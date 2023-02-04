Verstappen: "Herkes Red Bull-Ford ortaklığı konusunda heyecanlanmalı"

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Verstappen, Ford'un Red Bull ile birlikte güç ünitesi tedarikçisi olarak Formula 1'e girmesi ile 2026 yılının çok önemli olacağına inanıyor.

Ortaklık, Ford'un 20 yılı aşkın bir süre sonra yeniden gridde yer alacağını doğrulamasının ardından, takımın New York'taki lansmanında duyuruldu.

Her ne kadar Honda logoları RB19'da yer almaya devam edecek olsa da, Verstappen bu erken duyurunun iki tarafın da 2026'ya kadar tamamen hazır olmasını sağlayacağını düşünüyor.

Medyaya verdiği demeçte Verstappen, "Bence bu, tamamen ilişki kurmak ve 2026'ya tamamen hazır olmak için, çünkü bunun çok önemli bir yıl olacağını biliyoruz. Bu yüzden şimdi başlamamız iyi oldu." dedi.

Ford ortaklığı Porsche ile F1'e girme potansiyeli taşıyan görüşmelerin eylül ayında başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.

Bunu takip eden aylarda Ford ile görüşmeler hızlandı ve Verstappen, Christian Horner ve Helmut Marko ile anlaşma hakkında konuştu.

Verstappen, "Elbette Christian ve Helmut ile konuştum ve birkaç ay önce bu konunun ciddi olmaya başladığını biliyordum."

"Şunu söylemeliyim ki, bir kez kendinizi bu işe adamak istediğinizde ve bu konuda çok heyecanlı olduğunuzda, anlaşma çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir." dedi.

Red Bull Ford Powertrains logo Fotoğraf: Red Bull Racing

Verstappen, insanların F1 projeleri konusunda ikna olmalarının uzun sürmediğine inanıyor.

İki kez Dünya Şampiyonu, "Onlar spor için büyük bir isim, bu yüzden bence kimseyi ikna etmek çok zor olmadı." diye ekledi.

Verstappen, özellikle ABD'li otomobil üreticisinin geçmişte F1'de büyük bir marka olduğunu kanıtladığı göz önüne alındığında, Ford'un gridde yeniden yer almasının yarattığı heyecanın her iki taraf için de önemli olacağını söylüyor.

Verstappen, "Düşünce tarzları, performansları, bağlılıkları... Hepsi çok heyecanlı ve herkesin proje için heyecanlı olması gerekiyor."

"Bence bu yüzden bu projede yer almaları ve geçmişte sporda ne kadar büyük bir marka olduklarını göstermeleri harika. Bunu devam ettirebileceğimizden hiç şüphem yok." dedi.