F3 Macaristan: Smolyar, trafik kaosunun içinde pole pozisyonunu aldı

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MP Motorsport sürücüsü seansın başında 1:32.838 ile ilk sıradaydı.

Arthur Leclerc dahil olmak üzere diğer birkaç sürücü, Carlin sürücüsü Zak O'Sullivan start-finiş düzlüğünde durduğu için kırmızı bayrak çıktığı sırada zamanlarını geliştirmeye hazırlanıyorlardı.

Seansın bitmesine iki dk kala sürücüler son turları için çizgiye ilerlemeye başladılar ancak oluşan trafik, şampiyona lideri Victor Martins, tüm Prema araçları ve Isack Hadjar dahil olmak üzere çoğunun yetişememesine sebep oldu.

Smolyar çizgiyi zamanında geçerek son turunu atmayı başardı ve 1:32.740 ile pole pozisyonunu aldı.

Van Amersfoort Racing sürücüsü Reece Ushijima ikinci sıradaydı ancak son tur zamanı silinince 19. sıraya düştü ve yerini Zane Maloney alı.

Ollie Bearman ve Leclerc, trafik problemine rağmen ikinci çizgiden başlayacaklar.

Franco Colapinto, Van Amersfoort Racing için piste ilk çıkan isim oldu ve Carlin sürücüsü Jonny Edgar 1:34.457 yaparak ilk tur zamanını belirledi.

Caio Collet 0.9 sn daha hızlı bir tur atarak hemen Edgar'ı geçti ve Prema araçları hızlı turlarını atmadan pite gelirken, Hadjar ikinci sırayı aldı.

Edgar 1:33.319 ile kısa bir süreliğine liderliği ele geçirdi ancak Smolyar tekrar zirveye yerleşti.

Seansın bitmesine 10 dk kala grid yeniden pite geldi ve temiz hava için piste çıkan ilk isimler Leclerc ve Bearman oldu.

Fakat kırmızı bayraklar tur zamanını geliştirme şansını yok etti. Bu sırada Leclerc, orta sektörde mor derecelerle gelirken Ushijima da ilk sektörün en hızlısıydı.

Isack Hadjar, Hitech GP Photo by: Red Bull Content Pool

Seansın bitmesine iki dakika kala sürücüler damalı bayraktan önce çizgiyi geçmek için pitten çıkmaya başladılar ve son çıkan isim Martins oldu.

Yavaş giden Jak Crawford iki takım arkadaşını da engelledi ve Prema sürücüleri hızlı turlarını atamadılar. Red Bull genç sürücüsü pazar günkü ana yarış için yedinci sırada.

ART sürücüsü Gregoire Saucy beşinci olurken Maini altıncı ve Martins sekizinci.

Hunter Yeany'nin yerine gelen ve ilk F3 hafta sonuna çıkan Euroformula Open şampiyona lideri Oliver Goethe, cumartesi günkü ters grid sprint yarışına pole pozisyonunda başlayacak. Franco Colapinto ikinci ve Hadjar ise üçüncü.

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