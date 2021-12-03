Bottas, cuma gününden memnun

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, ilk seansta üçüncü olurken, ikinci seansta takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın hemen gerisinde ikinci oldu.

Günün ardından konuşan Bottas şöyle dedi: "Pist hakkında ne düşündüğümü takım radyosundan söyledim. Bu gerçekten iyi bir pist. Oldukça sert görünüyor, çoğu zaman tam gaz gidiyorsunuz ve yüksek hızlarda duvarlara çok yakınsınız ama istediğimiz ve keyif aldığımız şey bu. Size bolca adrenalin sağlıyor."

"İlk antrenman seansında aslında pistin gelişimi beklediğim gibiydi. Yani biraz toz vardı ama aşırı değildi. Fakat bu hafta sonu devam eden farklı kategoriler de var ve bunun da yardımıyla pist adım adım gelişiyordu, ayrıca asfalt konusunda iyi bir iş çıkardılar, yeni bir asfalt olmasına rağmen yol tutuş iyi."

"Aynı zamanda o kadar tümsek de yok. Belki 22 . ve 27. virajlar arasında olabilir ama bunun dışında gerçekten güzel ve çok düzgün."

Öğrendikleri en büyük şeyin ne olduğu sorusuna Bottas, "Doğrusu, yol tutuş seviyesinin onayını almak güzeldi çünkü başlangıçtaki ayarınızı ve simülasyonlarınızı, tahmini yol tutuş seviyesine göre belirliyorsunuz."

"Bu da gerçekten değişebilir bir şey. Bu yüzden aslında çok da fena bir noktada başlamadık. Bana göre bugün en büyük sürpriz lastiklerin bugün oldukça iyi dayanmasıydı. Bu yüzden yarışta çok fazla pit stop göreceğimizi sanmıyorum."

"Ayrıca lastik hamurları arasında çok fark yok gibi görünüyor. Tüm hamurlarda gayet iyiydi. Aslında Lewis'le beraber en hızlı turlarımızı orta lastikle attık. Trafik burada genel olarak oldukça zorlayıcı çünkü düzlükler yok, her zaman pek çok kör nokta var." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images