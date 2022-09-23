Sainz, pit yollarının genişletilmesini istiyor

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Hollanda GP'si esnasında birkaç pilotun pit yolunda olaylara karıştığını gördük -bu isimlerin en önemlisi, garajdan ayrılırken pit yolunda Fernando Alonso'nun önüne çıkan Sainz idi.

Sainz'ın ilk pit stop'u esnasında ise Sergio Perez kendi garajından ayrılırken Ferrari'nin bijon tabancasının üstünden geçmişti.

Alonso ile yaşadığı olay nedeniyle beş saniye ceza alan Sainz, cezadan çok dar pit yollarının çalışanlar için yarattığı risklerden endişe duyuyor.

Sainz, "[Pit yollarının durumu] kesinlikle yeterince konuşulmayan bir şey, yıl boyunca gerçekten çok dar pit yollarının bulunduğu pistlerde mücadele ediyoruz."

"Mekanikerler için güvenliği artırmamız gerekiyor, çünkü pitstoplar sırasında takım elbise ve kask giyen bu insanların saatte 80 km hızla giden araçların arasında çalıştıklarını, kazalardan ve çok tehlikeli durumlardan santimetrelerce uzakta olduklarını unutuyoruz."

"Zandvoort'un harika bir pist olduğunu düşünüyorum, Zandvoort'ta, Singapur'da, Budapeşte'de yarışmaya devam etmek istiyorum ama dar pit yollarından da bahsetmemiz gerekiyor. Güvenliğin arttırılması bir zorunluluk." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, in the pits Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz, pit yolunun özellikle güvenlik aracı altında herkesin pite girdiği esnada tehlikeli olabileceğini de belirtti.

İspanyol pilot "Araç ve pist güvenliği hakkında çok konuşuyoruz. Ancak pit yolları bu kadar dar kalmaya devam ederse ve aynı anda birden fazla isim pit stop yapıyorsa, bunun birtakım olaylara yol açmasından endişe ediyorum." dedi.

GPDA başkanı George Russell da pit yollarının FIA tarafından incelenmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Russell, "Zandvoort'ta [pit yolu] kesinlikle çok dardı ve bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor, bu konuda hiç şüphe yok. Çalışanlar için oldukça ürkütücü olmalı."

"Saatte 60 ya da 80 km hızla gelen bir aracın önüne soğuk lastiklerle ve tekleyen bir araçla çıkıyorsunuz, bu yüzden böyle bir pistte çözümün ne olduğundan çok emin değilim. Ama kesinlikle daha iyi bir çözüme ulaşmamız gerekiyor." dedi.