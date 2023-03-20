Leclerc: "Red Bull'a daha yakın olacağımızı düşünmüştüm"
Charles Leclerc, takımda yapılması gereken çok fazla iş olduğunu ve dolayısıyla önlerinde uzun bir yol olduğunu düşünüyor.
Leclerc, kontrol elektriği ünitesindeki değişikliklerden dolayı Cidde'de Pazar günkü yarışa 10 sıra geriden başlamıştı.
Monakolu pilot yarışta yükselmeyi başarsa da, Güvenlik Aracı öncesinde pite girmiş olmaları Leclerc ve Carlos Sainz için bir dezavantaj oldu. Ancak bütün bunların yanı sıra Ferrari pilotları yarış temposu açısından Red Bull'a yakın değildi.
Sonuç olarak Ferrari pilotu, günü takım arkadaşının bir sıra gerisinde yedincilikle tamamladı.
Yarış sonunda Sky Sports'a konuşan Leclerc, günü şu şekilde özetledi: "İlk tur iyiydi, lastik yönetiminde de iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum çünkü yumuşak lastiklerle başlamak biraz endişe vericiydi."
"Açıkçası bu pistte sert lastiklerdeyseniz ve DRS kullanamıyorsanız gerçekten dezavantajlı durumdasınız demektir."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Bu yüzden tüm yarış boyunca Carlos'un 1.5 saniye gerisindeydim, sonlara doğru sadece puan elde ederek yarışı tamamlamaya odaklandım."
"Açıkçası yapılacak çok iş var çünkü kazanmak istiyoruz ve olmak istediğimiz yerde değiliz."
"Yine de bunun bir sürpriz olduğunu söyleyemem, Bahreyn'de de lastik aşınması açısından gerideydik. Yani önümüzde uzun bir yol var." dedi.
Bahreyn'deki Max Verstappen dominasyonunun ardından Suudi Arabistan'da Sergio Perez de yarışı rahat bir şekilde lider götürdü.
Red Bull hakkında Leclerc, şu yorumu yaptı: "Dürüst olmak gerekirse, yarışta Red Bull'a daha yakın olacağımızı düşünmüştüm ama öyle olmadı."
"Hem düzlüklerde hem de virajlarda daha güçlüler, bu yüzden işimiz zor. Şimdi, diğerlerine kıyasla zayıf yönlerimizin neler olduğunu analiz edeceğiz."
Hamilton'dan RB19 yorumu: "Hayatımda bu kadar hızlı bir araç görmedim!"
Wolff: "Red Bull isterse güncellenecek aracımıza 'etiket' yapıştırabilir"
Leclerc: "Olmayı istediğimiz yerden çok uzaktayız"
Leclerc: "Olmayı istediğimiz yerden çok uzaktayız" Leclerc: "Olmayı istediğimiz yerden çok uzaktayız"
Leclerc, Ferrari'den "garanti istediği" iddiasını yalanladı
Leclerc, Ferrari'den "garanti istediği" iddiasını yalanladı Leclerc, Ferrari'den "garanti istediği" iddiasını yalanladı
Leclerc: "Takımdaki atmosfer basına yansıyandan çok daha farklı"
Leclerc: "Takımdaki atmosfer basına yansıyandan çok daha farklı" Leclerc: "Takımdaki atmosfer basına yansıyandan çok daha farklı"
Son Haberler
Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları
Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları
Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"
Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor" Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"
Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum"
Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum" Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.