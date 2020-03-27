Williams: "F1, takımların ittifakını göz altında tutmalı"

Üreticiler ve küçük takımlar arasında olan partnerliklerin artması ile beraber F1'in özel takımları, ne yapacakları konusunda baskı altına girmiş durumdalar.

Haas'ın alabildiği tüm parçaları Ferrari'den alması ve Racing Point'in Mercedes ile yakın bir şekilde çalışması ile beraber Williams ve McLaren gibi takımlar, bu birlikteliklerin gelecekte başarı kazanmanın ucuz bir yolu olması durumunda kendi durumlarından korkmaktalar.

Williams takım patronu vekili Claire Williams yan operasyonları durdurmak istemese de takımların birbirleriyle ne kadar yakından çalışabilecekleri konusunda bir çizgi belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Williams şunları söyledi: "Bana göre bizim, tüm takımlar için sürdürülebilir bir spor oluşturmamız gerekiyor. F1'in yakın zamanda yaptığı işler, özellikle finansal model açısından, çok önemli oldu ve böylece bizim gibi bir takım sürdürülebilir ve stabil olabildi."

"Tüm iş modelleri ayakta kalma şansına sahip olmakla beraber gelişebilmeli. Bu durum çok önemli. Ve ben bununla beraber bir sonraki adımı görmek istemem."

"Bence olduğumuz yerin farkında olmalıyız - ya da biraz geriye gitmeliyiz. Olduğumuz yerden memnun değiliz - çünkü resmen iki ligli bir şampiyonada gibiyiz."

"Olması gereken olay ise bu spordaki tüm takımların puan alma şansının, podyumda olma şansının ve yarış kazanma şansının olması. An itibariyle buna sahip değiliz."

Williams'ın, bir takımın uydu takımı olarak görev yapması konusundaki fikirlerine McLaren'in de katıldığını görmüştük, ki F1'de bunun olmasının kötü olacağını belirtmişlerdi.

Sezon öncesi testlerde konuşan McLaren takım patronu Andreas Seidl'a göre takımların ikili çalışmasında bulunan gizli çıkarların önüne geçilmesi gerekiyor:

"Co-operasyona sahip iki takımın kuralları hiçe sayıp kaynaklarını geliştirmedikleri veya çalışan rotasyonu yapmadıkları konusunda emin olmalıyız."

"Bütçe sınırlaması geldiğinde, gerçekten bir sınır olduğundan emin olmalıyız ve bu sınırlamanın herkes için olduğunu bilmeliyiz."

"Başka takımlar ile co-operasyonunuzun olup olmaması önemli değil - ki gayet normal ve belirli konularda kurallara uygun. Ancak monokok, aerodinamik kurallar ve buna benzer konularda beraber çalışılmaması gerekiyor, benim için önemli olan durum bu."