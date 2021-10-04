Schumacher: "Haas'ın deneyimli bir yedek pilota ihtiyacı yok"

Haas takım patronu Gunther Steiner, Rusya Grand Prix'si öncesinde, gelecek yıl deneyimli bir yedek pilota sahip olmanın, çaylak Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'le yarıştıkları göz önüne alındığında takım için faydalı olabileceğini söylemişti.

Steiner, takımın mevcut sürücü kadrosunun hızını ve geri bildirimlerini değerlendirmek adına, bir referans noktası eksikliği yaşadığına inanıyor. Bu da araç gelişimi için önemli bir nokta olabilir.

Fakat ilk yılını geride bırakmaya hazırlanan Schumacher, bu öneriye şüpheyle yaklaşıyor ve hem kendisinin hem de çaylak takım arkadaşı Mazepin'in, Haas'a ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladığını söylüyor.

Alman pilot, "Doğruyu söylemek gerekirse araçtan mümkün olan en iyi şekilde yararlandığımızı düşünüyorum."

"Özellikle yedek pilotların aracı pek fazla kullanmadığını da hesaba kattığımızda, buna (deneyimli bir yedek pilota) ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum."

"Bunun nasıl olacağını elbette bilmiyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Bence bazı sıralama turlarında, araçtan maksimumu çıkarabileceğimizi gösteriyorduk." dedi.

Schumacher'in takım arkadaşı Mazepin ise, bu fikre açık olduğunu ve bunun takım yönetimi tarafından alınması gereken bir karar olacağını belirtti.

"Takım içerisinde bana böyle bir konu hiç sorulmadı. Sürücülerin böyle bir seçim yapabileceğini düşünmüyorum ve doğru olan da bana göre bu."

"Fakat bana sorarlarsa, şu anda bulunduğumuz konum göz önüne alındığında, daha fazlar yardımın iyi olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de her türlü çözüme açığım."

"Yine takım patronu Gunther ve nihayetinde bu kararları benim değil, onun alması gerekiyor. Ben bunun için fazla gencim."

Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Steiner, yedek pilot alıp almayacakları konusundaki kararlarını kışın vereceklerini ve bunu, cuma günü getirilmesi planlanan kısıtlamalara uydurmaları gerektiğini yineledi.

Gelecek yıl kurallar değiştirebilir ve cuma günü takımların bir çaylak sürücüyü piste çıkarması gerekebilir. Bu da yedek pilotun durumunu zorlaştıracak.

Steiner, "Sezon sonunda, birine ihtiyacımız olduğunu hissedip hissetmediğimize ve durumun nasıl ilerlediğine bakacağız."

"Henüz, bize referans olacak bir pilot aramadık ve aramıyoruz da. Fakat daha iyi olmamıza yardımcı olacağına inanıyorsak, bu konudaki kararımızı yıl sonunda vereceğiz."

"Buradaki sorun şu; Eğer referans olacak bir pilot veya deneyimli bir pilotu araca koyarsanız, bu sefer aracı kullanamadıkları için genç sürücüler pist üstü vakti kaybeder. Günümüzde test anlamında istediğimizi yapmakta özgür değiliz."

"Yani tartmamız gereken artılar ve eksiler var. Baktığım nokta da burası. Yani bir olasılık var ama henüz alınan bir karar yok." dedi.