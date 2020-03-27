Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
244 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Seidl ve Brown harika bir liderlik örneği gösterdi"

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Seidl ve Brown harika bir liderlik örneği gösterdi"
Ekleyen:
, Editör
27 Mar 2020 14:10

Carlos Sainz, Melbourne'den çekilme kararı alan Andreas Seidl ve Zak Brown'ın harika bir liderlik örneği gösterdiğini söyledi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl ve McLaren Racing CEO'su Zak Brown, bir çalışanda Coronavirüs tespit edilmesinin ardından Avustralya GP'den çekilmişti.

Bunu yorumlayan Sainz, "Bence Avustralya'da yaşananlar takımdaki kimse için kolay değildi. Ama sanırım her şey doğru ve mükemmel şekilde ele alındı."

"Mekaniklerden birinin testinin pozitif çıktığı haberinden hemen sonra, kimsenin bu karardan şüphesi yoktu. Herkes doğru kararın çekilmek olduğunu kabul etti. O zaman Andreas Seidl ve Zak Brown büyük bir liderlik yaptılar."

"Sonrasında her şey çok çabuk gerçekleşti, ama mükemmel bir organizasyonla oldu. Pek çoğumuz geri döndükten sonra karantinaya alındık. Şimdi tüm çalışanların, hatta Avustralya'dakilerin bile iyi olduklarını ve evlerine döndüklerini duyduğum için mutluyum." dedi.

Sezonun Temmuz ayında başlaması bekleniyor. Sainz bundan ötürü korkmadığını ancak endişe verici olduğunu söyledi.

"Bu, beni korkutmayan bir fikir, ama beni endişelendiriyor. Bunun yerine, her gün dünyadan gelen haberler beni korkutuyor. Kendimi savaşan tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının yerine koyma düşüncesi beni korkutuyor."

"Evdeyiz ve endişeliyiz, ama korkamıyoruz çünkü her gün onların yaşadıklarını göremiyoruz. Bu yüzden sakinim ve ailemin sakin kalmasını istiyorum. Aynı zamanda insanların da sakin kalmasını istiyorum."

Sainz'ın sözleşmesi 2020 sonunda bitecek İspanyol pilotun ismi Ferrari ile anılıyor.

Sainz, "Şimdi dünya daha zor şeylerle karşı karşıya ve artık öncelikler farklı. Formula 1 her alanlarda sıkışmış durumlar. Teklifler, gelecek ve sözleşmeyle ilgili durumlar... Her şey arka planda kalıyor ve haklı olarak hepimiz bu şeyler hakkında konuşmaya başlamak için hayatımızın yavaş yavaş normale dönmesini beklemeliyiz."

"Hiç endişelenmiyorum, çünkü göstermek zorunda olduğum şeyi geçen sene gösterdim. Formula 1'de önemli olan her zaman son yarıştır ve Abu Dhabi çok iyi gitti. Bu yüzden sorun yok." dedi.

Alakalı video

Sonraki haber
Büyük F1 başlangıcınız bir fiyaskoya dönerse ne olur?

Önceki haber

Büyük F1 başlangıcınız bir fiyaskoya dönerse ne olur?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
77 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Briatore: "2007'de Alonso'ya McLaren'a gitmemesini söyledim"

3s
2
Formula 1

Büyük F1 başlangıcınız bir fiyaskoya dönerse ne olur?

40dk
3
Formula 1

Massa: "Ferrari, Vettel'i takımda tutmalı"

2s
4
Formula 1

Brundle: "Verstappen-Hamilton savaşını görememek üzücü"

5
Formula 1

Tost: "ESpor bize para kazandırmıyor"

Son Videolar

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj 06:49
Formula 1

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj

Son Haberler

Sainz: "Seidl ve Brown harika bir liderlik örneği gösterdi"
F1

Sainz: "Seidl ve Brown harika bir liderlik örneği gösterdi"

Büyük F1 başlangıcınız bir fiyaskoya dönerse ne olur?
F1

Büyük F1 başlangıcınız bir fiyaskoya dönerse ne olur?

Ferrari, 14 Nisan'a kadar otomobil üretmeyecek
F1

Ferrari, 14 Nisan'a kadar otomobil üretmeyecek

Massa: "Ferrari, Vettel'i takımda tutmalı"
F1

Massa: "Ferrari, Vettel'i takımda tutmalı"

F1 ESpor heyecanı Çin GP ile devam edecek
F1

F1 ESpor heyecanı Çin GP ile devam edecek

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.