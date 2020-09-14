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Formula 1 / Son dakika

Russell: "F1'in kırmızı bayrak kurallarının değişmesi gerekiyor"

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Russell: "F1'in kırmızı bayrak kurallarının değişmesi gerekiyor"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Williams sürücüsü George Russell, Toskana Grand Prix'sinde rakiplerinin yarışın durdurulmasından dolayı avantaj elde etmesi nedeniyle, Formula 1'in kırmızı bayrak kurallarını değiştirmesi hakkında yapılan çağrılara destek verdi.

Kurallarda, özellikle yarış durduğunda pilotların lastik değiştirme özgürlüğüne sahip olması hakkında birtakım değişiklikler yapılması üzerine yapılan çağrıdan bir hafta sonra Russell, Mugello'da puan barajının dışında kalmasını kuralların kendisine karşı işe yaramasına bağladı. 

Özel olarak bu konuya değindiğinde ise Russell, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in ikinci kırmızı bayrak sırasında yanlış stratejide olduğunu, ancak yarışın durması sebebiyle efektif olarak ikinci pit stopu yaptığını söyledi. 

"Pit stoplardaki en önemli şeyin lastik değişimi olduğunun farkındayım." diyen Russell ekledi: "Bu sürücüler bedavadan lastik değiştirme fırsatı yakalıyorlar."

"İyi bir stratejideydik, lastikler bizim için gayet iyiydi ve bir anda pilotlar pite gelip istediği lastiği takabilme şansını yakaladılar. Aslında bir tane bedava pit stop kazandılar."

"Charles'ın önündeydim. Pite girmedi, şansına kırmızı bayrak çıktı, ve bir anda önüme geçti ve yeni set lastikle önümdeydi. Yani kırmızı bayrak altında Charles'a bir sıra kaybettim."

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Her ne kadar kırmızı bayrak altında lastik değiştirme kuralı yıllardır uygulanıyor olsa da, bu kuralın yarattığı fırsat, son iki yarışta toplam üç kırmızı bayrak çıkması ile beraber yeniden gündeme gelmiş oldu. 

Russell, FIA'nın daha çok kırmızı bayrak kullanacaksa, bu duruma göre kuralı değiştirmesi gerektiğine inandığını söyledi. 

"Eğer bunu yapmaya devam edeceklerse, birtakım kural üzerinde yeniden çalışmaları gerekecek."

"Yarışın bir bölümünde bedava bir lastik değişimi yapmanıza izin verilmemeli. Siz bir yarıştasınız. O sırada kullandığınız lastiği kullanmaya devam etmelisiniz."

"İnsanlar stratejilerini normal bir yarışa göre planlıyorlar, çıkan iki kırmızı bayrağa göre değil."

Bedava lastik değişimi konusu, İtalya Grand Prix'sinde Lance Stroll'ün kırmızı bayrak altında lastik değiştirerek elde ettiği avantaj sonrasında gündeme gelmişti. Kanadalı pilot, yarış yeniden başladığında yarışa ikinci sırada ve yeni lastikle geri dönmüştü.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Editör Jonathan Noble

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