını 25 puana düşürdü. Ayrıca Vesti ile üçüncü Hauger arasında da artık 57 puan var.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Fark
1 4 Australia Jack Doohan Italy Trident  
2 17 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 2.000
3 8 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 12.200
4 18 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 13.300
5 5 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 14.300
6 7 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 15.900
7 29 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 17.700
8 1 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 18.300
9 6 Germany David Schumacher Italy Trident 20.900
10 2 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 22.900
11 3 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 30.200
12 10 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 35.400
13 11 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 37.400
14 21 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 38.000
15 12 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 43.600
16 27 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 45.600
17 15 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 50.000
18 26 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 52.900
19 19 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 54.100
20 25 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 54.400
21 23 Ido Cohen United Kingdom Carlin 55.000
22 9 United States Juan Correa France ART Grand Prix 55.600
23 20 László Tóth Spain Campos Racing 1'01.300
24 31 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 1'03.300
25 28 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 1'18.600
26 14 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 2'13.900
  22 Amaury Cordeel Spain Campos Racing  
  30 Hunter Yeany Czech Republic Charouz Racing System  
  16 Rafael Villagómez Germany HWA AG  
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F3 Spa: Güvenlik aracı altında biten yarışı Doohan kazandı, Schumacher ikinci oldu

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