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FIA F3 / Bahreyn Yarış raporu

F3 Bahreyn: Martins kazandı, Leclerc harika yükseldi

Bahreyn'de gerçekleştirilen FIA Formula 3 sezonunun ikinci yarışında zafer ART Grand Prix pilotu Victor Martins'in oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F3 Bahreyn: Martins kazandı, Leclerc harika yükseldi
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Formula 3'te pazar günü gerçekleştirilen 2. yarışa Franco Colapinto ilk sıradan başlarken, startta hemen yanında Roman Stanek vardı.

Startın ardından Colapinto yerini korumayı başardı, Juan Manuel Correa ise altıncılığa kadar geriledi. Fakat ilk turda çok sayıda temas vardı ve Francesco Pizzi, Zane Maloney, Caio Collet daha ilk turda yarışa veda ettiler. Pistte kalan araçlar nedeniyle piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı nihayet pistten çıktığında yarış tekrar başladı ve Colapinto yerini korumayı başarsa da, ikincilik Martins'e geçti.

Böylelikle yeni sıralama Colapinto, Martins, Stanek, Smolyar ve Correa şeklinde oldu.

Sonraki tur Smolyar ile temas yaşayan Roman Stanek'in lastiği patladı ve Stanek yavaşlayarak grubun en gerisine düştü.

Saniyeler sonra Nazim Azman spin attı ve bundan ötürü sanal güvenlik aracı devreye girdi. Pistin temizlenmesiyle yarış tekrar başladı ve ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı.

Arthur Leclerc 13. sıradan başladığı yarışta rakiplerini birer birer geçip beşinciliğe kadar çıktı. Correa, yarışın dokuzuncu turunda Smolyar'ı güzel bir atakla geçmeyi başardı ve üçüncülüğü aldı.

Ön tarafta ise Martins, Colapinto'yu sıkıştırmaya başladı. Bir tur sonra Leclerc ve Isack Hadjar da Smolyar'ı geride bıraktı. Fakat Smolyar'la temas yaşayan Hadjar'ın sağ sarka lastiği patladı ve bundan ötürü pite girmesi gerekti.

Tam bu esnada Leclerc, Correa'yı geçip üçüncülüğü aldı. Gregeoire Saucy ise Smolyar'ı geçti. Yeni sıralama Colapinto, Martins, Leclerc, Correa, Saucy ve Martins şeklinde oluştu.

Son 10 tura girerken Martins, Colapinto üzerindeki baskını artırdı ve farkı iyice kapattı. Birkaç turluk kovalamacanın ardından Martins, rakibini geçerek yarışın yeni lideri oldu. Saucy de Correa'yı geçip dördüncülüğü aldı.

Ön tarafta Martins ve Colapinto'nun arasındaki savaş, Leclerc'in de bu ikiliyi yakalamasını sağladı. Leclerc, bitime beş tur kala oldukça geç bir frenajla Colapinto'yu geride bıraktı ve ikinciliği eline geçirdi.

Yarışın kalan bölümünde Martins hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim oldu.

Leclerc, 13. sıradan başladığı yarışın yıldızlarından birisiydi ve tam 11 sıra kazanıp, damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Saucy, son bölümde Colapinto'yu geçmesinin ardından yarışı üçüncü bitirdi ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Correa, iyi götürdüğü yarışı dördüncü bitirirken, son bölümde gerilemeye başlayan Colapinto beşinci sırada finiş gördü.

İlk turda gerilere düşen Oliver Bearman, iyi bir geri dönüşe imza atıp altıncı olurken, yine gerilerden yükselen Jak Crawford yedinci oldu.

İlk onu David Vidales, William Alatalo ve Kaylan Frederick tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 France Victor Martins France ART Grand Prix 23 -    
2 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 23 1.500 1.500 1.500
3 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 23 6.800 6.800 5.300
4 United States Juan Correa France ART Grand Prix 23 9.000 9.000 2.200
5 Argentina Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 23 11.100 11.100 2.100
6 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 23 14.500 14.500 3.400
7 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 23 18.700 18.700 4.200
8 Spain David Vidales Spain Campos Racing 23 23.000 23.000 4.300
9 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 23 23.600 23.600 0.600
10 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 23 23.800 23.800 0.200
11 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 23 26.900 26.900 3.100
12 Mexico Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 23 28.200 28.200 1.300
13 Pepe Martí Spain Campos Racing 23 30.100 30.100 1.900
14 Hunter Yeany Spain Campos Racing 23 33.200 33.200 3.100
15 Finland Niko Kari Switzerland Jenzer Motorsport 23 35.000 35.000 1.800
16 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 23 35.000 35.000 0.000
17 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 23 35.100 35.100 0.100
18 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 23 35.700 35.700 0.600
19 United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 23 36.200 36.200 0.500
20 Ayrton Simmons Czech Republic Charouz Racing System 23 36.700 36.700 0.500
21 United States Brad Benavides Carlin 23 38.100 38.100 1.400
22 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 23 38.300 38.300 0.200
23 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 23 38.700 38.700 0.400
24 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 23 39.900 39.900 1.200
25 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 23 49.700 49.700 9.800
26 Italy Enzo Trulli Carlin 23 1'51.600 1'51.600 1'01.900
  Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 4 19 laps    
  Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 1 22 laps    
  Barbados Zane Maloney Italy Trident 22      
  Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 22      
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