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FIA F3 / Red Bull Ring Yarış raporu

F3 Avusturya: Islak zemindeki yarışı Hadjar kazandı

Hitech GP sürücüsü Isack Hadjar, Avusturya'da gerçekleştirilen ikinci Formula 3 yarışını kazanan isim oldu.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
F3 Avusturya: Islak zemindeki yarışı Hadjar kazandı
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Avusturya'da gerçekleştirilen Formula 3 yarışından önce pisti vuran yağmurdan ötürü yarış, ıslak zeminde başladı ve şartların tehlikeli olmasından ötürü gridden durarak starta izin verilmedi.

Bunun yerine birkaç formasyon turunun ardından güvenlik aracı pistten çıktı ve yarış hareketli startla başladı.

Yarışa ilk sıradan başlayan Isack Hadjar, startla yerini korurken , Victor Martins de yine yerini koruyan bir başka isimdi.

İlk turun ardından sıralama Hadjar, Martin Oliver Bearman ve Arthur Leclerc şeklinde oldu.

Martins ilk birkaç turda Hadjar'ı sıkıştırsa da, Red Bull'un genç sürücüsü sonrasında farkı açmaya başladı. Bir noktada fark altı saniyeyi bulsa da, yarışın orta kısmında Zdenek Chovanec ile Francesco Pizzi temas yaşadı ve iki takım arkadaşı arasında yaşanan temasın ardından piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı periyodunun ardından yarış tekrar başladı ve Hadjar, yerini korumayı sürdürdü.

Kalan bölümde hata yapmayan genç sürücü, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki üçüncü zaferini elde etti.

Martins'in ikinci olduğu yarışta Bearman üçüncü, Leclerc ise dördüncü oldu. İlk beşi, güçlü bir yükseliş gerçekleştiren Zane Maloney tamamladı.

Roman Stanek altıncı olurken, Francesco Colapinto yedinci, Alexander Smolyar sekizinci ve William Alatola dokuzuncu oldu.

İlk onu Ido Cohen tamamladı.

Bu sonuçların ardından Martins puanını 98 yaparken, Hadjar 97 puanla ikinci sıraya çıktı. Leclerc'in 91, Stanek'in ise 75 puanı bulunuyor.

Sezon 30-31 Temmuz'da Macaristan'da devam edecek.

F3 Avusturya yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Fark Puan
1 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 25   25
2 France Victor Martins France ART Grand Prix 25 3.251 18
3 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 25 4.881 15
4 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 25 5.383 12
5 Barbados Zane Maloney Italy Trident 25 6.457 10
6 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 25 8.067 8
7 Argentina Franco Colapinto Netherlands Van Amersfoort Racing 25 9.113 6
8 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 25 9.882 4
9 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 25 10.852 2
10 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 25 12.286 1
11 United States Juan Correa France ART Grand Prix 25 12.706  
12 Spain David Vidales Spain Campos Racing 25 13.901  
13 Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 25 14.095  
14 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 25 14.738  
15 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 25 15.442  
16 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 25 15.722  
17 United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 25 16.765  
18 Italy Enzo Trulli Carlin 25 19.446  
19 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 25 21.368  
20 United States Brad Benavides Carlin 25 24.273  
21 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 25 50.679  
22 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 25 1'00.379  
23 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 25 1'13.566  
24 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 24 1 Lap  
25 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 23 2 Laps  
26 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 23 2 Laps  
27 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 22 3 Laps  
28 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 18    
29 Pepe Martí Spain Campos Racing 17    
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