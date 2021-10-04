Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı
Intercity İstanbul Park yönetimi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'sinin tam programını yayınladı.
Türkiye Grand Prix'si bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve hafta sonu boyunca F1'in destek yarışları olarak F2 veya F3 değil, Intercity'nin özel olarak düzenlediği Silver Cup, Gold Cup ve Platinum Cup yarışları olacak.
Seyirciler böylelikle, üç günlük süre zarfında Formula 1 araçları dışında çeşitli yarışlar da seyretmiş olacaklar.
Programa aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Cuma
08:45 - 09:00: FIA Pist & Medikal araç & Güvenlik aracı testleri
09:20 - 09:50: Intercity Silver Cup antrenman seansı
10:15 - 10:45: Intercity Gold Cup antrenman seansı
11:00 - 11:15 : Pist incelemesi & F1 görevlileri için oryantasyon
11:30 - 12:30: F1 1. antrenman seansı
12:55 - 13:25: Intercity Platinum Cup 1. antrenman seansı
13:00 - 14:00: F1 takım patronları basın toplantısı
13:50 - 14:20: Intercity Silver Cup sıralama turları
14:30 - 14:40: FIA pist incelemesi
15:00 - 16:00: F1 2. antrenman seansı
16:05 - 16:35: VIP misafirleri pist turları
16:45 - 17:15: Intercity Platinum Cup 2. antrenman seansı
17:30 - 18:30: F1 pilot basın toplantısı
Cumartesi
08:50 - 09:05: FIA Pist & Medikal araç & Güvenlik aracı testleri
09:05 - 09:20: F1 takım pit stop antrenmanı
09:25 - 09:55: Intercity Gold Cup sıralama turları
10:20 - 10:50: Intercity Platinum Cup sıralama turları
10:55 - 11:25: VIP misafirleri pist turları
11:30 - 11:40: FIA pist incelemesi
12:00 - 13:00: F1 3. antrenman seansı
13:25 - 13:30: Intercity Silver Cup pit yolu açılışı
13:40 - 14:15: Intercity Silver Cup yarışı (8 tur veya 30 dk)
14:35 - 14:45: FIA pist incelemesi
15:00 - 16:00: F1 sıralama turları
16:00 - 17:00: Basın toplantısı
16:25 - 16:30: Intercity Platinum Cup pit yolu açılışı
16:40 - 17:20: Intercity Platinum Cup 1. yarış (12 tur veya 35 dk)
Pazar
09:45 - 10:00: FIA Pist & Medikal araç & Güvenlik aracı testleri
10:20 - 10:25: Intercity Gold Cup pit yolu açılışı
10:35 - 11:10: Intercity Gold Cup yarış (8 tur veya 30 dk)
10:35 - 11:40: Intercity Platinum Cup pit yolu açılışı
11:50 - 12:30: Intercity Platinum Cup 2. yarış (12 tur veya 35 dk)
12:45 - 13:45: VIP misafirleri pist turları
13:20 - 13:50: Pilot tören geçidi
14:00 - 14:10: FIA Pist & Medikal inceleme
14:20 - 14:30: Formula 1 pit yolu açılışı
14:43 - 14:44: "We Race As One"
14:44 - 14:46: İstiklal marşı
15:00 - 17:00: Grand Prix (58 tur & 120 dakika)