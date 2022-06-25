Crohn hastalığı teşhisi koyulan Edgar, Silverstone'da F3'e geri dönecek

Haberi dinle

Edgar, 2021 yılında F3'teki ilk sezonunda Carlin'le yarışmasının ardından bu sezon Trident'e geçmişti ancak 18 yaşındaki pilot, beklenmedik bir şekilde kilo kaybetmesinin ve hastalıkla mücadele etmesinden dolayı Bahreyn yarışının ardından Formula 3 sezonundan çekildiğini açıklamıştı.

Nisan ayında Crohn teşhisi koyulan Edgar, tedavi sürecine girdiğinden dolayı yarış aktivitelerini o dönem için rafa kaldırmıştı.

Genç pilot, gelecek hafta sonu kendi topraklarında F3 arabasına geri dönecek ve F3'te yeniden yarışacak.

Geri dönüşü hakkında konuşan Edgar, "FIA Formula 3 Şampiyonası'na gelecek hafta sonu Trident Motorsport'la Silverstone'da devam edeceğimi açıklamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Crohn teşhisi koyulmasının ve hastalık süreci yaşamamın ardından, artık yarışmaya dönebilecek kadar iyileştim."

"Ailem ve arkadaşlarım da dahil olmak üzere, bunu mümkün kıldığı için teşekkür etmek istediğim birçok insan var. Özellikle Dr. Helmut Marko'ya ve Red Bull'daki herkese, Trident Motorsport'a, Dr. Phil Batty'e, Mike Davison'a, Dr. David Nylander'e, Dr. Ally Speight'a ve RVI Newcastle'daki ekiplerine, Sam Village'a ve BRDC'ye teşekkür ederim."

"Benim yeniden sağlıklı olmamı desteklemek için herkes çok çalıştı ve onların bu desteğini her zaman takdir edeceğim." dedi.

Edgar'ın yokluğunda onun koltuğuna Oliver Rasmussen oturmuştu. Rasmussen, Edgar'ın geri dönmesiyle birlikte F3 koltuğunu bırakacak ve WEC'de LMP2 ekibi JOTA ile yarışacak.

Trident'in takım patronu Giacomo Ricci ise Edgar'ın geri dönüşüyle alakalı şunları söyledi: "Bu mükemmel haberi sizinle paylaştığım için çok mutluyum."

"Jonny Edgar'ı yeniden aramızda göreceğim ve onu pistte izleyebileceğim için ne kadar mutlu olduğumu açıklayacak kelimeleri bulamıyorum. Britanyalı bir yarışçının, bir Red Bull akademi pilotunun, sonunda sağlık sorunlarını aştığını ve onu daha güçlü yapacak bir savaşı kazandığını bildiğimiz için çok mutluyuz."

"Trident, Edgar'ın dönüşünü maksimum kararlılıkla takip edecek ve kaçırdığı iki yarıştaki zamanı telafi etmesine yardımcı olacak.