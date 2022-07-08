F3 Avusturya: Hadjar pole pozisyonunda

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Geçtiğimiz hafta sonu Silverstone'da gerçekleştirilen sprint yarışta galibiyete uzanan Hadjar, seansın bitimine üç dakika kala 1:19.759 ile ilk sıraya yükseldi.

Diğer pilotlar bu esnada zaman turlarını atıyorlardı ki Zdanec Chovanec, ilk virajda blokaj yaparak pistten taştı ve ardından aracı yolda kaldı. Bundan dolayı kırmızı bayraklar çıktı ve seans erken noktalandı.

Kırmızı bayraklardan dolayı seansın erkenden noktalanması, birçok pilotun turunu bitirmemesine ve derecesini geliştirememesine neden oldu.

Son turunu tamamlayamayan pilotlar arasında şampiyona lideri Victor Martins da vardı. Fransız pilot, son turunu tamamlayamasa da 0.2 saniye geride ikinci oldu.

Prema Racing pilotu Ollie Bearman üçüncü olurken, takım arkadaşı Arthur Leclerc dördüncü sırayı aldı. Silverstone'daki ana yarışı kazanan Leclerc, 1. antrenman seansının büyük çoğunluğunda liderdi.

Trident pilotu Jonny Edgar, hastalıktan döndüğü ikinci yarışında piste çıkan ilk isim oldu. Seansın ilk dakikalarında ART pilotu Martins liderdi. 1:19.980 yapan Martins, 1:20'lerin altına inen ilk pilot oldu.

Bearman ikinci sıraya yükselirken, Kaylen Frederick üçüncü sıradaydı. .

Isack Hadjar, Hitech GP Photo by: FIA F3

Kırmızı bayraklara neden olan Chovanec, seansın bitimine 10 dakika kala bu sefer de pit yolunun çıkışında durduğu garip bir olaya karıştı ve bu olaydan dolayı sarı bayraklar çıktı.

Sarı bayrakların ardından Leclerc ikinci turunu attı ve 7. sıradan 3. sıraya yükseldi. Monakolu, 1:20.100'lük turuyla Frederick'i geçti.

Bu noktada herkes pite gelip son turlarına hazırlanmaya başladı ve bitime 7 dakika kala yeniden piste çıktılar. Pistte fazlasıyla trafik vardı ve pilotlar, son virajda pozisyon için mücadele ettiler.

Bitime 3 dakika kala Hadjar en hızlı zamanı kaydetti. Martins ile Bearman, sırasıyla 2 ve 3. sıraya gerilemiş oldular. Sonrasında da bitime 2 dakika kala Chovanec'in pist dışına taşıp yolda kalmasından dolayı kırmızı bayraklar çıktı.

Böylelikle kimse son turunu tamamlayamadı ve Hadjar, Martins, Bearman, Leclerc ilk 4'ü kalmış oldu. Frederick ise 5. oldu. Roman Stanek, Edgar'ın önünde 6. sırayı aldı. Zane Maloney, Franco Colapinto ve Jak Crawford ise ilk 10'u tamamladılar.

Cumartesi günü gerçekleştirilecek ters gridli sprint yarışa Caio Collet pole'den başlayacak. Juan Manuel Correa ve Crawford ise onun arkasında yer alacaklar.

Seans sonucu: