Sainz: "Zayıflıklarımızın farkındayız, yarış temposundan yoksunuz"

Yarışın ardından konuşan Sainz, "Maalesef [güvenlik aracının] zamanlaması kötüydü, çünkü Stroll'ün önüne geçmiş ve iyi bir tempo tutturmaya başlamıştık. Yine de dürüst olmak gerekirse sonuç pek değişmeyecekti, nitekim özellikle yarışın son bölümü halen istediğimiz yerde olmadığımızı, Mercedes ve Aston Martin'den geride olduğumuzu gösterdi."

"Yarış temposundan ciddi anlamda yoksunuz. Biraz şaşırtıcıydı çünkü Cuma gününden sonra ve hafta sonundan önce Cidde'de ikinci en iyi takım olacağımızı düşünüyordum. Bu yarış daha yapacak çok işimiz olduğunu kanıtladı."

"Yarış temposunda bariz bir zayıflığımız var ve bu durumu iyileştirip iyileştiremeyeceğimizi görmek için güncellemeleri bekliyoruz."

"Temiz havada dahi lastikler aşırı ısınıyorsa, bir de takip esnasında nasıl bir durumda olduğumuzu düşünün, [lastikleri] yiyip bitiriyoruz. Temiz havadayken yine iyi bir tur atabiliyoruz."

"Zayıflıklarımızı tam olarak biliyoruz, bu epey olumlu. Açıkçası güncellemeleri erkene almak için sihir yapamayız. Ancak takımın var gücüyle çalıştığını biliyorum, kesinlikle yarış temposunda daha iyiye gideceğiz." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, arrives on the grid with his mechanics

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images