Wolff: "F1'den ayrılma düşüncesi aklımdan geçmedi"

Haberi dinle

Alman otomobil üreticisi, dalgalanma problemleri yaşayan W13 aracı ile Ferrari ve Red Bull'un temposuna denk olamadığı için, 2022 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı.

Takım geçtiğimiz hafta Imola'da iki sürücüsü ile birden Q3'e çıkamadı ve Lewis Hamilton, ilerleme kaydedemediği zorlu yarışta 13. oldu.

Wolff, yarıştan sonra takım radyosundan, Hamilton'a "sürülemez" bir araç verdikleri için özür diledi ve yedi kez dünya şampiyonuna, bu problemlerin üstesinden geleceklerine dair söz verdi.

Wolff'un, sekiz kez arka arkaya dünya şampiyonluğu elde eden Mercedes'teki hisselerini satıp, grand prix yarışlarından yenilgi almadan ayrılmak için çok fazla şansı oldu.

Fakat milyonlarını nakde çevirme ve Maldivler'de emeklilik yaşama fikri sunulan Wolff, takıma bağlılığını açıkça belirtti.

Wolff, "Burada yaptıklarım olmadan Maldivler'de bir ölüyüm."

"Takımdaki aktivite ve gelişimden gerçekten keyif alıyorum."

"Formula 1 yükseliyor. Gelir açısından işler çok iyi gidiyor ve bunu hayatım boyunca yapmak istiyorum."

"Bu açıdan, 'buraya kadar' diyeceğim bir soru aklımdan geçmedi."

"Bu bir proje yöneticisinin veya personelin, 'Bunu yaptım ve en iyi rekorla ayrılacağım. Buraya kadar.' demesi gibi olur. Fakat benim için buraya kadar değil, devam ediyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes'in turbo hibrit dönemindeki en zorlu sezonunda Wolff, bu formun F1'deki kimsenin yenilemez olmadığı konusunda önemli bir ders olduğunu söyledi.

Takım patronu, 2022 aracını yanlış yorumlasalar da, aynı mühendislerin işleri tersine çevirebileceğine ve hızlı bir ilerleme kaydedeceklerine inanıyor.

Takım çalışanlarının, yeteneklerini kaybedip kaybetmediği sorulan Wolff, şu cevabı verdi: "Spontane bir cevap verecek olursam: Öğrendiğinizi unutamazsınız. Fakat pist bize başka bir şey öğretiyor."

"Bu aynı zamanda, her zaman alçak gönüllü kalmakla alakalı. Biz de öyle yapıyoruz ve 'Gerçekten yanlış yaptık.' diyoruz. Bunu artık kabul etmemiz gerek."

"Benim zamanımda 8'de 8 şampiyon olduk ve şimdi yanlış yoldayız. Sadece onda üç saniye geride kalmış değiliz."

"Fakat her ne kadar kötü hissettirse de, kişisel gelişim ve takımımızın değerleri açısından bu önemli bir şey. Kimse hatasız değildir. Bunu artık görüyoruz. Fakat takımın işleri tersine çevirme kabiliyeti var."