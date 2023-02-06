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Sargeant: "Albon'a değil kendime güvenmeliyim"

2023 Williams pilotu Logan Sargeant, Alex Albon hakkında çok fazla olumlu şey düşünse de; takım arkadaşının tavsiyelerinden ziyade kendisine güvenmesi gerektiğine inanıyor.

Zeynep Taş
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Sargeant: "Albon'a değil kendime güvenmeliyim"
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2023 sezonu için Williams'a, Kanadalı pilot Nicholas Latifi'nin yerine Formula 2 Carlin pilotu Sargeant getirildi. 

İlk F1 sezonunu dört gözle beklese de Sargeant, kendisine net hedefler koymadığını ve şu anki planının F1'e uyum sağlamak olduğunu açıkladı.

Sargeant, "Kendime kesinlikle sayısal bir hedef koymuyorum, sezona uyum sağlamam ve öğrenmeye istekli olmayı planlıyorum."

"Bu şekilde araçtan maksimum performansı alacağım ve hemen olmasa da mümkün olan en kısa sürede bunun da üstüne çıkacağım ve o şekilde devam edeceğim."

"Bu yüzden hedef olarak bir tarih ya da başka bir şey koymak istemiyorum. Bu fırsatı elde etmek için çok şeyden vazgeçtim ve şu ana kadar iyi bir kariyerim olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çaylak pilot, sürüş tarzı hakkında ipuçları da verdi: "Dürüst olmak gerekirse, sıralama turlarında oldukça iyi olduğumu düşünüyorum."

"Aracın hafif olduğu, yeni lastiklerin takılı olduğu ve her şeyini ortaya koyman gerektiği zamanlar her zaman hafta sonunun en sevdiğim noktası olmuştur, sanırım bu benim en güçlü yönüm."

Sargeant, daha önce Red Bull'da yarışmış ve Amerikalı pilota göre oldukça deneyimli olan Alex Albon'un takım arkadaşı olacak. 

Logan Sargeant, Williams

Logan Sargeant, Williams

Fotoğraf: Williams

Albon tarafından kendisine herhangi bir tavsiye verilip verilmediği sorulduğunda Sargeant, "Herhangi bir ipucu ya da püf noktası verdiğini söyleyemem, eminim bunları kendine saklıyordur."

"Genel olarak harika bir takım oyuncusu, takım için en iyisini istediği açık. Takımın mümkün olduğunca ileriye gidebilmesi için birlikte çalışmamız gerektiğini anlıyor."

"Çok açık, çok dürüst ve çok yardımsever. Bir takım arkadaşından isteyebileceğiniz her şey onda var, özellikle de bir çaylak olarak." 

"Yine de ona çok fazla güvenmemeyi planlıyorum; kendime, içgüdülerime ve hissettiklerime güvenmeliyim. Ayakta durmam, iyi ve kötü zamanlardan geçmem ve tüm farklı şeyleri deneyimlemem gerektiğini hissediyorum."

"Zorluklar olacağını biliyorum, ama umarım çabucak üstesinden gelebilirim. Ve umarım Albon ile araçtaki her şeyi aynı hisseder ve genel olarak aynı yönde ilerleyebiliriz." dedi.

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