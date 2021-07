Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"

Lando Norris, Red Bull Ring'deki sıralama turlarında ilk çizgiyi almayı başardı ve yarışın ilk bölümünde Lewis Hamilton'ın önünde gidiyordu.

Sergio Perez'i pist dışına ittiği için 5 sn zaman cezası alan Norris, İngiliz pilota geçildiği gibi, Valtteri Bottas'ın da gerisine düştü.

Yarışı Hamilton'ın hasarıı nedeniyle geriye düşmesinin ardından üçüncü bitirse de Norris, genel tempo anlamında en güçlü hafta sonunu geçirdi ve dikkatleri üzerine çekti.

Ancak takım patronu Andreas Seidl, her yerde bu performansı tekrarlamayacaklarını ve bu yüzden dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

McLaren MCL35M'de yapılan güncellemelerin ilerlemelerine yardım ettiğini söyleyen Seidl, aynı zamanda Red Bull Ring'deki uzun düzlüklerin ve yüksek hızlı virajların aracın temposunu ortaya çıkarmalarını sağladığını açıkladı.

Seidl, "Bence gerçekçi olmamız gerekiyor çünkü burası aracımıza uyan bir pistti."

"Bence görmesi güzel olan şey, geçen hafta sonuna kıyasla, güncellemeler ve ayarlarda yaptığımız çeşitli değişikliklerle, hem sıralamalarda hem de yarışta performans açısından kesinlikle ileri doğru bir adım atmamızdı."

"Bu, en iyi araçlardan bazılarıyla savaşabilecek bir pozisyonda olmamızı sağladı."

"Mesela Mercedes'in veya Lewis'in ne gibi sorunlar yaşadığını tam olarak bilmiyoruz. Fakat bu, bize tamamen kendi performansımız sayesinde podyum kazanma şansı verdi ki bu harika." dedi.

Andreas Seidl celebrates with Lando Norris and Daniel Ricciardo after 2021 Austrian GP

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images