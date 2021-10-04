Gasly: "Umarım 2022, AlphaTauri için daha iyi olur"

AlphaTauri, bu yıl özellikle tek turda orta grubun en hızlı takımlarından biri olmayı başardı. Fakat pazar günleri bunu puanlara dönüştürmekte zorlandı.

Gasly, bu yıl çoğu yarışta sıralama turlarının son bölümüne kalıp, iyi pozisyonlar elde etse de, çoğu zaman puan almakta bile zorlandı.

Buna karşılık Gasly, topladığı 66 puanla, İtalyan takımın Alpine ile beşincilik mücadelesi vermesinde büyük pay sahibi oldu. Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise bu süreçte sadece 18 puan alabildi.

Gelecek yıl kurallarda büyük değişiklikler olacak ve güç düzeni büyük oranda değişebilir. Ayrıca genel beklenti, artık takımlar arasındaki farkların daha az olacağı yönünde.

Yeni sezonda takım adına yarışmayı sürdürecek Gasly, AlphaTauri'nin 2022'de iyi performans göstermesini umut ediyor.

Fransız pilot, "Doğrusu gelecek yıla doğru giderken, tam olarak nerede olacağımızı söylemek veya bilmek çok zor."

"Bunlar tamamen yeni kurallar. Yeni araç ve yeni kuralların, gelecek yıl bizim gibi takımlara bazı fırsatlar ve bir şeyler başarma şansı vereceğine inanmak istiyorum."

"Umarım gelecek sezon, bu yıla göre bizim için daha iyi geçer." dedi.

Gasly, bu yıl iyi durumda olsalar bile çok fazla hata yaptıklarını ve bu yüzden de önemli puanlar kaybettiklerini düşünüyor.

"Mesela son yarışta çok fazla hata yaptık. Bunu yapınca da puan kazanamıyorsunuz. Her şey bu kadar basit. Hepimizin daha iyi iş çıkarması ve fırsatlardan nasıl faydalanabileceğimizi düşünmesi gerekiyor."

"Takımda çok iyi insanlar var ama hem cumartesi hem de pazar hatalar yapıp, ardımızda değerli puanlar bırakıyoruz. Bu puanları bu şekilde heba etmemiz üzüntü verici. Aracımız çok rekabetçiydi ancak takımlar şampiyonasında beşincilik için savaşırken bu tarz hataları göze alamazsınız."