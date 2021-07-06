Glock: "Mercedes ve Hamilton kolay pes etmeyecek"

Max Verstappen bu yıl, yarış dışı kaldığı Azerbaycan Grand Prix'si hariç tüm yarışlarda ilk iki sırada yer aldı. Hollandalı pilot, Bahreyn, Portekiz ve İspanya'da ikinci olurken Emilia Romagna, Monako, Fransa, Steiermark ve Avusturya GP'de zafere ulaşmayı başardı.

Topladığı 182 puanla şampiyonayı lider götüren Verstappen, Lewis Hamilton'la arasını 32 puana çıkardı.

Takımlar şampiyonasında da durum benzer. Red Bull, son beş yarışın tamamında Mercedes'ten daha fazla puan aldı ve şampiyonada Mercedes'in 44 puan önünde ilk sırada yer alıyor.

Şimdilerde yorumculuk yapan Timo Glock, Hamilton ve Mercedes'in şu an geride olsalar bile kolay kolay pes etmeyeceğini dile getirdi.

Aynı zamanda DTM'de yarışan Glock, "Bir sonuca varmak konusunda acele etmemek gerekiyor ve Hamilton'ı yabana atmamalısınız."

"Max ve Red Bull Racing'in mevcut baskınlığına rağmen, Lewis ve Mercedes bu kadar kolay pes etmeyecek. Fakat Verstappen, önümüzdeki iki veya üç yarışta farkı biraz daha açabilirse, şampiyonluğu kazanmak için gerçek bir şansa sahip olacak." dedi.

Yarışın tartışma konularından bir tanesi, sürücülere verilen cezalardı ve Glock, bu konuda farklı bir görüşe sahipti

"Şahsen, rakibinizin yeterli alana sahip olması gerektiğini düşünüyorum."

"Hiçbir yerde dış taraftan atak yapamayacağınız yazmıyor ancak herkes bunun riskli bir atak olduğunu bilir."

"Lando Norris, atak yapıldığını biliyordu ve rakibinin pozisyon için mücadele etmesine izin vermeliydi."

"Elbette her sürücü kendi fikrini savunuyor ancak sporun adil ve muhteşem olması gerekiyor. Rakibimize yeteri kadar yer bırakmalı ve bencil davranmamalıyız, onu pistten itmemeliyiz."