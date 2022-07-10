F3 Avusturya: Islak zemindeki yarışı Hadjar kazandı

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Avusturya'da gerçekleştirilen Formula 3 yarışından önce pisti vuran yağmurdan ötürü yarış, ıslak zeminde başladı ve şartların tehlikeli olmasından ötürü gridden durarak starta izin verilmedi.

Bunun yerine birkaç formasyon turunun ardından güvenlik aracı pistten çıktı ve yarış hareketli startla başladı.

Yarışa ilk sıradan başlayan Isack Hadjar, startla yerini korurken , Victor Martins de yine yerini koruyan bir başka isimdi.

İlk turun ardından sıralama Hadjar, Martin Oliver Bearman ve Arthur Leclerc şeklinde oldu.

Martins ilk birkaç turda Hadjar'ı sıkıştırsa da, Red Bull'un genç sürücüsü sonrasında farkı açmaya başladı. Bir noktada fark altı saniyeyi bulsa da, yarışın orta kısmında Zdenek Chovanec ile Francesco Pizzi temas yaşadı ve iki takım arkadaşı arasında yaşanan temasın ardından piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı periyodunun ardından yarış tekrar başladı ve Hadjar, yerini korumayı sürdürdü.

Kalan bölümde hata yapmayan genç sürücü, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki üçüncü zaferini elde etti.

Martins'in ikinci olduğu yarışta Bearman üçüncü, Leclerc ise dördüncü oldu. İlk beşi, güçlü bir yükseliş gerçekleştiren Zane Maloney tamamladı.

Roman Stanek altıncı olurken, Francesco Colapinto yedinci, Alexander Smolyar sekizinci ve William Alatola dokuzuncu oldu.

İlk onu Ido Cohen tamamladı.

Bu sonuçların ardından Martins puanını 98 yaparken, Hadjar 97 puanla ikinci sıraya çıktı. Leclerc'in 91, Stanek'in ise 75 puanı bulunuyor.

Sezon 30-31 Temmuz'da Macaristan'da devam edecek.

F3 Avusturya yarış sonucu: