Wolff: “Concorde Anlaşması bitmeden F1’den ayrılma hakkına sahibiz”

Formula 1'de son yıllara damga vuran Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda birçok konudan bahsetti.

Ferrari hakkında Wolff, “Ferrari’nin bu durumda olması, kimse için iyi değil. Tarihlerine ve orada çalışanlara büyük saygı duyuyorum.”

“Lewis (Hamilton), Mugello’da Michael Schumacher’in galibiyet rekorunu kırabilir ancak rekorlara fazla odaklanmamak gerek. Çünkü buna odaklandığınızda, işler genellikle kötüye gider. Bunu kırmak için iyi bir şansı olduğunu söyleyebiliriz, ancak bu rekoru nerede kıracağının bununla bir ilgisi yok. Önemli olan, iyi bir iş yapmak.”

“Sergio Marchionne ve Maurizio Arrivabene ile ilişkim özeldi. Marchionne, benim Mercedes’ten ayrılıp Liberty’i yönetmemi ve Mercedes’i zayıflatmayı istedi. Maurizio ile de net bir arkadaşlığımız vardı. Pazarlama ve tasarım konusunda ondan çok şey öğrendim. Elbette zor anlar da yaşadık. Özellikle Sergio ölmeden önce ondan aldığım son mesaj, ‘Birbirimizi tekrar göreceğiz’ olmuştu. Bu mesajı hiç silmedim. Mattia ile ise belki de farklı bir yaklaşımımız ve farklı karakterlerimiz var.” şeklinde konuştu.

Slider Liste Maurizio Arrivabene, Takım Patronu, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Direktörü, Christian Horner 1 / 2 Fotoğraf: Sutton Images Sergio Marchionne, Ferrari e CEO Fiat Chrysler Automobiles, Toto Wolff, Toto Wolff 2 / 2 Fotoğraf: Franco Nugnes

Sıralama turlarında artık ‘parti modunun’ kullanılmayacak olması konusunda Helmut Marko’nun iyimser olduğunun hatırlatılması üzerine Wolff, “Helmut her zaman umutla yaşıyor! Parti modunun kaldırılmasının kesinlikle sonuçları olacak, çünkü bunun gelişimi üzerinde çok çalışmıştık. Ancak rakiplerimize göre sadece 0.100 saniye, belki 0.150 saniye kaybedeceğimizi düşünüyorum. Diğer tarafta, yarışta iyi bir avantajımız olacak. Çünkü motor, sıralama turlarında aşırı kullanılmayacak.” dedi.

Concorde Anlaşması konusunda, “Bizimle Chase Carey arasında çok önemli konuları görüştük ve iyi bir uzlaşma bulmayı başardık. Bu, parayla ilgili değildi. Mercedes’e daha esnek hareket etme imtiyazı ile ilgiliydi. Bunun içerisinde, anlaşma sonlanmadan önce seriden ayrılma maddesi de dahil.”

“Ancak Mercedes’in 2021’in sonunda seriden ayrılmayacak. Mercedes, reklam platformundan çok memnun ancak F1’in gelecekte yatırımın geri dönüş yapmasını garanti edememesi durumunda esnekliğe ihtiyacımız var.” dedi.

Kendisi ve eski Mercedes çalışanı Andy Cowell hakkında ise Wolff, “Gelecek sene hakkında hâlâ düşünüyorum. Yine pit duvarında yer almayı düşünüyorum ve olduğum yerde çok mutluyum.”

“Andy, etraftaki en iyi motor yöneticilerinden biri. Ona büyük ilgi var ve en iyi seçeneği değerlendirecektir.” ifadelerini kullandı.