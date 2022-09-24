Kolombiya'nın gözü Formula 1'de
Formula 1'e katılmak isteyen son ülke Kolombiya olmuş durumda.
Formula 1, 2023 yılında 24 yarışlık bir takvime sahip olacak ve böylelikle tüm zamanların en uzun takvimi oluşacak.
Fakat bu, takvime girmek isteyen ülkelerin sayısının azaldığı anlamına gelmiyor çünkü Formula 1 yönetimiyle temasta olan fakat şu anda takvimde olmayan ülkeler ya da pistler var.
Son olarak Kolombiya'nın Formula 1'e ev sahipliği yapmak istediği ve bunun için Formula 1 yönetimiyle görüşme gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
Şimdilik yarışla ilgili somut bir plan yok ancak 2024 veya 2025 için görüşmeleri ilerletmeyi hedefliyorlar.
Kolombiya'da bulunan Barranquilla şehrinin Belediye Başkanı Jaime Pumajero, yerel radyo istasyonu Blu'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Formula 1 temsilcileri şehri çoktan ziyaret ettiler ve görüşmelerden çok memnunlar."
"Eğer tüm sorunları çözebilirsek, 2024 ya da 2025'te yapılacak olası yarışı konuşabiliriz."
"Formula 1'le 10 yıllık bir sözleşme imzalamayı umuyoruz."
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