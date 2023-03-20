Sainz: "Zayıflıklarımızın farkındayız, yarış temposundan yoksunuz"
Suudi Arabistan'da vasatın üstü bir yarış geçiren ve altıncı olan Carlos Sainz, takım olarak zayıflıkların farkında olduklarını ve çözüm üretmeye başladıklarını söylüyor.
Yarışın ardından konuşan Sainz, "Maalesef [güvenlik aracının] zamanlaması kötüydü, çünkü Stroll'ün önüne geçmiş ve iyi bir tempo tutturmaya başlamıştık. Yine de dürüst olmak gerekirse sonuç pek değişmeyecekti, nitekim özellikle yarışın son bölümü halen istediğimiz yerde olmadığımızı, Mercedes ve Aston Martin'den geride olduğumuzu gösterdi."
"Yarış temposundan ciddi anlamda yoksunuz. Biraz şaşırtıcıydı çünkü Cuma gününden sonra ve hafta sonundan önce Cidde'de ikinci en iyi takım olacağımızı düşünüyordum. Bu yarış daha yapacak çok işimiz olduğunu kanıtladı."
"Yarış temposunda bariz bir zayıflığımız var ve bu durumu iyileştirip iyileştiremeyeceğimizi görmek için güncellemeleri bekliyoruz."
"Temiz havada dahi lastikler aşırı ısınıyorsa, bir de takip esnasında nasıl bir durumda olduğumuzu düşünün, [lastikleri] yiyip bitiriyoruz. Temiz havadayken yine iyi bir tur atabiliyoruz."
"Zayıflıklarımızı tam olarak biliyoruz, bu epey olumlu. Açıkçası güncellemeleri erkene almak için sihir yapamayız. Ancak takımın var gücüyle çalıştığını biliyorum, kesinlikle yarış temposunda daha iyiye gideceğiz." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, arrives on the grid with his mechanics
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sözlerine sorunların farkında olduğunu söyleyerek devam eden Sainz, "Sıkıntının ne olduğunu biliyoruz, Bahreyn'de tespit etmiştik."
"Mesele şu ki araçtaki veriler rüzgar tüneli verileriyle uyuşuyor. Dolayısıyla zayıflıkların da, geliştirmemiz gereken kısımların da farkındayız. Sadece zamana ihtiyacımız var."
"Dediğim gibi, güncellemeleri hemen getiremeyiz, ancak sezon ilerlemeden daha iyiye gideceğimizden eminim, bu da sezonumuzu bir anda değiştirebilir."
"Güncelleme takvimi az çok belli ancak şu an hiçbir şey söyleyemem, bu ne takım için, ne de benim için doğru olmaz."
"Neyi hedeflediğimizi ve nelere yardım edilmesi gerektiğini biliyoruz, sahip olduğumuz zayıflıklar fazlasıyla açık."
"Dürüst olmak gerekirse Charles'ın yarış boyunca beni durmaksızın zorladığını, bizimse kimseye yetişemediğimizi gördüm. Gerçek tablo bu." dedi.
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