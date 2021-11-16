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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Sainz: "McLaren'la olan mücadele henüz bitmedi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, McLaren'la puan farkını artırsalar da aralarındaki savaşın bittiğine inanmıyor.

Sainz: "McLaren'la olan mücadele henüz bitmedi"

Ferrari, arka arkaya aldığı güçlü puanların ardından şampiyonada McLaren'ın önüne geçti ve aradaki farkı 30 puanın üzerine çıktı.

Brezilya GP sonrası konuşan Sainz şöyle dedi: "Şampiyonada büyük bir avantajla öndeyiz fakat mücadele henüz bitmiş değil."

"Kalan üç yarışta geçirecekler iyi hafta sonları, McLaren'ın mücadeleye dönmesi için yeterli olur. Katar ve Suudi Arabistan pistlerinin onlar için mükemmel olduğunu düşünüyorum. Yani tetikte olmamız lazım."

"Takım olarak bu yıl sadece şaside ve güç ünitesinde değil, pek çok alanda tutarlı şekilde ilerleme kaydettik. Pit stopları ve stratejiyi daha iyi hale getirdik ve genel anlamda bir takım olarak daha verimli çalışmaya başladık."

"Artık çok daha iyi hafta sonları geçiriyoruz. Tabii ki daha rekabetçi bir araç da bize yardımcı oluyor fakat takımın kendisi sezon başından bu yana daha verimli çalışıyor."

Sainz, Brezilya Grand Prix'sinde beşinci olma şansını start yüzünden kaybettiğini söyledi.

"Açıkçası benim için her şeyin startta bittiğini düşünüyorum. Bugün mücadele ettiğim araçlara geçildim."

"Sanırım cumartesiyle aynı start, aynı prosedürleri izledim fakat nedense bugün çok fazla patinaj vardı. Debriyajda ya da vites kutusunda tuhaf bir şey olup olmadığını analiz etmemiz gerekiyor."

"Bu da bana ilk beşe mâl oldu. Son iki hafta sonunda, orta grubun en hızlı aracına ve güçlü olmama rağmen bu pozisyonu bir türlü alamadım. Start hem Meksika'da hem de burada bana ilk beşe mâl oldu."

Sonrasında ise Lando Norris'le olan olayını şöyle açıkladı: "Bilmiyorum. Ona karşı kasıtlı bir şey yaptığıma inanmıyorum. İlk viraj için biraz erken döndüğünü ve temas yaşadığımızı düşünüyorum. Bu bir yarış olayıydı ve bazen böyle şeyler oluyor. Yanlış bir şey yaptıysam üzgünüm ama dürüst olmak gerekirse yaptığımızı düşünmüyorum."

 

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