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Formula 1 Son dakika

F1, 2023'te iki yarışa daha az lastik getirecek

F1 Komisyonu, yapılan görüşmelerin ardından sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla 2023'te iki yarışa daha az lastik götürme fikrini onayladı.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F1, 2023'te iki yarışa daha az lastik getirecek
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Dün Londra'da düzenlenen F1 Komisyonu toplantısında, gelecek sezon iki yarışta test edilecek yeni bir kural da oybirliğiyle onaylandı.

Liberty Media, sürdürülebilirliği artırmak adına çeşitli düşünceleri değerlendirmeye devam ediyor ve bu kapsamda 2023'te iki yarışta, pilot başına getirilen lastik sayısının azaltılmasına karar verildi.

Şu anda bir hafta sonunda her pilotun 13 set kuru zemin lastiği oluyor. 2023'te, seçilen iki yarışta bu sayı 11'e inecek.

Bu karar da doğrudan sıralama turları formatını etkiliyor.

F1, mevcut lastik hamuru sayısındaki azalma nedeniyle, yumuşak lastiklerin kullanımını sınırlayacak. Buna göre ilk bölümde sert lastiklerin kullanılması zorunlu olacak. İkinci bölümde pilotlar orta, üçüncü bölümde ise yumuşak lastiği kullanacak.

Başlangıçta, Pirelli'nin önerisi bazı takımlar tarafından reddedildi, ancak Imola hafta sonunda bu takımlar bile gelecek sezon iki Grand Prix'de bu sistemi denemeyi kabul etti.

Milanlı üretici, 2023'ten itibaren formatı kesin olarak uygulamak adına bu iki test yarışını bu yıla çekmeyi amaçlasa da, bazı takımlar olumsuz görüş belirttikleri için 12 ay ertelenmesine karar verildi.

Pneumatici Pirelli

Pneumatici Pirelli

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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