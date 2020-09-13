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Formula 1 / Toskana GP / Röportaj

Leclerc: "Neyin yanlış gittiğini anlamak zorundayız"

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Leclerc: "Neyin yanlış gittiğini anlamak zorundayız"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Charles Leclerc, gerilerde kaldığı Toskana Grand Prix'sinin ardından neyin yanlış gittiğini anlamak zorunda olduklarını söyledi.

Monacolu pilot, yarışta iyi bir başlangıç yapıp üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı ancak sonrasında gerilemekten kurtulamadı.

Yarışı sekizinci sırada tamamlayan Leclerc, "Bugün bir sorunumuz yoktu. Yavaş olduğumuz için çok fazla şey yapamadık. İyi bir başlangıç yaptım ve kendimi mümkün olan en iyi pozisyona getirdim, önümden uzayıp giden iki Mercedes vardı. Önüm açıktı ama çok fazla zorlandım."

"Elbette bu, zihinsel açıdan en zor yarışlardan biriydi, çünkü iyi bir başlangıç ​​yaptım, yapmam gereken her şeyi yaptım, ancak yarış temposu ve denge iyi değildi. Genel olarak araçla çok fazla mücadele ettim ve durum çok tuhaftı. Dün sıralama turlarında sahip olduğumuz denge iyiydi, o kadar da kötü değildik."

"Bugün özellikle sert lastiklerle çok fazla zorlandım. Biraz Monza gibiydi... Açıkçası çalışmak zorundayız. Bu zor bir durum, ama motive olmaya devam ediyorum ve Rusya'da araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Sadece ne yapmamız gerektiğini anlamak istiyorum. Bu araçta neyin yanlış olduğunu anmalıyız ve bir şeyler yapmalıyız çünkü durum gerçekten zor." dedi.

Leclerc, yakında bazı güncellemeler gelmesini umuyor.

"Eminim ki güncellemeler olacaktır. Takım, araca yeni parçalar getirebilmek için çalışmalar yapıyor. Güncellemeleri yapabilmek için önce neyin yanlış olduğunu anlamamız gerektiği ortada. Ancak araç güncellemeleri yakın zamanda gelecek."

"Bu hafta sonuna bakarsak, dünkü sıralama turlarındaki performansımızdan memnunum. Denge iyiydi, ancak sıralamalarda puan almıyoruz."

"Yarışa baktığımızda ise pek olumlu değildi. Ama takım olumlu kalmalı, çalışmaya devam etmeliyiz. Tekrarlamak gerekirse, ne şimdi ne de sonra pes edemeyiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Ama evet, hepimiz için zor bir an."

Leclerc, yarış temposu sorulduğunda, "Bilmiyorum. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Anlamaya çalışmalıyız çünkü bazı yarışlarda, sıralama turlarındaki kadar rekabetçi değiliz. Dün sıralama turlarında iyi bir iş çıkardık. Ama yarışta araçla mücadele ettik, ki bu da zor bir durumdu." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Lokasyon Mugello Yarış Pisti
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Giacomo Rauli

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