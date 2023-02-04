Red Bull: "Gerçek RB19 biraz daha farklı görünecek"

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Red Bull, cuma günü New York'ta 2023 F1 aracının lansmanını yaptı ve burada 2026'dan itibaren Ford ile ortaklık kuracakları duyuruldu.

Red Bull tanıttığı aracın RB19 olduğunu belirtti fakat sergilenen aracın, geçen yılki RB18'den gözle görülür hiçbir farkı yoktu. Hatta küçük oldukları için bu sezon kullanılmalarına izin verilmeyecek 2022 aynaları bile araç üzerindeydi.

Red Bull, gelişim süresini maksimuma çıkarmak adına gerçek aracı her zaman son ana kadar geliştiriyor. Bundan ötürü lansmanın bu kadar erken bir noktada yapılması, gerçek aracın tanıtılmadığı anlamına geliyor.

Motorsport.com, lansman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Horner'a, bunun gerçek RB19 olup olmadığını sordu.

Horner da yeni aracın farklı olacağını, cuma günkü lansmanın temelde Ford ile duyuruya dikkat çekmek amacıyla yapıldığını belirtti.

Horner, "Bugün gösterdiğimiz aracın, Bahreyn'de göreceğiniz versiyondan biraz farklı olacağını düşünüyorum."

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner Photo by: Red Bull Content Pool

"Bugün, takımın önümüzdeki yıl için belirlediği hedefler hakkında konuşmak, sahip olduğumuz partnerleri açıklamak ve elbette Ford ortaklığıyla ilgili bu heyecan verici duyuruyu yapmakla alakalıydı. Bunu Amerika'daki bu pazarda yapmak Red Bull Racing için de bir ilk oldu."

"Bugün gördüğünüz şey, elbette birkaç hafta sonra Bahreyn'de piste çıkacak aracın tam bir yansıması değil." dedi.

Dünya şampiyonu Max Verstappen de henüz gerçek RB19'u henüz görmediğini ve ne kadar farklı göründüğünü pek de umursamadığını söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse görmedim. Sadece performans artışının tur zamanına etkisi ve aracın davranışları hakkında konuştum."

"Herhangi bir fotoğraf ya da render görüntüsü görmedim çünkü bu tür şeylerle ilgilenmiyorum."

"Ben sadece hızlı bir araç istiyorum. Benim için nasıl göründüğü önemli değil."