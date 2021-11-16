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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Verstappen: "Dördüncü virajdaki olayı, aşınmış lastikler tetikledi"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'la mücadele ederken, dördüncü virajda pist dışına çıkmalarının aşınmış lastiklerden kaynaklandığını söylüyor.

Verstappen: "Dördüncü virajdaki olayı, aşınmış lastikler tetikledi"

Red Bul sürücüsü, Interlagos'ta gerçekleştirilen yarışın 48. turunda liderlik için mücadele ederken Hamilton'ı pist dışına itmeye zorladı ve bu olay, bazı tartışmalara neden oldu. Özellikle Mercedes, bu olayın cezalandırılması gerektiğini düşünüyordu.

Fakat Verstappen, yanlış bir şey yapmadığı konusunda netti ve sadece aşınmış lastiklerin yol tutuş eksikliği nedeniyle pist dışına çıktığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, olayla ilgili düşünceleri sorulduğunda şöyle dedi: "Elbette her ikimiz de viraja önde girmeye çalıştık ve pozisyonu korumak için biraz geç fren yaptım."

"Lastikler biraz aşınmıştı, bu yüzden yol tutuşun sınırındaydım. Orada zaten tam olarak apekste olmadığımı düşünüyorum, bu yüzden biraz genişten dönmek daha güvenliydi."

"Elbette bazı açılardan hakemlerin yarışmaya devam edebileceğimize karar vermesi beni mutlu etti çünkü genel olarak gerçekten iyi bir mücadeleydi."

Verstappen'in bu hamlesi, akıllara Silverstone'un Copse virajında yaşanan olayları akıllara getirdi. Ancak Verstappen bu benzetmeleri reddetti.

Hollandalı pilot, "İkisinin aynı şey olduğunu düşünmüyorum, bu yüzden neyi kastettiğinizi bilmiyorum."

"Ayrıca tamamen farklı bir virajda oldu. Yani evet, yorum yapacak çok fazla bir şey yok, ikisi aynı şey değil.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton, Verstappen'in hamlesini takım radyosundan "çılgınca" şeklinde yorumlasa da, yarışın ardından verdiği demeçte aralarında temas yaşanmadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yarışı kazanan Mercedes sürücüsü, "Başlangıçta öndeydim ve yerini korumaya çalışınca ikimiz de pistin dışına çıktık."

"Sanırım pistin dışına çıkıyordu, bu yüzden bundan kaçınmam gerekiyordu."

"Çok fazla düşünmedim ve açıkçası tekrarını izlemem gerekecek ama bu, zorlu bir mücadele. Bu yüzden gerçekten daha azını bekleyemezdim. Tekerleklerimiz temas etmedi, ki bu iyi bir şey." dedi.

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