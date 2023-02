Bottas: "Seidl'ın Sauber'le ilgili hedefi oldukça net"

Eski McLaren takım patronu Andreas Seidl, Mattia Binotto'nun yerini almak üzere Ferrari'ye katılan Fred Vasseur'ün yerine geçmişti.

Seidl, 2026'da Audi adı altında yarışacak Sauber Grubu'nu bir bütün olarak geliştirmeye odaklandığı için CEO olarak görev yapacak ve bu nedenle tüm yarışlarda yer almayacak.

Yarış hafta sonlarında takımın başında Alessandro Alunni Bravi olacak ve takımın işleyişinden o sorumlu olacak.

Seidl'ın takıma katılması sorulduğunda Bottas şunları söyledi: "Onunla ilk kez iki hafta önce tanıştım."

"Öncelikle çok iyi bir adam olduğunu söylemem gerekiyor, fakat aynı zamanda çok motive olduğunu görebiliyorum."

"Takımla ne yapılacağı ve insanların nasıl motive edileceği konusunda oldukça net bir yönü var. Belirli bir vizyon taşıyor gibi görünüyor."

"Açıkçası hâlâ çok fazla bilgi ediniyor ve diğer insanlardan takım hakkında, geçmişte neler olduğu hakkında yeni şeyler öğrenmeye çalışıyor."

"Bu rol için iyi bir adam olduğuna eminim."

Bottas: "It is sad to lose Fred. But at the same time, he's also my friend, so I'm really happy for him."

Photo by: Alfa Romeo