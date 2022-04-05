Edgar, Crohn hastalığı teşhisinin ardından 2022 F3 sezonundan çekildi

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Edgar, pazartesi günü "şu anda fiziksel olarak gerekli seviyede yarışamam" dedi.

Edgar, "sağlığına öncelik vermek için kendine zaman ayırması" gerektiğini ancak iyileştikten sonra geri dönmeyi umduğunu söyledi.

2021 Aston Martin Autosport BRDC Ödülü'nde finalist olan Edgar'ın yerini, Oliver Rasmussen alacak.

Edgar, sosyal medya paylaşımında şunları yazdı: "Aile olarak, yeniden iyi hissedene kadar 2022 FIA F3 şampiyonasına devam etmeyeceğime dair son derece zor bir karar aldık."

"Yakın zamanda Crohn hastalığı teşhisi konuldu ve şu anda fiziksel olarak gerekli seviyede yarışamam. Doğru tedavi yoluna geçtiğim zaman tüm sağlığıma geri kavuşmayı umuyorum ama o zamana kadar sağlığıma öncelik vermek için biraz zaman ayırmalıyım."

"Özellikle Red Bull'a, Trident Motorsport'a ve D Tolson & Sons'a, bu zorlu zamanda gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim."

"Yakın zamanda geri dönmeyi umuyorum."

Rasmussen, 2021'de HWA Racelab için sürmesinin ardından F3 gridine geri dönüyor.

Bu yıl, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA Endurance Cup'ta yarışmak için Jota Sport'la anlaşmıştı ancak "mevcut dünya hali" nedeniyle IMSA'da süremeyecek. F3'ün yan sıra tam zamanlı olarak WEC'te yarışacak.

Rasmussen, Instagram'da şunları yazdı: "Önümüzdeki yarışlar için Trident ile birlikte FIA F3 şampiyonasına katılacağımı duyurmaktan fazlasıyla memnunum ve heyecanlıyım."

"Bu fırsat için bütün Trident ailesine gerçekten teşekkür etmek istiyorum! Haydi gidelim!!!"

"Destekleri ve bu harika fırsatı değerlendirmeme izin verdikleri için Jota Sport'a ayrıca teşekkür ederim! Gelecek ay Spa Francorchamps'da LMP2 aracının direksiyonunda olmak için sabırsızlanıyorum!"

"Mevcut dünya hali, IMSA'da yarışmamı engelledi ama FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yer alacağım."

Trident takım yöneticisi Giacomo Ricci, "Jonny Edgar'a veda etmek çok büyük bir üzüntü ve ona olabilecek en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz."

"Sezonun başından beri fiziksel sorunlar nedeniyle güçsüzdü ancak bir aslan gibi savaştı. Geri adım atmadı ve yarışmaya devam etti."

"Ancak hastalığı, iyileşmesini desteklemek için yarışmaya ara vermesini gerektiriyor. Jonny takıma her zaman maksimumu verdi, harika bir ailesi var ve muhteşem biri."

"Edgar'ın yerini Oliver Rasmussen alacak. O, hızlı ve tecrübeli bir sürücü ve kendisini Trident Motorsport ailesinde karşılamaktan gurur duyuyoruz. Takıma uyum sağlaması için gereken kimyayı hemen yakalayacağına eminim. Jerez ve Barselona arasındaki dört günlük testte en iyisini yapacak."

"Oliver'a yardım etmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz ve takıma çok büyük katkıları olacağına eminiz." dedi.