Resmi: Zhou, 2022'de Alfa Romeo ile Formula 1'de yarışacak

Bu yıl Formula 2'de şampiyonluk savaşı veren Zhou, sahip olduğu mali desteğin de yardımıyla son birkaç aydır Alfa Romeo koltuğunun favorisiydi.

22 yaşındaki genç sürücü, takımla üç sezon geçirdikten sonra yarış koltuğunu kaybeden Antonio Giovinazzi'nin yerini aldı. Ancak Ferrari ile olan bağları sayesinde yedek pilot rolüyle sporda kalmaya devam edebilir.

Hinwil merkezli ekip, Temmuz ayında Alfa Romeo ile olan sponsorluk anlaşmasını yenilediğini açıklamış ve artık Ferrari Sürücü Akademi'nde yer alan sürücülerle çalışmak zorunda olmadıklarını, çünkü anlaşmada artık böyle bir zorunluluk olmadığını açıklamıştı.

Zhou, 2019 yılından bu yana Renault ve Alpine akademisinin bir parçasıydı. Fakat yeni anlaşmayla, Fransız üretici ile bağlarını sonlandıracak.

Enstone merkezli ekibin eski Formula 1 araçlarıyla, kapsamlı bir test programı yürüten Zhou, bu yılın başındaki Avusturya GP'de 1. antrenman seansında piste çıkmıştı.

Aralık ayındaki Abu Dhabi testine katılacak olan Zhou, yeni takımıyla ilk sürüşünü gerçekleştirmiş olacak. Zhou, tek günlük çaylak testinde yer alacak. Fakat 18 inç Pirelli lastik testleri için ayrılan iki günden birinde de piste çıkabilir. İkinci gün ise Mercedes tarafından serbest bırakılması halinde Bottas piste çıkacak.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, "Bu, şirket ve şirketin geleceği için önemli bir karardı. 2022 için kurallarda önemli değişiklikler var. Masanın üzerindeki tüm seçenekleri değerlendirdik ve Valtteri benim için tamamen netti. Valtteri'nin yanı içinse bazı seçeneklerimiz vardı ve yüzlerce nedenden dolayı ilk tercihimiz Zhou oldu."

"Bu asla tek bir şeye bağlı olmaz. Performans, tek bir şeye bağlı değildir; her zaman hızın, takımla ve takım arkadaşıyla olan işbirliğinin ve finansal bölümün bir birleşimidir. Şirketin gelişimi açısından bunun, ileriye doğru atılmış iyi bir adım olduğuna inanıyorum."

"Çok erken bir noktada tamamen 2022'ye odaklandık ve yarış ekibi hariç tüm şirket tamamen 2022'ye odaklanmış durumda. Sürücülerimizi belirlemiş olmamız da yapbozun bir sonraki parçasıydı ve proje için çok önemli." dedi.

Guanyu Zhou, Renault F1 Team F1 Team Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Vasseur, Zhou'nun Alpine ile olan ilişkisini sonlandıracağını doğruladı.

"Alpine tarafından yönetilmiyor ve artık Alpine ile sözleşmesi yok. Bu, benim için çok önemliydi, çünkü aynı zamanda özgür olmam ve gelecek için rahatça hareket edebilmem gerekiyor. Bunun, 2023 için mümkün olmadığını bilseydim, tek yıllık bir proje benim için hiç mantıklı olmazdı."

Zhou şu anda FIA F2 şampiyonasında ikinci sırada yer alıyor ve bitime iki yarış kala bir diğer Alpine sürücüsü Oscar Piastri'nin 36 puan gerisinde ikinci sırada.

Çinli sürücü, Formula 1'e olan geçişinden memnun olduğunu ve rüyasının gerçekleştiğini belirtti.

”Genç yaşlardan itibaren tutkulu olduğum bu sporda, olabildiğince tepeye yükselme hayali kurdum ve şimdi bu rüya gerçek oldu."

“F1 kariyerime, geçmişte Formula 1'e çok fazla genç yetenek getiren böylesine ikonik bir ekiple başlamak benim için bir ayrıcalık."

"Rüyam gerçek oldu ve kendimi, Valtteri Bottas gibi kendisini kanıtlamış, birinci sınıf bir yeteneğin yanında, motor sporlarının zirvesi olan F1'in muazzam mücadelesi için iyi hazırlanmış hissediyorum."

“Gelecek yılki hedef mümkün olduğunca çok şeyi, mümkün olduğunca çabuk öğrenmeye çalışmak olacak. Formula 1'de ilk Çinli sürücü olmak, Çin motor sporları tarihi için de bir atılım olacak. Üzerimde çok fazla beklenti olduğu için biliyorum ve her zamanki gibi bunu, daha iyi olmak ve daha fazlasını başarmak için motivasyon olarak kullanacağım.”

Zhou'nun F1'e gelişi, Çin GP'nin arka arkaya üç yıl boyunca Formula 1'e ev sahipliği yapamasa da, 2023'te F1 takvimine döneceğinin belirtilmesinden birkaç hafta sonra gelmiş oldu.

Çinli bir sürücünün Formula 1'e gelişi, sporun buradaki varlığını artırmasına ve yeni ticari anlaşmalar yapılmasına kapı açacak.

Vasseur, henüz hiçbir şey netleşmemiş olsa da, Giovinazzi ile olan bağlarını korumalarını ve mevcut yedek pilot Robert Kubica'nın da ekipte kalmasını umuyor.

Vasseur, ”Antonio'yu ailemize veya grubun bir kısmına yakın tutmak istiyorum, çünkü üç iyi sezon geçirdik. Onu seviyorum ve şahsen birlikte iyi bir ilişkimiz var. Onu yanımızda tutmak isterim."

"Robert muhtemelen kalacak. Robert'ın bunun yanında başka bir programa sahip olup olmayacağını bilmiyorum. Eğer varsa bunun etrafında bir şeyler yapmamız gerekecek." dedi.

Callum Ilott ile ilgili olarak şunları söyledi: "Amerika'ya gidiyor. Yarışmak istemesi, onun için iyi bir şey ve bunu çok iyi anlayabiliyorum. O iyi bir adam ve iyi bir ilişkimiz var."

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Alfa Romeo