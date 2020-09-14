Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Masi: "Güvenlik aracı başlangıçlarını incelemeye gerek yok"

paylaşım
yorumlar
Masi: "Güvenlik aracı başlangıçlarını incelemeye gerek yok"
Ekleyen:
, Editör

FIA Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, Toskana GP'de gerçekleşen büyük kaza sonrasında, güvenlik aracı başlangıçlarını incelemeye gerek olmadığını söyledi ve sürücülerin eleştirilerini reddetti.

Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi ve Nicholas Latifi'nin yarış dışı kalmasına ve yarışın kırmızı bayrakla gecikmesine sebep olan kazanın incelenmesi sonrasında toplam 12 sürücüye uyarı cezası verildi. 

FIA hakemleri "kazanın ana sebebinin, belirtilen sürücülerin son virajdan ana düzlüğe kadar gaz ve fren uygulamasını istikrarsız bir şekilde yapmaları" olduğunu not ettiler. 

Güvenlik aracı sonrasında tempoyu düzenleyen ve istediği zaman yarış hızına dönme hakkı bulunan lider Valtteri Bottas'ın yanı sıra ikinci ve üçüncü sırada bulunan Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile arka grubun içinde yer alan Romain Grosjean, Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen konuyla ilgili bir uyarı cezası almadılar. 

Aralarında Hamilton'ın da bulunduğu birkaç sürücü, güvenlik aracı ışıklarının geç söndürülmesinin, araçların birbirine daha çok yaklaşmasına neden olması sebebiyle, kazada büyük bir rol oynadığını söylediler.

The Safety Car Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, and Charles Leclerc, Ferrari SF1000

The Safety Car Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, and Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Karar resmiyete bağlanmadan önce açıklamalarda bulunan Masi, sürücülerin kuralları biliyor olması gerektiğini söyledi.

"Hâlâ devam eden bir araştırma süreci bulunmakta, bu yüzden bir tarafı suçlamaya çalışmayacağım."

"Ancak sonuç olarak bu olaydan çıkarılması gereken birkaç önemli nokta var ve sürücülerin hepsi, cuma akşamı yapılan sürücüler toplantısında bilgilendirildiler. Onlara hatırlatılması gereken iki önemli nokta vardı."

"Bunlardan bir tanesi güvenlik aracını, pit girişinde bulunan güvenlik aracı çizgisinden önce geçmemeleri gerektiğiydi. İkincisi ise, ki bu pist için olağan dışı bir durum, geçiş yapmalarına izin veren kontrol çizgisinin pit yolu çıkışına yakın olması."

"Bu bir sürpriz değil ve buna benzer durumları Bakü'de de gördük. Kontrol çizgisine olan uzaklığın fazla olması nedeniyle lider, arkadan gelen araçların hava koridoru kullanmasına izin vermemesi için tempoyu olabildiğince yavaş tutabilir."

Prosedürün yeniden incelenmesi hakkındaki düşüncelerinin neler olduğu sorusuna Masi şu yanıtı verdi: "Bence güvenlik aracı başlangıcı kuralını incelemeye gerek yok."

Masi, güvenlik aracı ışıklarının çok geç kapatıldığı iddialarını da yalanladı.

"Basitçe söylemeliyim, istedikleri kadar eleştirebilirler, güvenlik aracı ışıkları kapatılması gereken yerde kapatılıyor. Dünyanın en iyi 20 sürücüsüne sahibiz."

"Bugünün başında F3 yarışında gördüğümüz gibi, alt kategorilerdeki sürücüler, F1 yarışındakine çok ama çok benzer bir güvenlik aracı başlangıcına sahiptiler ve kazasız bir şekilde yarışa başlayabildiler."

 

Ferrari CEO'su, F1 takımının "bir çukurda" sıkıştığına inanıyor

Önceki haber

Ferrari CEO'su, F1 takımının "bir çukurda" sıkıştığına inanıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Ferrari CEO'su, F1 takımının "bir çukurda" sıkıştığına inanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari CEO'su, F1 takımının "bir çukurda" sıkıştığına inanıyor

Wolff, INEOS'un Mercedes'i satın alma iddialarını önemsiz buluyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, INEOS'un Mercedes'i satın alma iddialarını önemsiz buluyor

Masi: "Güvenlik aracı başlangıçlarını incelemeye gerek yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Masi: "Güvenlik aracı başlangıçlarını incelemeye gerek yok"

Racing Point, Mugello güncellemesiyle "Pembe Mercedes" olmaktan çıktı
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Racing Point, Mugello güncellemesiyle "Pembe Mercedes" olmaktan çıktı

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Toskana GP: Olaylı yarışı Hamilton kazandı, Albon podyuma çıktı!

Raikkonen, hasarlı araca rağmen puan aldığı için mutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen, hasarlı araca rağmen puan aldığı için mutlu

Son Haberler

Masi: "Güvenlik aracı başlangıçlarını incelemeye gerek yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Masi: "Güvenlik aracı başlangıçlarını incelemeye gerek yok"

Ferrari CEO'su, F1 takımının "bir çukurda" sıkıştığına inanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari CEO'su, F1 takımının "bir çukurda" sıkıştığına inanıyor

Wolff, INEOS'un Mercedes'i satın alma iddialarını önemsiz buluyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, INEOS'un Mercedes'i satın alma iddialarını önemsiz buluyor

Ricciardo: "Hem mutlu hem üzgünüm!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Hem mutlu hem üzgünüm!"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

2
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

3
Formula 1

Ferrari CEO'su, F1 takımının "bir çukurda" sıkıştığına inanıyor

58dk
4
Formula 1

Wolff, INEOS'un Mercedes'i satın alma iddialarını önemsiz buluyor

1s
5
Formula 1

Masi: "Güvenlik aracı başlangıçlarını incelemeye gerek yok"

16dk

Son Haberler

Masi: "Güvenlik aracı başlangıçlarını incelemeye gerek yok"
F1

Masi: "Güvenlik aracı başlangıçlarını incelemeye gerek yok"

Ferrari CEO'su, F1 takımının "bir çukurda" sıkıştığına inanıyor
F1

Ferrari CEO'su, F1 takımının "bir çukurda" sıkıştığına inanıyor

Wolff, INEOS'un Mercedes'i satın alma iddialarını önemsiz buluyor
F1

Wolff, INEOS'un Mercedes'i satın alma iddialarını önemsiz buluyor

Ricciardo: "Hem mutlu hem üzgünüm!"
F1

Ricciardo: "Hem mutlu hem üzgünüm!"

Raikkonen, hasarlı araca rağmen puan aldığı için mutlu
F1

Raikkonen, hasarlı araca rağmen puan aldığı için mutlu

Son Videolar

Heroes: Michael Schumacher'in 3. şampiyonluğu - 2000 Japonya GP 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 3. şampiyonluğu - 2000 Japonya GP

2020 Toskana GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

2020 Toskana GP grid pozisyonları

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey 07:32
Formula 1

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması 00:59
Formula 1

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı 01:09
Formula 1

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.