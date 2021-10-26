Red Bull: "Perez'i en hızlı tur için pite almak acımasızca olurdu"

Perez, Austin yarışının son turlarında üçüncü sırada yer alırken, Hamilton en hızlı turu alarak şampiyonada ekstra bir puan daha aldı ve ikinci oldu.

Verstappen ve Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesi sıkı bir şekilde devam ederken, bu sezonun özelliklerinden biri de Mercedes ve Red Bull'un ikinci sürücülerini kullanarak rakiplerinin en hızlı turunu almaya çalışması oldu.

Britanya Grand Prix'sinde Perez 10. sıradaydı ve Red Bull, Hamilton'dan en hızlı turu almak için Meksikalı pilota, bir puan alacağı sıradan vazgeçmesi talimatını vermişti.

Pazar günü Austin'de Perez, Ferrari'den Charles Leclerc'in son turlarda kendisine yakın olduğu için, rahatça pit stop yapacak durumda değildi. Bu nedenle yeni lastikler için geç bir çağrı, onu ilk üçün dışında atabilirdi.

Red Bull, Perez'in bozuk içecek sisteminin neden olduğu rahatsızlık ve dehidrasyonla mücadele ettiği bir günde, Hamilton'a zarar vermek için ondan podyumdan vazgeçmesini istemenin çok fazla olacağını kabul etti.

Horner, Motorsport.com'a, "Checo'yu pite almak ve onu podyumun dışında bırakmak acımasızca olurdu."

"Leclerc çok yakınındaydı. Takımın genel pozisyonunda, Checo'nun puan alması daha iyiydi. Biz de öyle yaptık." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, lifts his trophy Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez'in Austin'deki üçüncülüğü, Meksikalı sürücünün art arda ikinci podyum sonucuydu. Meksikalı pilot, şampiyonluk savaşında çok önemli bir rol oynayabileceğini Red Bull'un bildiği zamanlarda, başarı elde ediyor.

Horner, Perez'in Amerika'da rahatsız durumdayken yaptıklarının etkileyici olduğunu ve RB16B aracında kendini göstermeye başladığını söyledi.

Horner, Sky'a, "Yarışı yönetme şeklinden, kendine güveninin arttığını görebiliyordunuz."

"Podyumda olduğu üst üste ikinci yarış. Evindeki Meksika yarışı da yaklaşıyor. Yılın bu zamanında bizim için çok önemli olan o performansı buluyor." dedi.