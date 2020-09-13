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Formula 1 / Toskana GP / Yarış raporu

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!

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Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!
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2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 9. yarışı olan ve 2 defa kırmızı bayraklarla durdurulan Toskana GP'de zafer Lewis Hamilton'ın oldu.

İlk turları olaylı geçen Mugello yarışında Hamilton, startta liderliği kaybetse de ikinci startta tekrar liderliğe yükseldi ve yarışın galibi oldu.

Hamilton böylece, bu sene 6., kariyerindeki ise 90. yarış zaferini elde etmiş oldu. Hamilton ayrıca Mugello zaferi ile 31 farklı pistte kazanarak rekoruna bir yenisini daha eklemiş oldu. Hamilton ayrıca yarışın en hızlı turunu da attı.

 

Yarışa ikinci sıradan başlayan Valtteri Bottas, startta ilk sıraya yükselerek büyük bir avantaj yakaladı. Bottas, güvenlik aracının sonrasında arkada yaşanan kaosa rağmen yerini korudu ancak bu kaza sonrası yarış kırmızı bayraklarla durduruldu.

Kırmızı bayrak sonrası yarış, İtalya'da olduğu gibi gridden durarak yeniden başladı. İkinci start öncesinde Hamilton'ın frenlerinden aşırı duman çıksa da, şampiyona lideri pilot ilk virajda Bottas'ı geçerek yeniden liderliği ele geçirmiş oldu. Bunun sonucunda Bottas ikinciliğe geriledi.

Yarışın son bölümünde, Racing Point pilotu Lance Stroll 4. sırada giderken Arrabiata virajında yüksek hızda kaza geçirdi ve bunun sonucunda yarış 2. kez kırmızı bayraklarla durduruldu.

Yarışın 3. kez gridden başlamasının ardından Hamilton yerini korurken Bottas, Daniel Ricciardo'ya geçilmekten kurtulamadı. Buna rağmen Bottas, pist üstünde Ricciardo'yu geçerek tekrar ikinci sıraya yükseldi ve o şekilde yarışı tamamladı.

Mugello'da podyumu tamamlayan isim Red Bull pilotu Alexander Albon oldu. Albon, son startın ardından 4. sıradaydı ancak çok geçmeden pist üstünde Renault pilotu Ricciardo'yu geçerek ilk podyum sonucunu almayı başardı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, pit stoplarda Stroll'ü geçmesinin ardından uzun süre podyuma çıkabileceği pozisyonda olsa da son startın ardından Albon'u arkasında tutamayınca bir kez daha Renault ile podyumu kıl payı kaçırmış oldu.

Racing Point'ten Sergio Perez yarışı 5. sırada tamamlarken onu McLaren'dan Lando Norris ve AlphaTauri'den Daniil Kvyat takip ettiler.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, yarışı 8. sırada tamamlasa da pit yolu çizgisi dışından pite yöneldiği için 5 sn cezası aldı. Bunun sonucunda 1000. F1 yarışına çıkan Ferrari'de Charles Leclerc 8. olurken Raikkonen 9. sıraya geriledi.

Mugello'da son puan Ferrari'nin diğer pilotu Sebastian Vettel'in oldu. Vettel, 0.213 sn daha hızlı olabilseydi Raikkonen'in önünde yer almış olabilecekti.

Williams pilotu George Russell, çok iyi götürdüğü yarışta son pitlerde geriye düşerek puan şansını kaybetti. 12 pilotun tamamladığı yarışta Russell, son turlarda Vettel'le farkı kapatmak için zorlasa da 2 sn gerisinde yarışı 11. sırada tamamladı.

Yarışı tamamlayabilen son isim Haas'tan Romain Grosjean oldu.

Yarışın ilk turunda Red Bull pilotu Max Verstappen çok iyi kalkış yapsa da ardından motordaki güç kaybıyla gerilemekten kurtulamadı. Çok hızlı bir şekilde diğer pilotların ortasında kalan Verstappen, ikinci virajda Pierre Gasly ve Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen'le temas yaşadı. Bu kaza sonucunda Verstappen ve Gasly yarış dışı kalırken güvenlik aracı piste çıktı.

Pistin temizlenmesinin ardından güvenlik aracı pite dönünce yarış Bottas'ın kontrolünde yeniden başladı. Bottas, arkasındaki Hamilton'ın hava koridorundan faydalanmasına izin vermemek için oldukça geç bir şekilde yarışı başlattı. Bu esnada arkada yarışın başladığını düşünen pilotlar gaza bastılar ve 4 pilotun karıştığı korkunç bir kaza yaşandı. Bu kazada Carlos Sainz, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen ve Antonio Giovinazzi yarış dışı kalırken yarış kırmızı bayraklarla durdurulmuş oldu. Bu bölümde Renault'dan Esteban Ocon da aracında yaşanan sorun nedeniyle yarışa veda etti.

Yarış yeniden başladıktan sonra uzun süre sorunsuz bir şekilde ilerledi ancak 46. turda Stroll, Arrabiata virajında lastik patlatması sonucu büyük bir kaza yaptı ve yarışa veda etti.

Sezonun 9. yarışı Toskana GP'nin ardından Hamilton 190 puan oldu ve en yakın rakibi Bottas ile puan farkını 55'e çıkardı. Verstappen 110 puanla 3. sırada yer alırken Norris 65 puanla 4. sırada. 

Takımlar şampiyonasında ise Mercedes 325 puanla ilk sırada bulunuyor. 173 puanlı Red Bull 2. sırada yer alırken 3. sıradaki McLaren 106 puana sahip. Renault 83 puan ile Racing Point'i bir puanla geride bıraktı ve 4. sıraya yükseldi.

Sezonun 10. yarışı olan Rusya GP 25 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Toskana GP'nin ardından Puan Durumu >>

 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 United Kingdom Lewis Hamilton 59 -       26
2 Finland Valtteri Bottas 59 4.880 4.880 4.880   18
3 Thailand Alexander Albon 59 8.064 8.064 3.184   15
4 Australia Daniel Ricciardo 59 10.417 10.417 2.353   12
5 Mexico Sergio Perez 59 15.650 15.650 5.233   10
6 United Kingdom Lando Norris 59 18.883 18.883 3.233   8
7 Russian Federation Daniil Kvyat 59 21.756 21.756 2.873   6
8 Monaco Charles Leclerc 59 28.345 28.345 6.589   4
9 Finland Kimi Raikkonen 59 29.770 29.770 1.425   2
10 Germany Sebastian Vettel 59 29.983 29.983 0.213   1
11 United Kingdom George Russell 59 32.404 32.404 2.421    
12 France Romain Grosjean 59 42.036 42.036 9.632    
  Canada Lance Stroll 42          
  France Esteban Ocon 7          
  Canada Nicholas Latifi 6          
  Denmark Kevin Magnussen 5          
  Italy Antonio Giovinazzi 5          
  Spain Carlos Sainz Jr. 5          
  Netherlands Max Verstappen 0          
  France Pierre Gasly 0          
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Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Abdullah Çelik

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