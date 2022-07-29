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FIA F3 / Hungaroring Sıralama turları raporu

F3 Macaristan: Smolyar, trafik kaosunun içinde pole pozisyonunu aldı

Alexander Smolyar, birçok sürücünün son turlarında çizgiye yetişemediği Macaristan'da sezonun ilk Formula 3 pole pozisyonunu, aldı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
F3 Macaristan: Smolyar, trafik kaosunun içinde pole pozisyonunu aldı
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MP Motorsport sürücüsü seansın başında 1:32.838 ile ilk sıradaydı.

Arthur Leclerc dahil olmak üzere diğer birkaç sürücü, Carlin sürücüsü Zak O'Sullivan start-finiş düzlüğünde durduğu için kırmızı bayrak çıktığı sırada zamanlarını geliştirmeye hazırlanıyorlardı.

Seansın bitmesine iki dk kala sürücüler son turları için çizgiye ilerlemeye başladılar ancak oluşan trafik, şampiyona lideri Victor Martins, tüm Prema araçları ve Isack Hadjar dahil olmak üzere çoğunun yetişememesine sebep oldu.

Smolyar çizgiyi zamanında geçerek son turunu atmayı başardı ve 1:32.740 ile pole pozisyonunu aldı.

Van Amersfoort Racing sürücüsü Reece Ushijima ikinci sıradaydı ancak son tur zamanı silinince 19. sıraya düştü ve yerini Zane Maloney alı.

Ollie Bearman ve Leclerc, trafik problemine rağmen ikinci çizgiden başlayacaklar.

Franco Colapinto, Van Amersfoort Racing için piste ilk çıkan isim oldu ve Carlin sürücüsü Jonny Edgar 1:34.457 yaparak ilk tur zamanını belirledi.

Caio Collet 0.9 sn daha hızlı bir tur atarak hemen Edgar'ı geçti ve Prema araçları hızlı turlarını atmadan pite gelirken, Hadjar ikinci sırayı aldı.

Edgar 1:33.319 ile kısa bir süreliğine liderliği ele geçirdi ancak Smolyar tekrar zirveye yerleşti.

Seansın bitmesine 10 dk kala grid yeniden pite geldi ve temiz hava için piste çıkan ilk isimler Leclerc ve Bearman oldu.

Fakat kırmızı bayraklar tur zamanını geliştirme şansını yok etti. Bu sırada Leclerc, orta sektörde mor derecelerle gelirken Ushijima da ilk sektörün en hızlısıydı.

Isack Hadjar, Hitech GP

Isack Hadjar, Hitech GP

Photo by: Red Bull Content Pool

Seansın bitmesine iki dakika kala sürücüler damalı bayraktan önce çizgiyi geçmek için pitten çıkmaya başladılar ve son çıkan isim Martins oldu.

Yavaş giden Jak Crawford iki takım arkadaşını da engelledi ve Prema sürücüleri hızlı turlarını atamadılar. Red Bull genç sürücüsü pazar günkü ana yarış için yedinci sırada.

ART sürücüsü Gregoire Saucy beşinci olurken Maini altıncı ve Martins sekizinci.

Hunter Yeany'nin yerine gelen ve ilk F3 hafta sonuna çıkan Euroformula Open şampiyona lideri Oliver Goethe, cumartesi günkü ters grid sprint yarışına pole pozisyonunda başlayacak. Franco Colapinto ikinci ve Hadjar ise üçüncü.

F3 Macaristan: Sıralama sonuçları

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 1'32.740  
2 Barbados Zane Maloney Italy Trident 1'32.866 0.126
3 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 1'32.872 0.132
4 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 1'32.912 0.172
5 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 1'32.941 0.201
6 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 1'32.944 0.204
7 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 1'33.009 0.269
8 France Victor Martins France ART Grand Prix 1'33.040 0.300
9 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 1'33.054 0.314
10 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 1'33.075 0.335
11 Argentina Franco Colapinto Netherlands Van Amersfoort Racing 1'33.086 0.346
12 Oliver Goethe Spain Campos Racing 1'33.106 0.366
13 Pepe Martí Spain Campos Racing 1'33.124 0.384
14 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 1'33.193 0.453
15 United Kingdom Jonny Edgar Italy Trident 1'33.204 0.464
16 Spain David Vidales Spain Campos Racing 1'33.217 0.477
17 Mexico Rafael Villagomez Netherlands Van Amersfoort Racing 1'33.271 0.531
18 United States Juan Correa France ART Grand Prix 1'33.414 0.674
19 Reece Ushijima Netherlands Van Amersfoort Racing 1'33.516 0.776
20 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 1'33.710 0.970
21 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 1'33.748 1.008
22 United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 1'33.759 1.019
23 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 1'33.763 1.023
24 Christian Mansell Czech Republic Charouz Racing System 1'34.041 1.301
25 United States Brad Benavides Carlin 1'34.115 1.375
26 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 1'34.206 1.466
27 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 1'34.229 1.489
28 Italy Enzo Trulli Carlin 1'34.391 1.651
29 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 1'34.961 2.221
30 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 1'35.680 2.940
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