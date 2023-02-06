Williams: "Vowles, hırslı ve zeki biri"

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2022 sezonu sonunda takım patronu Jost Capito ve teknik direktör François-Xavier [FX] Demaison'un takımdan ayrılmasıyla Williams, önemli iki ismini kaybetti.

Capito'nun ayrılmasının ardından takım patronu olarak Mercedes'in strateji şefi James Vowles takıma getirildi.

Williams sportif direktörü Smeets, Capito ve FX'in ayrılığı konusunda şunları söyledi: "Onların ayrıldığını görmek biraz garip hissettirdi."

"Buraya Williams'a yardım etmek ve takımı tekrar öne çıkarmak için geldim. Bu yüzden hâlâ buradayım ve bu yolculuğun bir parçası olmak istedim."

"Demek istediğim, onlar artık burada değiller ama biz [Capito ile] hâlâ arkadaşız ve bir bira içip hasret gidereceğiz, ve eminim ki FX'i çok yakında başka bir yerde göreceğiz."

"Jost zaten uzun süre burada olmayı planlamıyordu, ancak ben Williams'a tamamen bağlıyım. Bu takımı ileriye taşımak için James ve ekibin geri kalanıyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Ayrılıklara rağmen Grove merkezli takım, yeni takım patronları için oldukça heyecanlı görünüyorlar. Ekip, Vowles'in takıma büyük bir katkı sağlayacağından emin.

Vowles'in takıma katılması hakkında Smeets, "Bence bu yolculuğu tamamlayan ve Williams'ı tekrar ileriye taşıyan birinin olması takım için çok önemli. Hepimiz bunun bir yıllık bir yolculuk olmayacağını biliyoruz."

Williams FW45 Fotoğraf: Williams

"Bence James, başlamak için çok hevesli ve Williams'ı ileriye taşımak konusunda çok kararlı olacak. Dolayısıyla, uzun vadede bu çok iyi hissettiriyor." dedi.

Araç performans şefi Robson da bu konuda Smeets'e katılıyor ve Vowles'i 'hırslı ve zeki' olarak tanımlıyor.

Robson, "James'i çok iyi tanımıyorum. Açıkçası, aynı sporun içindeyiz ama birbirimizi bir kol mesafesinde görüyoruz."

"Geçmişte onunla birkaç kez karşılaşmıştım, ancak buraya atandığından beri ona sadece 'merhaba' dedim."

"Birkaç hafta sonra ne planladığını öğreneceğiz, ama bence takıma zengin bir deneyim getirecek."

"James, zirvede olmak ve zirvede kalmak için ne gerektiğini biliyor. Bence kişisel olarak çok hırslı biri, ayrıca çok zeki olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden aramıza katılmasını ve yolculuğun bundan sonraki kısmında bizi yönlendirmesini dört gözle bekliyoruz."

"James'te aradığımız bir diğer şeyin de istikrar olduğunu düşünüyorum. Artık bu yeniden yapılanmanın bir sonraki aşamasına geçmeye hazırız, istikrarlıyız çok daha uzun vadeli bir planımız var." dedi.

Williams pilotu Alex Albon da, Vowles hakkında Mercedes pilotu George Russell ile görüştüğünü ve herkesin 'James'ten çok övgüyle bahsettiğini' söyledi.

Albon, "James, başlamak için sabırsızlanıyor."

"Çok istekli olduğunu görebiliyorsunuz, takımı olmasını istediği yere getirmek için motive olmuş durumda. Bu heyecan verici." şeklinde yorum yaptı.