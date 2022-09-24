Resmi: FIA, Herta'ya süper lisans vermeyi reddetti

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FIA, Formula 1'de yarışmak isteyen sürücüler için bir tür süper lisans sistemi uyguluyor ve buna göre her seri belli sayıda süper lisans puanı veriyor.

Sürücüler bu serilerde yarışıp, üç yıl içinde 40 süper lisans puanı almaya çalışıyorlar ve bunu yapamadıkları takdirde F1'de yarışamıyorlar.

Görünüşe bakılırsa bu durum Colton Herta'nın Formula 1'e olası geçişinin önündeki en büyük engel oldu.

Pierre Gasly'nin Alpine'e geçmesi halinde Herta'nın AlphaTauri'ye katılması gündemdeydi ve Red Bull, eğer Amerikalı pilotla yarışabilecekse Gasly'nin ayrılığına izin verecekti.

Red Bull, IndyCar'daki galibiyetleri ve 2019'da Indy Lights'ta elde ettiği ikincilikle Herta'ya süper lisans konusunda istisna tanınmasını istemişti.

Eğer Indy Lights sezonunda kazandığı puanlar da süper lisans için sayılsaydı, Herta'nın yeterli süper lisans puanı olacaktı. Ancak Red Bull'un argümanları neredeyse kimseden destek görmedi. Takımların çoğu ve F1 CEO Stefano Domenicali, Herta'ya istisnai tanınmaması gerektiğini söylediler.

Geçtiğimiz hafta Red Bull, FIA'nın istisna yapmak istemediğine dair göstergelerin artmasının ardından Herta ile olan planlarını rafa kaldırdığını duyurdu. Bu nedenle Herta'nın 2023'te Andretti Autosport ile olan IndyCar'da yarışacağı kesindi.

FIA cuma günü yaptığı açıklamayla Herta'nın şu anda bir süper lisans alabilecek koşullara sahip olmadığını resmen açıkladı.

Motor sporları federasyonu sözcüsü "FIA, uygun kanallar aracılığıyla bir talepte bulunulduğunu ve bunun sonucunda Colton Herta'nın süper lisans almak için gerekli puana sahip olmadığının netleştirildiğini doğruluyor."

"Süper lisans uygunluğu da dahil olmak üzere yönetmelik ve prosedürleri gözden geçiren FIA için bu konuyla ilgili olarak dikkate alınan ana faktörler güvenlik, deneyim ve performanstır." dedi.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images