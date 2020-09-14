Masi: "Güvenlik aracı başlangıçlarını incelemeye gerek yok"

Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi ve Nicholas Latifi'nin yarış dışı kalmasına ve yarışın kırmızı bayrakla gecikmesine sebep olan kazanın incelenmesi sonrasında toplam 12 sürücüye uyarı cezası verildi.

FIA hakemleri "kazanın ana sebebinin, belirtilen sürücülerin son virajdan ana düzlüğe kadar gaz ve fren uygulamasını istikrarsız bir şekilde yapmaları" olduğunu not ettiler.

Güvenlik aracı sonrasında tempoyu düzenleyen ve istediği zaman yarış hızına dönme hakkı bulunan lider Valtteri Bottas'ın yanı sıra ikinci ve üçüncü sırada bulunan Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile arka grubun içinde yer alan Romain Grosjean, Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen konuyla ilgili bir uyarı cezası almadılar.

Aralarında Hamilton'ın da bulunduğu birkaç sürücü, güvenlik aracı ışıklarının geç söndürülmesinin, araçların birbirine daha çok yaklaşmasına neden olması sebebiyle, kazada büyük bir rol oynadığını söylediler.

The Safety Car Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, and Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Karar resmiyete bağlanmadan önce açıklamalarda bulunan Masi, sürücülerin kuralları biliyor olması gerektiğini söyledi.

"Hâlâ devam eden bir araştırma süreci bulunmakta, bu yüzden bir tarafı suçlamaya çalışmayacağım."

"Ancak sonuç olarak bu olaydan çıkarılması gereken birkaç önemli nokta var ve sürücülerin hepsi, cuma akşamı yapılan sürücüler toplantısında bilgilendirildiler. Onlara hatırlatılması gereken iki önemli nokta vardı."

"Bunlardan bir tanesi güvenlik aracını, pit girişinde bulunan güvenlik aracı çizgisinden önce geçmemeleri gerektiğiydi. İkincisi ise, ki bu pist için olağan dışı bir durum, geçiş yapmalarına izin veren kontrol çizgisinin pit yolu çıkışına yakın olması."

"Bu bir sürpriz değil ve buna benzer durumları Bakü'de de gördük. Kontrol çizgisine olan uzaklığın fazla olması nedeniyle lider, arkadan gelen araçların hava koridoru kullanmasına izin vermemesi için tempoyu olabildiğince yavaş tutabilir."

Prosedürün yeniden incelenmesi hakkındaki düşüncelerinin neler olduğu sorusuna Masi şu yanıtı verdi: "Bence güvenlik aracı başlangıcı kuralını incelemeye gerek yok."

Masi, güvenlik aracı ışıklarının çok geç kapatıldığı iddialarını da yalanladı.

"Basitçe söylemeliyim, istedikleri kadar eleştirebilirler, güvenlik aracı ışıkları kapatılması gereken yerde kapatılıyor. Dünyanın en iyi 20 sürücüsüne sahibiz."

"Bugünün başında F3 yarışında gördüğümüz gibi, alt kategorilerdeki sürücüler, F1 yarışındakine çok ama çok benzer bir güvenlik aracı başlangıcına sahiptiler ve kazasız bir şekilde yarışa başlayabildiler."