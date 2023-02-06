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Robson: "FW45, felsefi açıdan bir evrim"

Williams teknik direktörü Dave Robson, 2023 aracı FW45'in felsefi açıdan bir evrim olduğunu ve Silverstone güncellemelerinin üstüne koymayı başardıklarını düşünüyor.

Altay Gök
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Robson: "FW45, felsefi açıdan bir evrim"
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2023 aracı FW45'i bugün gerçekleşen lansmanda tanıtan Williams, yeni Gulf Oil ortaklığı ve nakit akışının sağlanması nedeniyle girilen yükseliş trendi sayesinde puan mücadelesine dönebilmeyi umuyor.

Lansmanda renk düzeni olarak ciddi değişiklikler yapmadığı gözlemlenen takımın teknik olarak ise geçen yıl Britanya GP'sinde gerçekleştirdiği konsept değişikliğine yoğunlaştığı ve gelişmiş bir tasarımla testlere geleceği düşünülüyor.

Basın toplantısında araç hakkındaki soruları yanıtlayan Robson, bu iddiaları genel itibariyle doğruladı.

Robson, "FW45 felsefi olarak bir evrim, bunu göreceksiniz. Ancak elbette bu değişikliklerin bir kısmı yeni taban kurallarıyla ilgili."

"Araçtaki en belirgin değişimin sidepod tarafında olduğunu söyleyebiliriz, geçen yıl Silverstone'da tanıttığımız tasarımı geliştirmeyi başardık."

"Aslında bunu geçen sene yapmayı planlıyorduk ancak radyatör nedeniyle biraz kısıtlanmış vaziyetteydik, bunun üstünde çalışma ve düzeni değiştirme fırsatımız oldu." dedi.

FW44'ün yere basma kuvveti açısından ciddi sıkıntılar çekmesi, Williams'ı birçok yarışta puan mücadelesinin dışında bırakırken, İtalya ve Belçika gibi yarışlarda ise rekabetçi olabilmesini sağladı.

Bu konuyu ele alıp almadıkları sorulan Robson, "Düşük hızdaki performansımız ve yere basma kuvveti eksikliğimiz, aracı tasarlamamız açısından kesinlikle önemliydi. Bunun üzerinde çok çalıştık, bazı hedefler belirledik.

"Bu konuda belirli bir tur zamanı hedefi koymak zor ve yere basma gücü ile düşük sürtünme arasında bir geçiş yapmak zor olabilir, ancak bazı iyi hedefler belirlediğimizi düşünüyoruz."

"Rüzgar tünelinden aero verilerini alıp sürücülerle birlikte simülatörde yaptığımız çalışmalar sonucu iyi bir ilerleme kaydetmiş gibiyiz, ancak göreceğiz. Halen yapmamız gereken iyileştirmeler var, bunu yaptığımızı düşünmek istiyorum." dedi.

Williams FW45 livery detail

Williams FW45 livery detail

Fotoğraf: Williams

Takımdaki ikinci sezonuna giren Alex Albon'dan neler beklediği de sorulan Robson, Albon'un araç içinde ve dışında farklı kişiliklere büründüğünü ve biraz kendisini zorlaması gerektiğini söylüyor.

Robson, "Alex doğru dengeyi kurmayı başarabilen biri. Pistteyken bize ne düşündüğünü söylemekten çekinmiyor, ancak araçtan indiği anda konuşma şekli ve ses konu değişiyor, oldukça farklı bir karaktere bürünüyor."

"Bence kendisi duygusal bir anahtara sahip; genel olarak kask takılı olduğunda açık, takılı olmadığında kapalı bir kişilik."

"Ancak endişeye gerek yok, nitekim kendisi ne istediğini biliyor ve bunu istemekten çekinmiyor. Yani ortada büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum."

"Sadece biraz kendini zorlamalı, ki Logan'ın [Sargeant]  bunu yapacağını umuyoruz.

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