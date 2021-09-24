FIA, Leclerc'in yeni güç ünitesine geçtiğini doğruladı

Ferrari, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Rusya Grand Prix'sine, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni bir güç ünitesi getireceğini açıklamıştı.

İtalyan ekip, 2022 güç ünitesi için son derece önemli olan yeni bir hibrit sistem geliştirdi ve aynı zamanda bu güncelleme, Shell'in yeni yakıt & yağlayıcısıyla da desteklendi.

Bu üniteyi bu hafta sonu sadece Charles Leclerc'in kullanacağı açıklanmıştı ve bugün itibariyle FIA tarafından da doğrulandı.

Yapılan açıklamaya göre Ferrari, Leclerc'in aracına yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, MGU-K, enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesi taktı.

Bu, Leclerc'in gridin en arkasına düşeceği anlamına geliyor.

Aynı zamanda Ferrari, Leclerc'in bu yılki altıncı egzozuna geçtiğini de doğruladı. Kurallar gereği pilotlar, yıl boyunca sekiz egzoz kullanabiliyorlar.