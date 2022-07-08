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FIA F3 / Red Bull Ring Sıralama turları raporu

F3 Avusturya: Hadjar pole pozisyonunda

Isack Hadjar, kırmızı bayraklar nedeniyle erken sonuçlanan Avusturya F3 sıralama seansında pole pozisyonuna uzandı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
F3 Avusturya: Hadjar pole pozisyonunda
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Geçtiğimiz hafta sonu Silverstone'da gerçekleştirilen sprint yarışta galibiyete uzanan Hadjar, seansın bitimine üç dakika kala 1:19.759 ile ilk sıraya yükseldi. 

Diğer pilotlar bu esnada zaman turlarını atıyorlardı ki Zdanec Chovanec, ilk virajda blokaj yaparak pistten taştı ve ardından aracı yolda kaldı. Bundan dolayı kırmızı bayraklar çıktı ve seans erken noktalandı. 

Kırmızı bayraklardan dolayı seansın erkenden noktalanması, birçok pilotun turunu bitirmemesine ve derecesini geliştirememesine neden oldu. 

Son turunu tamamlayamayan pilotlar arasında şampiyona lideri Victor Martins da vardı. Fransız pilot, son turunu tamamlayamasa da 0.2 saniye geride ikinci oldu. 

Prema Racing pilotu Ollie Bearman üçüncü olurken, takım arkadaşı Arthur Leclerc dördüncü sırayı aldı. Silverstone'daki ana yarışı kazanan Leclerc, 1. antrenman seansının büyük çoğunluğunda liderdi. 

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Trident pilotu Jonny Edgar, hastalıktan döndüğü ikinci yarışında piste çıkan ilk isim oldu. Seansın ilk dakikalarında ART pilotu Martins liderdi. 1:19.980 yapan Martins, 1:20'lerin altına inen ilk pilot oldu. 

Bearman ikinci sıraya yükselirken, Kaylen Frederick üçüncü sıradaydı. .

Isack Hadjar, Hitech GP

Isack Hadjar, Hitech GP

Photo by: FIA F3

Kırmızı bayraklara neden olan Chovanec, seansın bitimine 10 dakika kala bu sefer de pit yolunun çıkışında durduğu garip bir olaya karıştı ve bu olaydan dolayı sarı bayraklar çıktı. 

Sarı bayrakların ardından Leclerc ikinci turunu attı ve 7. sıradan 3. sıraya yükseldi. Monakolu, 1:20.100'lük turuyla Frederick'i geçti. 

Bu noktada herkes pite gelip son turlarına hazırlanmaya başladı ve bitime 7 dakika kala yeniden piste çıktılar. Pistte fazlasıyla trafik vardı ve pilotlar, son virajda pozisyon için mücadele ettiler. 

Bitime 3 dakika kala Hadjar en hızlı zamanı kaydetti. Martins ile Bearman, sırasıyla 2 ve 3. sıraya gerilemiş oldular. Sonrasında da bitime 2 dakika kala Chovanec'in pist dışına taşıp yolda kalmasından dolayı kırmızı bayraklar çıktı. 

Böylelikle kimse son turunu tamamlayamadı ve Hadjar, Martins, Bearman, Leclerc ilk 4'ü kalmış oldu. Frederick ise 5. oldu. Roman Stanek, Edgar'ın önünde 6. sırayı aldı. Zane Maloney, Franco Colapinto ve Jak Crawford ise ilk 10'u tamamladılar. 

Cumartesi günü gerçekleştirilecek ters gridli sprint yarışa Caio Collet pole'den başlayacak. Juan Manuel Correa ve Crawford ise onun arkasında yer alacaklar. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark Ara
1 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 1'19.759    
2 France Victor Martins France ART Grand Prix 1'19.980 0.221 0.221
3 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 1'20.058 0.299 0.078
4 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 1'20.069 0.310 0.011
5 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 1'20.134 0.375 0.065
6 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 1'20.178 0.419 0.044
7 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 1'20.199 0.440 0.021
8 Barbados Zane Maloney Italy Trident 1'20.290 0.531 0.091
9 Argentina Franco Colapinto Netherlands Van Amersfoort Racing 1'20.297 0.538 0.007
10 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 1'20.351 0.592 0.054
11 United States Juan Correa France ART Grand Prix 1'20.380 0.621 0.029
12 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 1'20.421 0.662 0.041
13 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 1'20.431 0.672 0.010
14 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 1'20.433 0.674 0.002
15 United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 1'20.510 0.751 0.077
16 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 1'20.516 0.757 0.006
17 Italy Enzo Trulli Carlin 1'20.568 0.809 0.052
18 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 1'20.591 0.832 0.023
19 Spain David Vidales Spain Campos Racing 1'20.607 0.848 0.016
20 Pepe Martí Spain Campos Racing 1'20.668 0.909 0.061
21 Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 1'20.747 0.988 0.079
22 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 1'20.782 1.023 0.035
23 Hunter Yeany Spain Campos Racing 1'20.859 1.100 0.077
24 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 1'20.868 1.109 0.009
25 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 1'20.927 1.168 0.059
26 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 1'21.098 1.339 0.171
27 United States Brad Benavides Carlin 1'21.304 1.545 0.206
28 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 1'21.370 1.611 0.066
29 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 1'22.566 2.807 1.196
30 Zdenek Chovanec Czech Republic Charouz Racing System 1'27.895 8.136 5.329
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