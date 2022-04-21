Haas, Rich Energy ve Uralkali örneklerinden sonra yeni anlaşmalar için acele etmeyecek

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Motorsport.com geçen hafta Haas'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra yollarını ayırdığı Uralkali'nin talebine rağmen, sponsorluk ücretini geri ödemeyeceğini öğrenmişti.

Uralkali, Haas'tan 13 milyon dolarlık bir ücret istiyordu ancak Haas, bunu geri ödemediği gibi, takımın ayrıca Uralkali anlaşması devam etseydi elde edecekleri kârın kaybı nedeniyle tazminat alma hakkı olduğunu da ekledi. Daha sonra bunun karşılığı olarak 8 milyon euro ödeme talep etti ve birkaç gün içerisinde transfer edilmesini istedi.

Haas F1 patronu Steiner, devam eden yasal sürecin gizliliğine saygı duymak istediği için yorum yapmaktan kaçındı.

Buna karşılık, Uralkali'nin gidişiyle oluşan mali açığı kapatmaya yardımcı olacak yeni sponsorların ilgi odağı olduklarını belirtirken, yeni anlaşma için acele etmeyeceklerinin altını çizdi.

Steiner, "Çok fazla hareketlilik olduğunu söyleyebilirim ama hemen bir başka anlaşma yapmak istemiyoruz."

"Zaman ayırmak, gerekli özeni göstermek ve iyi bir karar vermek istiyoruz. Şu anda [finansal anlamda] güvenli bir noktadayız."

"Acele edip, belki de altı ay sonra pişman olacağımız bir anlaşma yapmanın anlamı yok." dedi.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Haas'ın yüzü sponsorluklardan yana pek gülmedi. Amerikalı ekip, Uralkali ile anlaşmadan kısa bir süre önce Rich Energy ile de sorunlu bir ortaklığa sahipti. Sonuç olarak iki taraf arasındaki anlaşma, 2019'un ilk 14 yarışının ardından feshedildi.

Üst üste iki başarısız anlaşma hakkında Steiner, "Yaşıyoruz ve öğreniyoruz." diyerek, yaşananlardan dersler çıkardıklarını belirtti.

Steiner, potansiyel bir ana sponsordan gelen ilgi yeterince ciddiyse, herhangi bir anlaşma için aceleye gerek olmayacağını ve durum tespiti için daha fazla zaman ayırabileceklerini düşünüyor. Ayrıca, bir sponsorluk anlaşması yapmanın yalnızca ilgili finansal rakamlara bağlı olmadığını da ekliyor.

Steiner, "En iyi pakete sahip olmak istiyoruz, yani bir şeylerin birleşimi olması lazım."

"Bu en iyi anlaşmayı, en iyi sponsoru seçmekle ilgili. Yani sadece birini seçip altı ay sonra pişman olmakla ilgili değil."

"Bazen iki hafta içinde bir şeyler yapmaya çalışmak bir tür tuzaktır. Bu insanlarla oturup açık ve net konuşmak daha iyi. Çünkü eğer biri beklemek isterse, üç ay ya da altı bekleyebilir. Bunun için aceleye gerek yok."

"Eğer anlaşma yeterince iyi değilse, bu yıl anlaşma yapmak zorunda değiliz. Bu bir zorunluluk değil. Mesela bugünlerde bir küçük sponsor daha duyurduk."

"Elimizde bir şeyler var fakat bunların doğru olması gerekiyor." dedi.