Sainz: "Seidl ve Brown harika bir liderlik örneği gösterdi"

McLaren takım patronu Andreas Seidl ve McLaren Racing CEO'su Zak Brown, bir çalışanda Coronavirüs tespit edilmesinin ardından Avustralya GP'den çekilmişti.

Bunu yorumlayan Sainz, "Bence Avustralya'da yaşananlar takımdaki kimse için kolay değildi. Ama sanırım her şey doğru ve mükemmel şekilde ele alındı."

"Mekaniklerden birinin testinin pozitif çıktığı haberinden hemen sonra, kimsenin bu karardan şüphesi yoktu. Herkes doğru kararın çekilmek olduğunu kabul etti. O zaman Andreas Seidl ve Zak Brown büyük bir liderlik yaptılar."

"Sonrasında her şey çok çabuk gerçekleşti, ama mükemmel bir organizasyonla oldu. Pek çoğumuz geri döndükten sonra karantinaya alındık. Şimdi tüm çalışanların, hatta Avustralya'dakilerin bile iyi olduklarını ve evlerine döndüklerini duyduğum için mutluyum." dedi.

Sezonun Temmuz ayında başlaması bekleniyor. Sainz bundan ötürü korkmadığını ancak endişe verici olduğunu söyledi.

"Bu, beni korkutmayan bir fikir, ama beni endişelendiriyor. Bunun yerine, her gün dünyadan gelen haberler beni korkutuyor. Kendimi savaşan tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının yerine koyma düşüncesi beni korkutuyor."

"Evdeyiz ve endişeliyiz, ama korkamıyoruz çünkü her gün onların yaşadıklarını göremiyoruz. Bu yüzden sakinim ve ailemin sakin kalmasını istiyorum. Aynı zamanda insanların da sakin kalmasını istiyorum."

Sainz'ın sözleşmesi 2020 sonunda bitecek İspanyol pilotun ismi Ferrari ile anılıyor.

Sainz, "Şimdi dünya daha zor şeylerle karşı karşıya ve artık öncelikler farklı. Formula 1 her alanlarda sıkışmış durumlar. Teklifler, gelecek ve sözleşmeyle ilgili durumlar... Her şey arka planda kalıyor ve haklı olarak hepimiz bu şeyler hakkında konuşmaya başlamak için hayatımızın yavaş yavaş normale dönmesini beklemeliyiz."

"Hiç endişelenmiyorum, çünkü göstermek zorunda olduğum şeyi geçen sene gösterdim. Formula 1'de önemli olan her zaman son yarıştır ve Abu Dhabi çok iyi gitti. Bu yüzden sorun yok." dedi.

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