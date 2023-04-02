F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı
Gabriel Bortoleto, Melbourne'daki ana yarış boyunca dokunulamaz bir performans sergiledi ve hanesine bir galibiyet daha yazdırmayı başardı. İkinci sırada Gregoire Saucy yer aldı.
Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Bortoleto, 23 turluk yarış boyunca tek bir hata dahi yapmadan farkı yönetmeyi başardı ve ART sürücüsü Saucy'nin 0.6 saniye önünde zafere ulaştı.
Fernando Alonso'nun öğrencisi Bortoleto böylece arka arkaya ikinci ana yarış zaferini alarak şampiyona liderliğini pekiştirdi.
Podyumun son basamağında ise son turları DRS mesafesindeki dört aracı savunarak geçirmek zorunda kalsa da yerini kaybetmeyen Gabriele Mini yer aldı.
Yarış özeti
Nispeten sakin geçen startta en öndeki Bortoleto-Saucy-Mini üçlüsü yerlerini korudu, ancak kısa süre sonra yaşanan iki ayrı olay nedeniyle Güvenlik Aracı piste girdi.
İlk olayın öznesi Cumartesi günkü sprint yarışını kazanan ancak yarış sonrasında diskalifiye edilen Franco Colapinto idi, kendisi 3. viraj çıkışında Luke Browning ile temas yaşayarak lastik patlattıktan sonra 5. virajda kaza yaptı.
Birkaç saniye sonra ise Mari Boya hızlı 9-10. Viraj kompleksinde Nikola Tsolov'un arka tekerleğine temas ederek korkutucu bir kaza yaşadı. Yarışa veda eden Boya yardım almadan araçtan inebildi.
Yarış sonrasında olaysız şekilde yeniden başladı ve orta noktaya kadar bu şekilde devam etti; ta ki Rafael Villagomez'in Ido Cohen'e temas etmesi ve rakibini yarış dışı bırakmasına dek.
Aracını üçüncü virajda kenara çekmek zorunda kalan Cohen, yarışın ikinci güvenlik aracı periyoduna sebebiyet verdi.
Cohen'in aracı kısa süre içinde çekildi ve yarış devam etti. Bortoleto hemen farkı makul bir seviyeye çekerken Saucy onu yakından takip ediyordu.
Mini ise bu ikiliden kopmuştu, hatta arkasında Leonardo Fornaroli, Zak O'Sullivan ve Luke Browning DRS ile gelmekte olduğu için tehlike altındaydı.
Ancak klasmanda bir değişim olmadı ve Bortoleto damalı bayrağı ilk sırada görerek F3 kariyerinin ikinci galibiyetine ulaştı. Saucy ise gerçekçi bir geçiş fırsatı yakalayamamasına rağmen epey az bir farkla ikinciydi.
Mercedes'in genç pilotu Paul Aron yedinci olurken, sekizinci sırada son turda Caio Collet ile temas yaşayan Dino Beganovic yer aldı.
Günün son puanları Pepe Marti ve Taylor Barnard'a gitti. Marti son sıradan başladığı yarışı 9. sırada tamamlayarak büyük alkış topladı.
Melbourne'a şampiyona ikincisi olarak gelen Oliver Goethe ise sağ ön lastiğinin patlaması ve fazladan bir pit yapmak zorunda kalması nedeniyle 22. olabildi.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|1
|Gabriel Bortoleto
|Trident
|23
|43'41.950
|2
|Gregoire Saucy
|ART Grand Prix
|23
|43'42.546
|3
|Gabriele Minì
|Hitech Pulse-Eight
|23
|43'44.982
|4
|Leonardo Fornaroli
|Trident
|23
|43'45.166
|5
|Zak O'Sullivan
|Prema Powerteam
|23
|43'45.514
|6
|Luke Browning
|Hitech Pulse-Eight
|23
|43'46.141
|7
|Paul Aron
|Prema Powerteam
|23
|43'46.343
|8
|Dino Beganovic
|Prema Powerteam
|23
|43'50.507
|9
|Pepe Martí
|Campos Racing
|23
|43'50.688
|10
|Taylor Barnard
|Jenzer Motorsport
|23
|43'55.539
|11
|Christian Mansell
|Campos Racing
|23
|43'56.306
|12
|Jonny Edgar
|MP Motorsport
|23
|43'56.878
|13
|Tommy Smith
|Van Amersfoort Racing
|23
|43'57.532
|14
|Oliver Gray
|Rodin Carlin
|23
|44'00.716
|15
|Hugh Barter
|Campos Racing
|23
|44'00.984
|16
|Caio Collet
|Van Amersfoort Racing
|23
|44'01.376
|17
|Hunter Yeany
|Rodin Carlin
|23
|44'01.595
|18
|Sophia Floersch
|PHM Racing by Charouz
|23
|44'05.556
|19
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|23
|44'10.626
|20
|Alex Garcia
|Jenzer Motorsport
|23
|44'11.985
|21
|Nikola Tsolov
|ART Grand Prix
|23
|44'12.014
|22
|Oliver Goethe
|Trident
|23
|44'38.034
|23
|Nikita Bedrin
|Jenzer Motorsport
|22
|42'21.514
|Ido Cohen
|Rodin Carlin
|11
|12 laps
|Roberto Faria
|PHM Racing by Charouz
|8
|15 laps
|Piotr Wiśnicki
|PHM Racing by Charouz
|6
|17 laps
|Kaylen Frederick
|ART Grand Prix
|4
|19 laps
|Franco Colapinto
|MP Motorsport
|1
|22 laps
|Mari Boya
|MP Motorsport
|1
|22 laps
|Sebastian Montoya
|Hitech Pulse-Eight
|0
|23 laps
|Tüm sonuçları görüntüle
Crohn hastalığı teşhisi koyulan Edgar, Silverstone'da F3'e geri dönecek
Crohn hastalığı teşhisi koyulan Edgar, Silverstone'da F3'e geri dönecek Crohn hastalığı teşhisi koyulan Edgar, Silverstone'da F3'e geri dönecek
F3 Spa: Doohan arka arkaya ikinci kez kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı
F3 Spa: Doohan arka arkaya ikinci kez kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı F3 Spa: Doohan arka arkaya ikinci kez kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı
F3 Spa: Güvenlik aracı altında biten yarışı Doohan kazandı, Schumacher ikinci oldu
F3 Spa: Güvenlik aracı altında biten yarışı Doohan kazandı, Schumacher ikinci oldu F3 Spa: Güvenlik aracı altında biten yarışı Doohan kazandı, Schumacher ikinci oldu
Son Haberler
Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi"
Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi" Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi"
Verstappen: "Sprint, F1'in DNA'sında yok"
Verstappen: "Sprint, F1'in DNA'sında yok" Verstappen: "Sprint, F1'in DNA'sında yok"
Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip"
Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip" Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip"
Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"
Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum" Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.