Sainz, kendisinden özür dilemesinden ötürü Ricciardo'ya minnettar

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Geçen hafta sonu Imola'da, Ferrari'nin kendi evinde Sainz, Cuma günü sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından ana yarışta iyi bir sonuç elde etmeye odaklanmıştı.

Fakat işler bir kez daha istediği gibi gitmedi, daha ilk turun ilk sektörü sonlanmadan Ricciardo'nun teması sonrası spin atarak kendini çakıl havuzunda bulan Sainz, çakıl havuzundan çıkamayarak yarışa veda etti.

Bu Sainz'ın arka arkaya ikinci puansız yarışı olurken, son sıraya düşen Ricciardo ise yarışın kalan kısmını bir fırsat bekleyerek arka sıralarda geçirdi ve damalı bayrağa ancak 18. sırada gelebildi.

Ricciardo yarış biter bitmez ilk iş Ferrari garajına giderek Sainz'dan özür dilerken, Ricciardo'nun bu jesti İspanyol pilot tarafından oldukça iyi karşılandı.

Sainz, "Daniel'in zorlu bir mücadele verdiğini görebileceğiniz bir yarıştan hemen sonra yaptığı ilk şeyin Ferrari garajına gelip benden özür dilemesi, onun nasıl bir atlet, nasıl bir sportmen olduğu hakkında çok şey söylüyor."

"Tüm mekanikerler de o sırada garajdaydı ve hepimiz yaptığı bu jest için ona teşekkür ettik. Dolayısıyla Daniel'e karşı kötü bir hisse sahip değiliz."

"Bu herkesin başına gelebilirdi. Ama ne yazık ki, Melbourne'daki olayın henüz bir yarış sonrasında, benim başıma geldi. Yani evet, durum böyle. Kazanın gizemli herhangi bir yanı yok. Araç üstü görüntülere bakarsanız her şey herkes için oldukça açık." dedi.

Carlos Sainz suffered two consecutive GP DNFs Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, en büyük hayal kırıklığının ise ona faydası dokunacağını düşündüğü çok değerli turları kaybetmiş olması olduğunu söylüyor. Özellikle İspanyol pilotun takım arkadaşı Charles Leclerc'e yetişmeye çalıştığı da hesaba katılırsa, bu kaybın maliyeti yüksek olabilir.

Sainz, "Melbourne'daki olay ve buradaki olay, çok benzer sonuçlara sahip tamamen farklı iki olay, her ikisinde de yarışın 60 turunun neredeyse hiçbirini tamamlayamıyorsunuz. Belli bir mesafeyi tamamlamak şu anda benim için çok faydalı olurdu."

“Puan alamamak o kadar da canımı acıtmıyor. Gerçek talihsizlik, bu iki yarışta çok değerli olabilecek turları, çok değerli olabilecek pist zamanını kaybetmiş olmam."

"Bu iki yarışın arka arkaya gelmesi işleri daha da zorlaştırıyor, çünkü sezon boyunca her zaman bir kez hata yapma, bir kez de yarış dışına itilme lüksüne sahipsiniz."

“Dolayısıyla her şeyin iki yarışta olup bitmesi daha sert ve can yakıcı. Ama umarım bunu sezon başında güzel bir şekilde yaşamışızdır, böylece sezonun kalanına odaklanmaya başlayabiliriz." dedi.