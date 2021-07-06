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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

McLaren, geçen hafta sonu yapılan Avusturya Grand Prix'sinde Mercedes ile mücadele etmelerine rağmen Formula 1'deki gerçek performansları konusunda "gerçekçi" kalmaları gerektiğini söyledi.

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"

Lando Norris, Red Bull Ring'deki sıralama turlarında ilk çizgiyi almayı başardı ve yarışın ilk bölümünde Lewis Hamilton'ın önünde gidiyordu. 

Sergio Perez'i pist dışına ittiği için 5 sn zaman cezası alan Norris, İngiliz pilota geçildiği gibi, Valtteri Bottas'ın da gerisine düştü.

Yarışı Hamilton'ın hasarıı nedeniyle geriye düşmesinin ardından üçüncü bitirse de Norris, genel tempo anlamında en güçlü hafta sonunu geçirdi ve dikkatleri üzerine çekti.

Ancak takım patronu Andreas Seidl, her yerde bu performansı tekrarlamayacaklarını ve bu yüzden dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

McLaren MCL35M'de yapılan güncellemelerin ilerlemelerine yardım ettiğini söyleyen Seidl, aynı zamanda Red Bull Ring'deki uzun düzlüklerin ve yüksek hızlı virajların aracın temposunu ortaya çıkarmalarını sağladığını açıkladı.

Seidl, "Bence gerçekçi olmamız gerekiyor çünkü burası aracımıza uyan bir pistti."

"Bence görmesi güzel olan şey, geçen hafta sonuna kıyasla, güncellemeler ve ayarlarda yaptığımız çeşitli değişikliklerle, hem sıralamalarda hem de yarışta performans açısından kesinlikle ileri doğru bir adım atmamızdı."

"Bu, en iyi araçlardan bazılarıyla savaşabilecek bir pozisyonda olmamızı sağladı."

"Mesela Mercedes'in veya Lewis'in ne gibi sorunlar yaşadığını tam olarak bilmiyoruz. Fakat bu, bize tamamen kendi performansımız sayesinde podyum kazanma şansı verdi ki bu harika." dedi.

Andreas Seidl celebrates with Lando Norris and Daniel Ricciardo after 2021 Austrian GP

Andreas Seidl celebrates with Lando Norris and Daniel Ricciardo after 2021 Austrian GP

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Seidl yarıştan önce McLaren için ana hedefin beşinci sırada bitirmek olduğunu söylemişti çünkü takım saf performans anlamında Mercedes ve Red Bull'u yenebilecek durumda olmadıklarını düşünüyordu.

Avusturya'nın McLaren için pozitif olduğu açık olsa da Seidl, bunu her yerde tekrarlamalarını beklemiyor.

“Olmayan şeyleri görmenin bir anlamı yok. Gerçekçi olmanız gerekiyor. Mesela geçen haftaki yarışa bakarsanız bu dört araçla mücadele etme şansımız yoktu ve şimdi bundan bir hafta sonra aynı pistteyiz. [Geçen hafta] aramızda çok büyük bir fark vardı."

"Geçen hafta sonuna kıyasla daha iyi bir araca sahip olacağımızı biliyorduk, ancak onlarla bu şekilde savaşmayı beklemezdik."

"Aynı zamanda özellikle Mercedes'in hangi sorunları yaşadığını bilmiyoruz."

"Takım olarak nerede yer aldığımız ve farkın ne kadar olduğunu biliyoruz. Altyapı ve benzeri konularda takımın ne kadar geride olduğunu da biliyoruz. Yani bulunduğumuz yerde olmamız sürpriz değil."

“Bir yolculuğun içerisindeyiz. Bu farkı nasıl azaltmak istediğimize dair net bir planımız var ve bu birkaç yıl alan bir şey ama adımlar atıyoruz ki bu pozitif."

"Hırslıyız ancak sihir yapamazsınız ve bence gerçekçilik duygusuna sahip olmak çok önemli. Avusturya gibi harika ve takıma pozitif enerji veren sonuçların büyüsüne kapılmamak her zaman iyidir."

"Bu, genel tabloyu yani bulunduğumuz yerle ilgili gerçekçi tabloyu değiştirmiyor."

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