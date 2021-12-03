Suudi Arabistan GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes yine lider, Leclerc kaza yaptı

Suudi Arabistan'daki ikinci antrenman seansı, sıralama turları ve yarışla aynı şartlarda gerçekleşeceği için büyük önem taşıyordu.

Seansın başlangıcında hava karardığı için, yapay ışıklandırma sistemi altında sürüş yapıldı ve sıcaklık, ilk antrenman seansına göre daha düşüktü. Hava sıcaklığı 28, pist sıcaklığı da 30 dereceye kadar indi.

Olaysız geçen ilk antrenman seansının ardından sürücüler, piste daha çok aşina oldukları için ikinci seansta daha fazla zorlayabildiler. Ayrıca araçların yarış temposunda ne kadar güçlü olduğuna da baktılar.

Başlangıçta daha sert hamurlar tercih edilirken, özellikle ilk virajda blokaj yaşayan ve pist dışına çıkan isimler vardı. Buna ek olarak pist çok dar olduğu için ve bazı virajlarda ilerisi çok görünmediği için zaman zaman tehlikeli anlar yaşandı. Özellikle Lewis Hamilton, birkaç kez trafikten yakındı.

Seansın son bölümüne doğru gelinirken Nikita Mazepin spin attı. O esnada arkasından Lewis Hamilton geliyordu ve Rus pilotun spin attığını fark ederek olası bir temastan kurtuldu.

Dakikalar sonra bu kez Ferrari pilotu Charles Leclerc aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir kaza yaptı. Neyse ki Leclerc iyiydi ancak aracında büyük hasar oluştu. Seans bu olayın ardından birkaç dakika erken bitti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Mick Schumacher, Haas VF-21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Seansın başlangıcında, tıpkı ilk antrenman seansında olduğu gibi Max Verstappen'in üstünlüğü vardı. Hollandalı pilot, en hızlı dereceyi 1:29.290'a kadar indirdi.

Fakat tıpkı Verstappen gibi orta lastiğe sahip olan Valtteri Bottas, 1:29.079 yaparak Hollandalı pilotu geride bıraktı.

Kısa bir süre sonra Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton sahneye çıktı ve orta lastikle 1:29.018 yaparak hafta sonunun şimdiye kadarki en iyi turunu attı.

Ardından sürücüler yumuşak lastikle bir deneme yapmaya çalıştılar. Ancak Mercedes pilotlarının her ikisi de trafik nedeniyle derecesini geliştiremedi.

Max Verstappen de hem önden hem de arkadan kayma gibi problemler yaşadı. Birkaç kez pist dışına taşan genç sürücü, yumuşak lastikle derecesini 1:29.213'e çekse de öndekileri geçemedi.

Seansın kalan kısmında uzun sürüşlere odaklanıldığı için, zaman tablosunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Sonuç olarak Hamilton, 1:29.018'le tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da en hızlı isim oldu.

Mercedes, ikinci seansı 1-2 şeklinde tamamladı. Bottas, en hızlı turunda Hamilton'ın 0.061 saniye ardında kaldı ve buna rağmen seansı ikinci sırada tamamladı. Mercedes bu sonuçla cuma gününü zirvede tamamlamış oldu.

Ayrıca her iki Mercedes pilotu da en hızlı turunu orta lastikle attı.

Üçüncü sırada sürpriz şekilde AlphaTauri pilotu Pierre Gasly yer aldı. Yumuşak lastikle sorunsuz bir tur çıkaran nadir isimlerden olan Gasly, 1:29.099 yaptı ve iki Mercedes'in hemen ardında üçüncü oldu. Fransız pilotun derecesi Hamilton'dan 0.081 saniye yavaştı.

Verstappen, aracın dengesinden pek memnun görünmediği seansta, Mercedes pilotları ve Gasly'nin gerisinde kalarak 0.195 saniye geride dördüncü oldu.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine pilotları, ikinci antrenman seansında umut verici bir performans sergilediler. Fernando Alonso ve Esteban Ocon, hem kısa hem de uzun sürüşlerde, bu hafta sonu yine ön bölüme yakın olacaklarını gösterdiler.

Alonso bu seansı 0.423 saniye geride beşinci sırada tamamlarken, Ocon 0.537 saniye geride altıncı oldu.

Bu hafta sonuna temkinli giren Ferrari pilotlarının her ikisi de ilk ona girdi. Carlos Sainz'ın turu Ocon'dan sadece 0.044 saniye yavaştı. İspanyol pilot bu seansı yedinci bitirdi. Leclerc ise Sainz'ın 0.183 saniye gerisinde kalmasının ardından, yakın grupta 10. oldu.

Bu iki Ferrari pilotunun arasında AlphaTauri'den Yuki Tsunoda ve Red Bull'dan Sergio Perez yer aldı. Perez böylelikle, Verstappen'in 0.5 saniye gerisinde kaldığı gibi iki AlphaTauri'ye de geçilmiş oldu. Tsunoda ise en hızlı turunu sert lastikle attığı için dikkat çekici bir iş yapmış oldu.

McLaren pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris, 1 saniyelik dilimin içerisinde olsalar da sırasıyla 11. ve 12. oldular. Ricciardo en hızlı turunu sert lastikle kaydetti.

Alfa Romeo pilotları, Katar'a kıyasla daha iyi göründüler. Antonio Giovinazzi, ilk seansta beşinci olmuştu. İkinci seansta ise Hamilton'ın 1 saniye gerisinde 13. oldu. Kimi Raikkonen ise 14. sırada yer aldı.

Aston Martin pilotları Lance Stroll ve Sebastian Vettel 15. ve 16. oldular. Stroll en hızlı turunu orta lastikle kaydetti. George Russell 17. oldu ve Mick Schumacher 18. olarak bir kez daha iki Williams'ın arasına girmiş oldu.

Son iki sırada en hızlı turunu orta lastikle atan Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin yer aldı.

Seans içerisinde en çok tur atan isimler 24 turla Carlos Sainz, Kimi Raikkonen ve George Russell oldu.

En hızlı turunu orta lastikle atan isimler: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Lance Stroll ve Nicholas Latifi.

En hızlı turunu sert lastikle atan isimler: Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo.

Diğer isimlerin tamamı en hızlı turlarını yumuşak lastikle attı.

Üçüncü antrenman seansı, cumartesi günü TSi 17:00'de başlayacak.

Seans sonucu: