Leclerc: "Red Bull'a daha yakın olacağımızı düşünmüştüm"

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Leclerc, kontrol elektriği ünitesindeki değişikliklerden dolayı Cidde'de Pazar günkü yarışa 10 sıra geriden başlamıştı.

Monakolu pilot yarışta yükselmeyi başarsa da, Güvenlik Aracı öncesinde pite girmiş olmaları Leclerc ve Carlos Sainz için bir dezavantaj oldu. Ancak bütün bunların yanı sıra Ferrari pilotları yarış temposu açısından Red Bull'a yakın değildi.

Sonuç olarak Ferrari pilotu, günü takım arkadaşının bir sıra gerisinde yedincilikle tamamladı.

Yarış sonunda Sky Sports'a konuşan Leclerc, günü şu şekilde özetledi: "İlk tur iyiydi, lastik yönetiminde de iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum çünkü yumuşak lastiklerle başlamak biraz endişe vericiydi."

"Açıkçası bu pistte sert lastiklerdeyseniz ve DRS kullanamıyorsanız gerçekten dezavantajlı durumdasınız demektir."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bu yüzden tüm yarış boyunca Carlos'un 1.5 saniye gerisindeydim, sonlara doğru sadece puan elde ederek yarışı tamamlamaya odaklandım."

"Açıkçası yapılacak çok iş var çünkü kazanmak istiyoruz ve olmak istediğimiz yerde değiliz."

"Yine de bunun bir sürpriz olduğunu söyleyemem, Bahreyn'de de lastik aşınması açısından gerideydik. Yani önümüzde uzun bir yol var." dedi.

Bahreyn'deki Max Verstappen dominasyonunun ardından Suudi Arabistan'da Sergio Perez de yarışı rahat bir şekilde lider götürdü.

Red Bull hakkında Leclerc, şu yorumu yaptı: "Dürüst olmak gerekirse, yarışta Red Bull'a daha yakın olacağımızı düşünmüştüm ama öyle olmadı."

"Hem düzlüklerde hem de virajlarda daha güçlüler, bu yüzden işimiz zor. Şimdi, diğerlerine kıyasla zayıf yönlerimizin neler olduğunu analiz edeceğiz."