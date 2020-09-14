Vettel, Ferrari F2004'ü satın alamamış

Michael Schumacher, Formula 1'deki yedinci ve son dünya şampiyonluğunu F2004 ile kazanmıştı. Bu araç ile Schumacher, 18 yarışın 13'ünü kazanırken takım arkadaşı Rubens Barrichello da iki kez kazandı.

Toskana GP öncesinde Michael Schumacher'in Formula 2'de yarışan oğlu Mick Schumacher, Ferrari'nin 1000. F1 yarışı kutlamaları kapsamında F2004 ile piste çıktı. Mick, geçen sene Almanya GP'den önce de aynı araçla gösteri sürüşü yapmıştı.

Bugünkü sürüş öncesinde gridde yer alan Vettel, F2004'ü almak istediğini ancak bunu yapamadığını açığa çıkardı.

Vettel ve eski takım arkadaşı Mark Webber arasında şu konuşma geçti:

Vettel: Bu benim favori aracım. Buna karşı yarıştın mı?

Webber: Sanırım Türkiye'de Michael'e çarpmıştım. Pek mutlu olmamıştı. Ancak bu aracı her gördüğümde, saf performans ve Michael'in zirvede olduğunu görüyorum. Olağanüstü zamanlardı, değil mi?

Vettel: Bizim araçlarımıza bak. Bugünkü araçlar çok büyükler. Çok daha fazla yere basma gücüne sahibiz ancak bu araç bizimkilerden 160 - 170 kg daha hafif. Arada büyük fark var.

Webber: Son dönemde koleksiyonuna araçlar ekliyorsun. Bu jenerasyondan araç var mı?

Vettel: Hayır. Bu araçtan vardı, tam olarak bu değil ancak aynı senenin aracı. Ama aşırı pahalıydı.

Webber: Hadi ama Seb!

Vettel: Öyleydi. İnanılmaz bir araç.

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