F3 Bahreyn: Martins kazandı, Leclerc harika yükseldi

Haberi dinle

Formula 3'te pazar günü gerçekleştirilen 2. yarışa Franco Colapinto ilk sıradan başlarken, startta hemen yanında Roman Stanek vardı.

Startın ardından Colapinto yerini korumayı başardı, Juan Manuel Correa ise altıncılığa kadar geriledi. Fakat ilk turda çok sayıda temas vardı ve Francesco Pizzi, Zane Maloney, Caio Collet daha ilk turda yarışa veda ettiler. Pistte kalan araçlar nedeniyle piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı nihayet pistten çıktığında yarış tekrar başladı ve Colapinto yerini korumayı başarsa da, ikincilik Martins'e geçti.

Böylelikle yeni sıralama Colapinto, Martins, Stanek, Smolyar ve Correa şeklinde oldu.

Sonraki tur Smolyar ile temas yaşayan Roman Stanek'in lastiği patladı ve Stanek yavaşlayarak grubun en gerisine düştü.

Saniyeler sonra Nazim Azman spin attı ve bundan ötürü sanal güvenlik aracı devreye girdi. Pistin temizlenmesiyle yarış tekrar başladı ve ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı.

Arthur Leclerc 13. sıradan başladığı yarışta rakiplerini birer birer geçip beşinciliğe kadar çıktı. Correa, yarışın dokuzuncu turunda Smolyar'ı güzel bir atakla geçmeyi başardı ve üçüncülüğü aldı.

Ön tarafta ise Martins, Colapinto'yu sıkıştırmaya başladı. Bir tur sonra Leclerc ve Isack Hadjar da Smolyar'ı geride bıraktı. Fakat Smolyar'la temas yaşayan Hadjar'ın sağ sarka lastiği patladı ve bundan ötürü pite girmesi gerekti.

Tam bu esnada Leclerc, Correa'yı geçip üçüncülüğü aldı. Gregeoire Saucy ise Smolyar'ı geçti. Yeni sıralama Colapinto, Martins, Leclerc, Correa, Saucy ve Martins şeklinde oluştu.

Son 10 tura girerken Martins, Colapinto üzerindeki baskını artırdı ve farkı iyice kapattı. Birkaç turluk kovalamacanın ardından Martins, rakibini geçerek yarışın yeni lideri oldu. Saucy de Correa'yı geçip dördüncülüğü aldı.

Ön tarafta Martins ve Colapinto'nun arasındaki savaş, Leclerc'in de bu ikiliyi yakalamasını sağladı. Leclerc, bitime beş tur kala oldukça geç bir frenajla Colapinto'yu geride bıraktı ve ikinciliği eline geçirdi.

Yarışın kalan bölümünde Martins hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim oldu.

Leclerc, 13. sıradan başladığı yarışın yıldızlarından birisiydi ve tam 11 sıra kazanıp, damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Saucy, son bölümde Colapinto'yu geçmesinin ardından yarışı üçüncü bitirdi ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Correa, iyi götürdüğü yarışı dördüncü bitirirken, son bölümde gerilemeye başlayan Colapinto beşinci sırada finiş gördü.

İlk turda gerilere düşen Oliver Bearman, iyi bir geri dönüşe imza atıp altıncı olurken, yine gerilerden yükselen Jak Crawford yedinci oldu.

İlk onu David Vidales, William Alatalo ve Kaylan Frederick tamamladı.

Yarış sonucu: