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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Organizatörler, yarışı ertelemek için Liberty'den para isteyecek"

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Ecclestone: "Organizatörler, yarışı ertelemek için Liberty'den para isteyecek"
Ekleyen:
, Editör
27 Mar 2020 17:08

Bernie Ecclestone'a göre organizatörler, yarışlarını diğer tarihlere erteleyebilmek için finansal anlamda yardım isteyecekler.

Formula 1'de 2020'nin ilk sekiz yarışından altısı ertelendi, ikisi ise iptal edildi.

Eski F1 patronu Bernie Ecclestone'a göre ertelenen yarışlar, yılın kalan kısmında yapabilmek adına maddi anlamda destek vermek zorunda kalacak.

Ecclestone, “Şu anda şampiyonayı yöneten insanlar bu yarışlara ev sahipliği yapmak isteseler bile, organizatörlerin de bunları yapmak istemeleri gerekecek."

"Kendinizi bir organizatörün yerine koyun ve benim Formula 1’in başında olduğumu düşünün: diyelim ki sizin yarışınızı Kasım’da yapmak istiyorum. Normal koşullar altında daha önce yarışı Kasım’da yapmadınız, bu yüzden sizin cevabınız “Peki bunun tamamının işe yaraması için ne yapmak istiyorsun?” olacaktır. Doğrusu finansal anlamda bu pek mümkün değil. Hava kötü olacak ve insanlar piste gelmeyecek. Bu işler çok da basit değil."

"Bu, Liberty'nin ne olursa olsun böyle bir yarışı finanse etmeye hazır olması gerektiği anlamına geliyor. Genel durumun bozulması nedeniyle gerçekleşmezse, tüm masrafları karşılamaları gerekiyor ve eğer böyle olursa, yarışın başka bir tarihe transferiyle ilgili tüm masrafları telafi etmeliler."

"Fakat bence Liberty'nin benzer bir teklif götürmesi pek mümkün değil. Her şey bunun için ne kadar para ayırmak istediklerine bağlı." dedi.

Çin, Bahreyn, Vietnam, İspanya, Hollanda ve Azerbaycan'da yarışların ertelenmesine karar verilirken, Avustralya ve Monako'daki yarışlar iptal edildi.

Formula 1'in eski patronu, Monako Grand Prix'siyle ilgili şöyle dedi: “Böyle bir şeyin olabileceğini düşünemezdik bile. Onlarla ilgili çeşitli sorunlar yaşadım. Bazen bize yayın yapma hakkı vermediler, greve gittiler, ödeme yapmayı reddettiler... Ama sonunda her şeyin üstesinden gelmeyi başardılar.

"Genel olarak, Monako'daki yarışın gerçekleşmeyecek olması talihsiz bir durum, çünkü bu, çok parlak ve geleneksel bir etkinlik. Monako veya Ferrari'siz bir şampiyona hayal edemiyorum, çünkü onlar Formula 1'in ta kendisi." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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