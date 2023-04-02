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F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı

Gabriel Bortoleto, Melbourne'daki ana yarış boyunca dokunulamaz bir performans sergiledi ve hanesine bir galibiyet daha yazdırmayı başardı. İkinci sırada Gregoire Saucy yer aldı.

Jamie Klein
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F3 Avustralya: Bortoleto arka arkaya ikinci ana yarış galibiyetini aldı
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Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Bortoleto, 23 turluk yarış boyunca tek bir hata dahi yapmadan farkı yönetmeyi başardı ve ART sürücüsü Saucy'nin 0.6 saniye önünde zafere ulaştı.

Fernando Alonso'nun öğrencisi Bortoleto böylece arka arkaya ikinci ana yarış zaferini alarak şampiyona liderliğini pekiştirdi.

Podyumun son basamağında ise son turları DRS mesafesindeki dört aracı savunarak geçirmek zorunda kalsa da yerini kaybetmeyen Gabriele Mini yer aldı.

Yarış özeti

Nispeten sakin geçen startta en öndeki Bortoleto-Saucy-Mini üçlüsü yerlerini korudu, ancak kısa süre sonra yaşanan iki ayrı olay nedeniyle Güvenlik Aracı piste girdi. 

İlk olayın öznesi Cumartesi günkü sprint yarışını kazanan ancak yarış sonrasında diskalifiye edilen Franco Colapinto idi, kendisi 3. viraj çıkışında Luke Browning ile temas yaşayarak lastik patlattıktan sonra 5. virajda kaza yaptı.

Birkaç saniye sonra ise Mari Boya hızlı 9-10. Viraj kompleksinde Nikola Tsolov'un arka tekerleğine temas ederek korkutucu bir kaza yaşadı. Yarışa veda eden Boya yardım almadan araçtan inebildi.

Yarış sonrasında olaysız şekilde yeniden başladı ve orta noktaya kadar bu şekilde devam etti; ta ki Rafael Villagomez'in Ido Cohen'e temas etmesi ve rakibini yarış dışı bırakmasına dek.

Aracını üçüncü virajda kenara çekmek zorunda kalan Cohen, yarışın ikinci güvenlik aracı periyoduna sebebiyet verdi.

Cohen'in aracı kısa süre içinde çekildi ve yarış devam etti. Bortoleto hemen farkı makul bir seviyeye çekerken Saucy onu yakından takip ediyordu.

Mini ise bu ikiliden kopmuştu, hatta arkasında Leonardo Fornaroli, Zak O'Sullivan ve Luke Browning DRS ile gelmekte olduğu için tehlike altındaydı.

Ancak klasmanda bir değişim olmadı ve Bortoleto damalı bayrağı ilk sırada görerek F3 kariyerinin ikinci galibiyetine ulaştı. Saucy ise gerçekçi bir geçiş fırsatı yakalayamamasına rağmen epey az bir farkla ikinciydi.

Mercedes'in genç pilotu Paul Aron yedinci olurken, sekizinci sırada son turda Caio Collet ile temas yaşayan Dino Beganovic yer aldı.

Günün son puanları Pepe Marti ve Taylor Barnard'a gitti. Marti son sıradan başladığı yarışı 9. sırada tamamlayarak büyük alkış topladı.

Melbourne'a şampiyona ikincisi olarak gelen Oliver Goethe ise sağ ön lastiğinin patlaması ve fazladan bir pit yapmak zorunda kalması nedeniyle 22. olabildi.

 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman
1 Gabriel Bortoleto Italy Trident 23 43'41.950
2 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 23 43'42.546
3 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 23 43'44.982
4 Leonardo Fornaroli Italy Trident 23 43'45.166
5 United Kingdom Zak O'Sullivan Italy Prema Powerteam 23 43'45.514
6 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 23 43'46.141
7 Paul Aron Italy Prema Powerteam 23 43'46.343
8 Dino Beganovic Italy Prema Powerteam 23 43'50.507
9 Pepe Martí Spain Campos Racing 23 43'50.688
10 Taylor Barnard Switzerland Jenzer Motorsport 23 43'55.539
11 Christian Mansell Spain Campos Racing 23 43'56.306
12 United Kingdom Jonny Edgar Netherlands MP Motorsport 23 43'56.878
13 Tommy Smith Netherlands Van Amersfoort Racing 23 43'57.532
14 Oliver Gray Rodin Carlin 23 44'00.716
15 Hugh Barter Spain Campos Racing 23 44'00.984
16 Brazil Caio Collet Netherlands Van Amersfoort Racing 23 44'01.376
17 Hunter Yeany Rodin Carlin 23 44'01.595
18 Germany Sophia Floersch PHM Racing by Charouz 23 44'05.556
19 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 23 44'10.626
20 Alex Garcia Switzerland Jenzer Motorsport 23 44'11.985
21 Nikola Tsolov France ART Grand Prix 23 44'12.014
22 Oliver Goethe Italy Trident 23 44'38.034
23 Nikita Bedrin Switzerland Jenzer Motorsport 22 42'21.514
  Israel Ido Cohen Rodin Carlin 11 12 laps
  Roberto Faria PHM Racing by Charouz 8 15 laps
  Piotr Wiśnicki PHM Racing by Charouz 6 17 laps
  United States Kaylen Frederick France ART Grand Prix 4 19 laps
  Argentina Franco Colapinto Netherlands MP Motorsport 1 22 laps
  Mari Boya Netherlands MP Motorsport 1 22 laps
  Colombia Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 0 23 laps
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