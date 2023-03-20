Wolff: "Red Bull isterse güncellenecek aracımıza 'etiket' yapıştırabilir"
Toto Wolff, Mercedes'in W14'ün geliştirilmesi konusunda iyimser konuştu ve eğer Red Bull W14'ün RB19'a benzemesinden endişelenirse "Aracın üzerine küçük bir etiket yapıştırabilir" dedi.
Mercedes takım patronu Wolff, önümüzdeki yedi yarış boyunca W14'te önemli değişiklikler yapılacağını doğruladı.
Ayrıca takımın rakiplerine bakarak hangi konseptin kendileri için en iyi sonuçları vereceğini görmesi konusunda 'dogma olmadığını' söyledi.
Wolff, Brackley'de çalışan personellerin işleri yoluna koymak için oldukça sıkı çalıştıklarını açıkladı.
Suudi Arabistan Grand Prix'sinden sonra Sky Sports F1'e konuşan Wolff, "Asıl soru, ölçütünüzün ne olduğu. Red Bull'a baktığımızda o kadar hızlılar ki, aracı daha iyi anladığımızı düşünüyorum."
"Geleceğe iyimser bakıyorum çünkü sadece farklı bir yaklaşımda bulunmamız gerekiyor. Karoseri, zeminin işleyiş şeklini, mekanik olarak tüm bu şeyleri değiştiriyoruz."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Belirli alanlara bakıyoruz. Brackley'deki ekip çok iyi çalışıyor ve Pazar günleri bundan kazanç elde edebileceğimizi görmek gerçekten çok güzel." dedi.
Fernando Alonso'nun yarış sonrasında aldığı ceza George Russell'ı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde podyuma çıkarırken, Lewis Hamilton yedinci sıradan başladığı yarışı beşinci olarak bitirdi.
Wolff, ayrıca, griddeki en hızlı araç olmanın yolunu hangi takımın bulduğunun umurunda olmadığını ve yeniden hızlı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Wolff, "Bilmiyorum, buna Red Bull ya da Aston Martin konsepti diyebilirsiniz ama aracımız çift katlı bir İngiliz otobüsüne benzeyecekse de; eğer hızlanmamızı sağlayacaksa bunu yaparız."
"Eğer Red Bull fikrin sahibi olduğunu belirtmek istiyorsa aracımıza küçük bir etiket yapıştırabilir." diye şaka yaptı.
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