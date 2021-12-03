Budkowski: "İlk antrenmanın olaysız geçmesi inanılmaz"

İlk antrenman seansı, beklentilerin aksine oldukça sorunsuz geçti ve seans boyunca yol tutuş seviyesi oldukça iyi göründü.

Seansın ardından basın toplantısına katılan Marcin Budkowski, şöyle dedi: “Dürüst olmak gerekirse, antrenman seansının olaysız geçmesi inanılmaz."

"Dün gece Fernando Alonso ve mühendisleriyle pistte yürürken, antrenman seansının ilginç geçeceğini düşündük ama şimdiye kadar her şey sorunsuz geçti. Hafta sonu boyunca böyle olması pek olası görünmüyor çünkü sürücüler daha agresif şekilde zorlamaya başlayacaklar. Fakat buradaki pist harika!"

"Buradaki asfalt yüzey tamamen yeni olduğu ve tutuş seviyesinin ne olacağını bilemediğimiz için endişeliydik. Ancak yol tutuş açısından her şeyin yolunda olduğu ortaya çıktı, bu yüzden özel bir endişemiz yok. Lastikler de iyi çalışıyor gibi görünüyor. Ancak uzun sürüşler yapmayı planladığımız ikinci antrenman seansında daha doğru bilgiler alacağız."

"Haftanın başında bile pist çok tozluydu, çünkü burada çalışmalar devam ediyordu, ancak organizatörler Cuma gününe kadar şaşırtıcı bir şekilde yüzeyi iyi şekilde temizlediler."

"Sürücülerimiz simülatörde pisti inceledikleri zaman ilginç bir şey de fark ettik: Yeni bir pistte rahat hissetmeleri için genellikle iki veya üç tur gerekiyor, ancak Cidde Pisti'nde yedi veya sekiz tura ihtiyaçları vardı. Gerçek şu ki, tam güçle zorlamak, bariyerlere yaklaşmak ve virajları en iyi şekilde dönmek özgüven gerektiriyor."

"Bugün tüm sürücülerin yavaş yavaş geliştiğini ve tur sonuçlarının giderek geliştiğini gördük."

Sonrasında takımlar şampiyonasındaki durum hakkında şunları söyledi: "Sezonun bu noktasında karışık duygular içindeyiz: Bir yandan, önümüzde bulunan hedeflere neredeyse ulaştık: Esteban Ocon Macaristan'da kazandı ve Fernando Katar'da podyuma çıktı. Takımımız şampiyonada 5. sırada yer alıyor ancak yine de sezon başında daha iyi performans gösterebilirdik."

"Her şeye rağmen Formula 1'in yeni teknik düzenlemelere geçeceği ve yeni bir motorun yanı sıra tamamen yeni bir şasiye sahip olacağımız gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images