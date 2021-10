Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

Türkiye Grand Prix'si bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve hafta sonu boyunca F1'in destek yarışları olarak F2 veya F3 değil, Intercity'nin özel olarak düzenlediği Silver Cup, Gold Cup ve Platinum Cup yarışları olacak.

Seyirciler böylelikle, üç günlük süre zarfında Formula 1 araçları dışında çeşitli yarışlar da seyretmiş olacaklar.

Programa aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Cuma

08:45 - 09:00: FIA Pist & Medikal araç & Güvenlik aracı testleri

09:20 - 09:50: Intercity Silver Cup antrenman seansı

10:15 - 10:45: Intercity Gold Cup antrenman seansı

11:00 - 11:15 : Pist incelemesi & F1 görevlileri için oryantasyon

11:30 - 12:30: F1 1. antrenman seansı

12:55 - 13:25: Intercity Platinum Cup 1. antrenman seansı

13:00 - 14:00: F1 takım patronları basın toplantısı

13:50 - 14:20: Intercity Silver Cup sıralama turları

14:30 - 14:40: FIA pist incelemesi

15:00 - 16:00: F1 2. antrenman seansı

16:05 - 16:35: VIP misafirleri pist turları

16:45 - 17:15: Intercity Platinum Cup 2. antrenman seansı

17:30 - 18:30: F1 pilot basın toplantısı

Cumartesi

08:50 - 09:05: FIA Pist & Medikal araç & Güvenlik aracı testleri

09:05 - 09:20: F1 takım pit stop antrenmanı

09:25 - 09:55: Intercity Gold Cup sıralama turları

10:20 - 10:50: Intercity Platinum Cup sıralama turları

10:55 - 11:25: VIP misafirleri pist turları

11:30 - 11:40: FIA pist incelemesi

12:00 - 13:00: F1 3. antrenman seansı

13:25 - 13:30: Intercity Silver Cup pit yolu açılışı

13:40 - 14:15: Intercity Silver Cup yarışı (8 tur veya 30 dk)

14:35 - 14:45: FIA pist incelemesi

15:00 - 16:00: F1 sıralama turları

16:00 - 17:00: Basın toplantısı

16:25 - 16:30: Intercity Platinum Cup pit yolu açılışı

16:40 - 17:20: Intercity Platinum Cup 1. yarış (12 tur veya 35 dk)

Pazar

09:45 - 10:00: FIA Pist & Medikal araç & Güvenlik aracı testleri

10:20 - 10:25: Intercity Gold Cup pit yolu açılışı

10:35 - 11:10: Intercity Gold Cup yarış (8 tur veya 30 dk)

10:35 - 11:40: Intercity Platinum Cup pit yolu açılışı

11:50 - 12:30: Intercity Platinum Cup 2. yarış (12 tur veya 35 dk)

12:45 - 13:45: VIP misafirleri pist turları

13:20 - 13:50: Pilot tören geçidi

14:00 - 14:10: FIA Pist & Medikal inceleme

14:20 - 14:30: Formula 1 pit yolu açılışı

14:43 - 14:44: "We Race As One"

14:44 - 14:46: İstiklal marşı

15:00 - 17:00: Grand Prix (58 tur & 120 dakika)