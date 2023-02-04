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Formula 1 Haberler

Bottas: "Seidl'ın Sauber'le ilgili hedefi oldukça net"

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Formula 1 takımının arkasındaki şirket olan Sauber Group'un CEO'luğu getirilen Andreas Seidl'ın F1'le ilgili oldukça net bir vizyona sahip olduğunu söylüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
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Bottas: "Seidl'ın Sauber'le ilgili hedefi oldukça net"
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Eski McLaren takım patronu Andreas Seidl, Mattia Binotto'nun yerini almak üzere Ferrari'ye katılan Fred Vasseur'ün yerine geçmişti.

Seidl, 2026'da Audi adı altında yarışacak Sauber Grubu'nu bir bütün olarak geliştirmeye odaklandığı için CEO olarak görev yapacak ve bu nedenle tüm yarışlarda yer almayacak.

Yarış hafta sonlarında takımın başında Alessandro Alunni Bravi olacak ve takımın işleyişinden o sorumlu olacak.

Seidl'ın takıma katılması sorulduğunda Bottas şunları söyledi: "Onunla ilk kez iki hafta önce tanıştım."

"Öncelikle çok iyi bir adam olduğunu söylemem gerekiyor, fakat aynı zamanda çok motive olduğunu görebiliyorum."

"Takımla ne yapılacağı ve insanların nasıl motive edileceği konusunda oldukça net bir yönü var. Belirli bir vizyon taşıyor gibi görünüyor."

"Açıkçası hâlâ çok fazla bilgi ediniyor ve diğer insanlardan takım hakkında, geçmişte neler olduğu hakkında yeni şeyler öğrenmeye çalışıyor."

"Bu rol için iyi bir adam olduğuna eminim." 

Bottas:

Bottas: "It is sad to lose Fred. But at the same time, he's also my friend, so I'm really happy for him."

Photo by: Alfa Romeo

Finli sürücünün takım arkadaşı Guanyu Zhou da şu ana kadar Seidl'dan etkilendiğini belirtti.

Çinli sürücü, "Son birkaç haftadır sık sık buradaydım ve Andreas ile çok fazla vakit geçirdim."

"Takımı ne kadar zorlamaya çalıştığını hissedebiliyordum. Fakat yine de bu birkaç haftayı, tüm şirketi anlamak ve her şeyin yerli yerine oturduğundan emin olmakla geçiriyor."

"Takımı yukarı taşımak ve birlikte harika bir geleceğe sahip olmak için çok istekli olduğunu gördüm. Birlikte yemek yerken ya da öğle yemeği yerken yaptığımız sohbetlerde, teknik kısmı çok iyi bilen bir adam olduğunu hissettim. Geçmişi hakkında konuştuğumuzda sürücüleri de iyi tanıdığını gördüm."

"Takım için büyük bir değişiklik olsa da, biz sürücüler için pek bir şey değişmediğini hissediyorum çünkü hâlâ elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Bu daha çok çalışma şeklini anlamaya çalışmakla ilgili."

"Elbette Fred'in çalışma şekliyle aynı olmayacak ama herkesin kendine göre bir çalışma şekli var. Ayrıca Oscar'dan [Piastri] onun hakkında çok güzel sözler duydum. Bu yüzden sabırsızlanıyorum." dedi.

Bottas, kendisini Alfa'ya katılmaya ikna eden Fred Vasseur'ün ayrılmasına üzüldüğünü de kabul etti.

Motorsport.com'un Vasseur ile ilgili sorusuna yanıt veren Bottas, "Takıma katılma nedenlerimden birisinin hatta en büyük nedenlerinden birisinin Fred olduğu kesinlikle doğru."

"Açıkçası Fred'i kaybetmek üzücü. Fakat onunla dostuz. Onun adına gerçekten mutluyum çünkü böyle bir role hayır diyemezsiniz."

"O her zaman hırslı biri oldu ve ilerlemek istiyor, bu yüzden onu tamamen anlıyorum."

"Endişemi azaltan şey yeni yapı oldu. Artık takımın oldukça istikrarlı durumda olduğunu hissediyorum, Andreas ve Alessandro ile beraber iyi bir noktada olacağımızı düşünüyorum."

"Yeni insanlar geldiğinde her zaman yeni düşünme yolları oluşur. Yani bazen bu kötü bir şey değil." dedi.

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