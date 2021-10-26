Hakkinen: "Verstappen lastiklerine 'harika' baktı"

Cumartesi günü COTA pistinde pole pozisyonunun sahibi olan Max Verstappen, pazar günü bunu büyük bir zafere dönüştürmeyi başardı.

Hollandalı pilot, belki de kariyerinin en zor zaferlerinden birini elde etti çünkü startta şampiyonadaki rakibi Lewis Hamilton'a geçildi ve ikinciliğe geriledi.

Red Bull Racing sürücüsü, erken bir pit stopla liderliği tekrar aldı ve ardından Hamilton'ı ardında tutmayı başardı.

Mika Hakkinen, yarıştan sonra Unibet'teki köşe yazısında şöyle dedi: "Seyirciler, Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in neden şu anda şampiyonluk için çekiştiklerine dair harika bir gösteri seyrettiler."

"Her ikisi de, lastik kullanımının çok önemli olduğu çift pit stop stratejisi tercih ettiler ve yarış boyunca inanılmaz derece zorladılar. Austin, lastikler için zor bir pist ve hatta lastiğin bakılması gereken sert hamur için bile zor. Bu yüzden sürücünün hissiyatı çok önemli.”

"Max ikinci pit stopunun ardından çok fazla zorlamış olsaydı, Lewis son kısımda onu geçmekte sorun yaşamazdı. Ancak Red Bull sürücüsü artık çok olgunlaştı ve temposunu gerçekten çok dikkatli götürdü. Ardınızdaki kişinin yaklaştığını bildiğinizde, kendinizi dizginlemek kolay değil ama lastikleri korumak çok önemliydi." dedi.

Verstappen, bu yılki sekizinci galibiyetini alarak şampiyonadaki puan farkını 12'ye çıkardı. Fakat Hakkinen hâlâ her şeyin mümkün olduğunu düşünüyor.

"Bu, önemli bir fark ama bir mağlubiyet -ister bir kaza, ister bir mekanik sorun olsun- şampiyonayı tam tersi yönde götürebilir. Mücadele henüz bitmedi ve hem takımlar hem de sürücüler bunu biliyor."

"Meksika, düzeni gereği Red Bull'a uyması gereken bir pist. Aynı zamanda Sergio Perez de kendi evinde yarışacak. Meksikalı taraftarların, kahramanlarının yarışlar kazanabilecek bir araçla ön tarafta yer aldığını görmek için sabırsızlandığını biliyorum."

"Her şeye rağmen bu, şimdiden büyük sürprizlere ev sahipliği yapan bir şampiyona ve eminim Abu Dhabi'ye gitmeden önce daha da fazlasını göreceğiz."